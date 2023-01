ASUS Spatial Vision - technologia bezokularowego wyświetlania 3D...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza linia technologii i innowacji, debiutujące globalnie produkty to podsumowanie imprezy Seeing An Incredible Future, która odbyła się w ramach tegorocznych targów CES. Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się ASUS Spatial Vision, czyli pierwsza na świecie technologia bezokularowego wyświetlania 3D w laptopach OLED, zapewniająca twórcom wyjątkowe wrażenia wizualne i użytkowe. Firma ASUS przedstawiła szereg nowych i odświeżonych rozwiązań softwarowych i sprzętowych dla twórców treści. Wszystkie nowe ProArt Studiobook, Zenbook Pro i Vivobook Pro będą wyposażone w najnowsze procesory graficzne GeForce RTX z serii 40 Laptop.







Wspierane przez technologie NVIDIA Studio dla twórców, produkty z procesorami graficznymi NVIDIA RTX mogą korzystać z optymalizacji RTX w ponad 110 aplikacjach kreatywnych, sterowników NVIDIA Studio zapewniających najwyższy poziom stabilności i wydajności w aplikacjach do tworzenia treści oraz ekskluzywnych narzędzi NVIDIA napędzanych przez sztuczną inteligencję: Omniverse, Canvas i Broadcast. Co więcej, w ramach najnowszych innowacji, ASUS zaprezentował dziś ASUS Spatial Vision, pierwszą na świecie bezokularową (autostereoskopową) technologię 3D OLED, która pozwala na przeżycie niesamowitych wrażeń 3D na laptopie - bez konieczności stosowania jakichkolwiek akcesoriów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu soczewki lenticularnej i zaawansowanej technologii kamer śledzących ruchy gałek ocznych, dzięki czemu wyświetlacz tworzy odrębne obrazy dla każdego oka, dając w efekcie autostereoskopowy obraz 3D. Użytkownicy mogą również bez przeszkód przełączać się pomiędzy 2D i 3D. Ta nowa technologia może całkowicie zmienić proces pracy kreatorów - mogą oni zobaczyć szczegóły obiektów i efektów 3D bezpośrednio na ekranie, bez konieczności przeglądania fizycznych prototypów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie zwiększyć efektywność pracy.



Najnowsze wyświetlacze OLED oferują współczynnik kontrastu 1 000 000:1, czas reakcji 0.2 ms i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewnia płynność obrazu - a wszystko to przy minimalizacji zakłóceń, co zapewnia najbardziej komfortowe odczucia podczas oglądania. Oferują one również ogromny potencjał dla szybko rozwijających się aplikacji typu metaverse. Technologia 3D OLED bez okularów integruje się z dedykowanymi aplikacjami w ASUS Spatial Vision Hub, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać filmy i wideo 3D, grać w gry 3D i cieszyć się wizualizacją modeli 3D lub tworzeniem treści. ASUS Spatial Vision dostarcza również narzędzia programistyczne zbudowane na SR (Simulated Reality) od naszego partnera Dimenco wraz z materiałami pomocniczymi i wytycznymi, by wyposażyć deweloperów w nieograniczony potencjał obejmujący kontrolę gestów, interaktywną naukę i wiele innych, co pozwoli zbudować wizjonerski ekosystem wokół technologii 3D.



Co więcej, zaprezentowano platformę ProArt Creator Hub 2.0, która została zaprojektowany tak, by twórcy mogli jak najlepiej wykorzystać swój potężny sprzęt i oprogramowanie firmy ASUS do realizacji własnych pomysłów. Nowa wersja posiada odświeżony, nowoczesny interfejs użytkownika oraz nową, niepowtarzalną funkcję - Color Control, która łączy w sobie wszystkie rozwiązania z zakresu barw, charakterystyczne dla twórców. ProArt Creator Hub 2.0 aktualizuje możliwości ASUS Dial i ASUS Control Panel, aby umożliwić nie tylko nowe ustawienia dla aplikacji Adobe, ale także dla aplikacji produktywnych, rozrywkowych i do tworzenia treści - w tym Microsoft 365, Spotify, YouTube i popularnych przeglądarek internetowych. ProArt Creator Hub 2.0 będzie dostępny dla wszystkich modeli Studiobook, Zenbook i Vivobook z ASUS Dial, ASUS DialPad lub ASUS ScreenPad Plus.



By przekroczyć granice kreatywności, ASUS połączył siły z Pantone, światowym autorytetem w dziedzinie kolorów, by umożliwić twórcom dostęp do bazy zasobów Pantone, w tym biblioteki, danych Color Space, Color Harmonies i wielu innych. Wszystkie te funkcje będą dostępne we wszystkich laptopach dla twórców ASUS za pośrednictwem oprogramowania ProArt Creator Hub 2.0.



