ASUS Zenbook S 14 – Innowacja z AI w ultrasmuklej formie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS wprowadził na rynek Zenbook S 14 (UX5406) - jeden z najsmuklejszych i najbardziej poręcznych 14-calowych laptopów nowej generacji wyposażonych w technologię AI. Łączy on wydajność z elegancją, dzięki czemu stanowi urządzenie klasy premium o zupełnie nowym, niezwykle funkcjonalnym designie. Zenbook S 14 został całkowicie przeprojektowany zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jego obudowa wykonana jest z innowacyjnego materiału ASUS Ceraluminum™ – zaawansowanego technologicznie, hybrydowego tworzywa ceramicznego, dostępnego w szerokiej gamie kolorów inspirowanych naturą. Materiał ten zapewnia wyjątkową wytrzymałość oraz odporność na zarysowania i zużycie.







Zenbook S 14 w swojej najmocniejszej konfiguracji wyposażony jest w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2) z technologią AI oraz układ graficzny Intel Arc, oferujący do 48 TOPS mocy NPU. Dzięki zaawansowanej technologii obróbki CNC wykorzystanej w procesie produkcji jego obudowy, możliwe było zastosowanie ultracienkiej komory parowej z wyjątkowo cichym systemem chłodzenia - rzadko spotykanym w klasie tak smukłych urządzeń. Zapewnia ona wydajność procesora na poziomie TDP wynoszącym do 28 W, przy jednoczesnym zminimalizowaniu hałasu. Funkcjonalność urządzenia zwiększa dedykowany klawisz Copilot oraz powiększony touchpad o proporcjach 16:10 z obsługą inteligentnych gestów.



Zenbook S 14 oferuje niezapomniane wrażenia dzięki ekranowi 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED oraz zaawansowanemu, czterogłośnikowemu systemowi audio, który dostarcza prawdziwie kinowej jakości dźwięku i obrazu. Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada zastosowany w nim procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton oraz dodatkowa funkcja Windows Passkeys, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych uwierzytelniających. Sprzęt otrzymał również ulepszone funkcje biometryczne i ochrony prywatności napędzane przez AiSense IR, takie jak rozpoznawanie twarzy do automatycznego logowania i wylogowywania, funkcję Adaptive Lock oraz Adaptive Dimming.



Połączenie sztuki i technologii

Zenbook S 14 to laptop, który wyróżnia się innowacyjnym designem i niezwykłą funkcjonalnością. Zastosowano w nim wyjątkowy materiał ASUS Ceraluminum - zaawansowany technologicznie, hybrydowy materiał, który nie tylko zapewnia niezwykłą trwałość, ale także nadaje urządzeniu eleganckiego charakteru. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej technologii obróbki CNC, udało się osiągnąć imponującą smukłość urządzenia – zaledwie 1.1 cm - bez kompromisów w kwestii wydajności. Laptop mieści w sobie zaawansowane podzespoły, w tym system chłodzenia z komorą parową, co czyni go jedynym w swojej klasie. Zenbook S 14 to najsmuklejszy i najbardziej kompaktowy 14-calowy model, który podkreśla zaangażowanie ASUS w oferowanie urządzeń o wysokiej wydajności i mobilności. Obróbka CNC pozwoliła także na stworzenie unikalnego geometrycznego wzoru nad klawiaturą oraz większego touchpada. Laptop jest dostępny w dwóch naturalnych odcieniach – Zumaia Gray i Scandinavian White.



Zenbook to coś więcej

Zenbook S 14 to nowa generacja laptopów z funkcjami sztucznej inteligencji, zamknięta w wyjątkowo smukłej obudowie. Model ten wyposażony został w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2) o konstrukcji System-on-Chip (SoC). Zastosowanie układów SoC pozwoliło na zaprojektowanie o 27% mniejszej płyty głównej, co przekłada się na lepszą efektywność systemu chłodzenia oraz integrację pamięci LPDDR5X DRAM o niskim zużyciu energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu skraca się też odległość między procesorem a pamięcią, co skutkuje uzyskaniem wyższych przepustowości, mniejszych opóźnień i lepszej wydajności. Zenbook S 14 może być wyposażony w 32 GB szybkiej pamięci RAM, dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB oraz procesor z TDP wynoszącym do 28 W. Co więcej, zintegrowany układ NPU oferuje do 48 TOPS, zapewniając doskonałą wydajność w aplikacjach opartych na sztucznej inteligencji. Bateria o pojemności 72 Wh gwarantuje zaś całodniową pracę na jednym ładowaniu.



Laptop otrzymał również klawisz Windows Copilot na klawiaturze ASUS ErgoSense, umożliwiający szybki dostęp do funkcji sztucznej inteligencji oferowanych przez system Windows, a także powiększony touchpad o proporcjach 16:10, który obsługuje inteligentne gesty - do regulacji głośności, jasności ekranu oraz innych funkcji. Mimo swojej kompaktowej budowy, Zenbook S 14 oferuje pełny zestaw portów I/O, w tym dwa złącza Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 oraz gniazdo audio combo jack. Z kolei zastosowana w nim łączność bezprzewodowa WiFi 7 z certyfikatem ASUS WiFi Master Premium to gwarancja najszybszego i najbardziej stabilnego połączenia bezprzewodowego dostępnego na rynku.



Niezwykłe wrażenia audiowizualne

Zenbook S 14 został wyposażony w 3K 120 Hz ekran ASUS Lumina OLED, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Posiada certyfikat Pantone Validated oraz DisplayHDR True Black 500, co gwarantuje wierną reprodukcję kolorów i realistyczne efekty HDR. Ekran oferuje także pełne, 100% pokrycie palety barw DCI-P3, co dodatkowo podkreśla jego zdolność do wyświetlania żywych oraz precyzyjnych kolorów. Zenbook S 14 posiada również zaawansowany, czterogłośnikowy system audio z certyfikatem Harman Kardon – imponujące osiągnięcie inżynieryjne w tak smukłym urządzeniu. System oferuje pełnozakresowy, wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos, który dostarcza wciągających i realistycznych wrażeń audiowizualnych.



Cisza i bezpieczeństwo

Zenbook S 14 stawia nacisk na ograniczenie poziomu generowanego hałasu. Sprzęt otrzymał zaawansowany system chłodzenia z komorą parową, wyposażoną w dwa wentylatory IceBlade, które dzięki technologii Ambient Cooling pozwalają na pracę poniżej -25 dB przy lżejszych obciążeniach, umożliwiając jednocześnie pracę z mocą do 28 W TDP. Geometryczna kratka umieszczona nad klawiaturą maksymalizuje przepływ powietrza i minimalizuje wnikanie kurzu i brudu. Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników są sprawą nadrzędną - odpowiadają za nie funkcje Windows Passkeys i Microsoft Pluton, które integrują hardware, firmware i software w celu ochrony przed ewoluującymi zagrożeniami. Funkcja rozpoznawania twarzy Windows Hello zapewnia bezpieczny dostęp do komputera bez konieczności zapamiętywania haseł. Kamera ASUS AiSense IR umożliwia funkcję Adaptive Lock, która monitoruje obecność użytkownika i blokuje laptopa, gdy ten się od niego oddala, a funkcja Adaptive Dimming zwiększa prywatność poprzez przyciemnianie ekranu, gdy użytkownik odwraca od niego wzrok.



Dostępność i cena

Zenbook S 14 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 6999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ASUS