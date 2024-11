ASUS Vivobook S 14 – zaawansowany laptop z obsługą AI, już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Vivobook S 14 z certyfikatem Intel Evo łączy w sobie styl, wydajność i lekkość, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnej produktywności i natychmiastowego dostępu do rozrywki. Nowoczesne kolory i minimalistyczny design sprawiają, że jest to perfekcyjny wybór dla osób poszukujących harmonii między mobilnością a mocą obliczeniową. ASUS Vivobook S 14 wyposażony został w najnowsze procesory Intel Core Ultra (Seria 2) o TDP sięgającym do 35 W oraz wbudowaną jednostkę NPU o wydajności do 47 TOPS, która wspiera działanie nowoczesnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Laptop otrzymał także dedykowany klawisz Copilot. Umożliwia onszybki dostęp do narzędzi AI w systemie Windows 11 za pomocą jednego naciśnięcia.







Za realistyczne wrażenia wizualne odpowiadać będzie wiodący na świecie 14-calowy ekran ASUS Lumina OLED oferujący rozdzielczość do 3K, częstotliwość odświeżania 120 Hz, 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3 oraz certyfikat DisplayHDR True Black 600. Sprzęt otrzymał również klawiaturę ASUS ErgoSense z możliwością personalizacji jednolitego podświetlenia RGB oraz powiększony touchpad ErgoSense z obsługą inteligentnych gestów. Jak we wszystkich modelach ASUS Vivobook - priorytetem jest komfort użytkownika. Laptop posiada zawias umożliwiający rozłożenie na płasko (180°), kamerę IR z fizyczną osłoną, pełny zestaw portów wejścia/wyjścia oraz system audio Dolby Atmos z głośnikiami stereo Harman Kardon.



Smukły, lekki i wydajny

Nowy ASUS Vivobook S 14 z certyfikatem Intel Evo łączy smukłość i lekkość z wyjątkową wydajnością. Jego stylowa, metalowa obudowa ma zaledwie 1.39 cm grubości i waży tylko 1.3 kg, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży. Laptop oferuje najwyższą wydajność dzięki najnowszym procesorom Intel Core Ultra 7 (Seria 2), grafice Intel Arc, do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X 8533 MHz oraz dyskom SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Za efektywne chłodzenie odpowiada system ASUS IceCool. Jest on wyposażony w dwie ulepszone rurki cieplne, dwa wentylatory IceBlade z 97 łopatkami oraz podwójne otwory wentylacyjne. Pozwoliło to na osiągnięcie TDP na poziomie do 35 W. Oprócz swojej imponującej wydajności, laptop zapewnia także wyjątkową efektywność energetyczną, oferując nawet do 27 godzin pracy na jednym ładowaniu.



Procesory Intel Core Ultra (Seria 2) wyposażone zostały w zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego NPU, która umożliwia energooszczędne i wydajne działanie komputera. Dzięki przenoszeniu części obciążeń z CPU na NPU zwiększona została jakość i efektywność pracy. Pozwala to na realizację zadań, które zwykle wymagają skorzystania z mocy chmury obliczeniowej. NPU zapewnia niskie opóźnienia w przetwarzaniu AI, co przekłada się na lepszą ochronę danych i większą opłacalność użytkowania. ASUS Vivobook S 14 został wyposażony w funkcję ASUS Memory Allocation Management, która pozwala użytkownikom na dostosowanie przydziału pamięci dla zintegrowanej karty graficznej (iGPU). Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności podczas grania, tworzenia treści oraz w aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję.



Niezwykle realistyczny

ASUS Vivobook S 14 został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i rozdzielczości 3K. Dzięki konstrukcji NanoEdge ze smukłymi ramkami ekran ten oferuje niezwykle immersyjne i realistyczne wrażenia wizualne. Wyróżnia go również kinowa jakość obrazu - ze 100% pokryciem palety barw DCI-P3, certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 600 oraz funkcjach ochrony wzroku potwierdzonych przez TÜV Rheinland.



Podkreśl swój styl

Vivobook S 14 pozwala użytkownikom wyróżnić się z tłumu. Dzięki klawiaturze ASUS ErgoSense z jednolitym podświetleniem RGB oraz obsłudze funkcji Windows Dynamic Lighting mogą oni z łatwością personalizować kolory i efekty świetlne w ustawieniach systemowych, dopasowując je do własnego stylu czy aktualnego nastroju. Najnowszy model wyposażony został w pełnowymiarową klawiaturę zaprojektowaną z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Oferuje ona klawisze o skoku 1.7 mm, optymalnym rozstawie 19.05 mm oraz delikatnie wyprofilowanym keycapom o wgłębieniu 0.2 mm. Dodatkowo zastosowano tutaj nowy mechanizm nożycowy, dzięki czemu klawiatura działa wyjątkowo cicho, co sprzyja komfortowi zarówno użytkownika, jak i jego otoczenia. Sprzęt otrzymał również powiększony touchpad ErgoSense, który pozwala na wygodniejszą pracę nad projektami i przeglądanie Internetu, gwarantując precyzyjne i płynne działanie przy każdym użyciu.



Vivobook S 14 został stworzony z myślą o użytkownikach, aby ułatwiać im codzienne zadania - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy rozrywkę. Nowy model oferuje szeroką gamę portów wejścia/wyjścia: dwa Thunderbolt 4, dwa USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS), czytnik kart MicroSD oraz gniazdo audio 3.5 mm. Szeroka gama złączy pozwala na łatwe podłączenie dodatkowego ekranu, akcesoriów czy słuchawek, a zawias 180° ułatwia współpracę i dzielenie się pomysłami z innymi.



Wideorozmowy z ASUS Vivobook S 14 są bardziej komfortowe i efektywne dzięki innowacyjnej kamerze ASUS AiSense IR, która zawsze prezentuje użytkownika w najlepszym świetle. Technologia redukcji szumów oparta na AI minimalizuje odgłosy tła, dzięki czemu zapewnia czystość dźwięku. System audio z certyfikatem Harman Kardon oraz wsparciem Dolby Atmos dostarcza natomiast imponujący, wielowymiarowy dźwięk, idealny do rozrywki i prowadzonych telekonferencji.



Dostępność i cena

Model Vivobook S 14 jest już dostępny w przedsprzedaży w cenach rozpoczynających się od 4999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ASUS