ASUS jest świadomy, iż same rozwiązania sprzętowe i software’owe to nie wszystko. Firma nawiązała również współpracę z firmą Ishizuka Glass w zakresie obróbki antybakteryjnej, stosując jej środek antybakteryjny IONPURE w wybranych produktach. ASUS jako pierwszy w branży laptopów wprowadził powłokę ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver Ion, która może powstrzymać rozprzestrzenianie się 99% wirusów i bakterii - w tym COVID-19 - w ciągu 24 godzin. Technologia ta została specjalnie przetestowana na wirusach takich jak grypa A (H3N2) i H1N1; jest również zgodna z normami ISO 21702 i ISO 22196, aby zapewnić użytkownikom lepszą higienę.





ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604): Mobilna stacja robocza dla twórców z 3D OLED

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) to pierwsza na świecie mobilna stacja robocza dla twórców, wyposażona w ekran 3D OLED. Urządzenie charakteryzuje się wyrafinowanym wykończeniem Mineral Black i posiada konstrukcję typu step-wise, która pozwala na uzyskanie smuklejszych ramek ekranu i zapewnia przestrzeń dla otworów wentylacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala również na płaskie ułożenie ekranu laptopa, oferując dowolny kąt widzenia do 180°.



Dzięki przełomowemu, nie wymagającemu okularów wyświetlaczowi 3D OLED 3.2K 120 Hz, twórcy treści i gracze mogą oglądać trójwymiarowe zdjęcia, filmy, a nawet gry - bez konieczności zakładania dodatkowych akcesoriów. Proces tworzenia treści wizualnych 3D stał się szybszy i bardziej intuicyjny, za sprawą technologii ASUS Spatial Vision, która umożliwia płynną konwersję treści wizualnych 2D do postaci trójwymiarowej w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku. Superjasny panel OLED zapewnia niesamowitą szczegółowość i żywe kolory, a technologia adaptacyjnego przyciemniania maksymalizuje żywotność wyświetlacza.



Dzięki procesorowi 13. generacji Intel Core i9-13980HX, karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop, nawet 64 GB pamięci z możliwością rozbudowy i ultraszybkim dyskom SSD twórcy mogą robić to, co potrafią najlepiej: projektować i tworzyć bez żadnych ograniczeń. Certyfikatowany, zapewniający wierne odwzorowanie kolorów 16-calowy wyświetlacz 3D OLED 3.2K 120 Hz pozwala odzwierciedlić w stu procentach każdą twórczą wizję, zapewniając przy tym niezrównaną jakość obrazu. Duży, kompatybilny z rysikiem haptyczny touchpad i intuicyjne pokrętło ASUS Dial oferują najwyższą precyzję i kontrolę w aplikacjach. Urządzenie umożliwia także bezproblemową łączność ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami peryferyjnymi dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 o prędkości transferu wynoszącej do 40 Gb/s.

Dla osób, które preferują bardziej tradycyjne wyświetlacze, oferowany będzie też tradycyjny panel dotykowy 2D OLED. W drugim kwartale 2023 roku, rodzina ProArt Studiobook 16 OLED zostanie wzbogacona o model wyposażony w pro-certyfikowany procesor graficzny NVIDIA RTX dla laptopów.



ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604): Zobacz świat w 3D

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) to innowacyjny, 16-calowy laptop dla kreatorów, który wyposażono także w technologię ASUS Spatial Vision z pierwszym na świecie nie wymagającym okularów, autostereoskopowym wyświetlaczem 3D OLED 3.2K 120 Hz. Urządzenie można wyposażyć w maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz z podwójnymi modułami SO-DIMM oraz w dysk SSD o pojemności do 2 TB PCIe 4.0 x4.



Niezwykle wydajny laptop dla twórców napędzany jest przez procesor Intel Core i9-13980HX 13. generacji w parze z układem graficznym dla notebooków z najnowszej serii NVIDIA GeForce RTX 40, wraz z przełącznikiem MUX i obsługą sterowników NVIDIA Studio Driver, które zapewniają wzrost wydajności w trakcie gry na żądanie. Ulepszony system chłodzenia pozwala na wykorzystanie pełnej mocy 150 W (TDP).

Vivobook Pro 16X 3D OLED posiada zaawansowaną technologię chłodzenia ASUS IceCool Pro oraz ASUS DialPad dla precyzyjnej i intuicyjnej kontroli w trakcie pracy twórczej. Korzysta również z dwóch portów Thunderbolt 4 dla ultraszybkiego transferu do 40 Gbps oraz standardowego czytnika kart SD.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS