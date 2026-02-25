ASUS i GoPro łączą siły - Limitowana edycja ProArt PX13

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS wprowadza na polski rynek limitowaną edycję laptopa ProArt GoPro Edition (PX13), będącą owocem innowacyjnej współpracy z GoPro. Ten 13-calowy laptop konwertowalny wyposażony w zawias 360° został stworzony z myślą o twórcach treści pracujących zarówno w terenie, jak i w studio. Unikalną cechą jest preinstalowana aplikacja StoryCube, będąca pierwszym tego typu rozwiązaniem dla systemu Windows z natywną integracją z GoPro Cloud i obsługą wideo 360°. Design laptopa nawiązuje do estetyki GoPro, co podkreśla dedykowany przycisk GoPro Hotkey, eleganckie wykończenie Black Metal oraz specjalne etui ochronne. ProArt GoPro Edition łączy w sobie wytrzymałość i mobilność, oferując jednocześnie wysoką wydajność.







ProArt GoPro Edition to urządzenie, w którym spotykają się wydajność, dopracowany design i maksymalna efektywność pracy. Inspiracja GoPro widoczna jest już na pierwszy rzut oka - w surowej, outdoorowej stylistyce, która łączy się z mobilnością urządzenia. Platforma AMD Ryzen AI Max+ 395, wyposażona w jednostkę NPU o mocy 50 TOPS, zapewnia wsparcie dla zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym. Aplikacja StoryCube, dzięki integracji z GoPro Cloud, upraszcza dostęp do plików i zarządzanie nimi, co jest kluczowe dla twórców ceniących szybkość i wygodę.

Konwertowalna konstrukcja, dotykowy ekran 3K ASUS Lumina OLED z obsługą rysika oraz ASUS DialPad poszerzają możliwości pracy w różnych środowiskach. Certyfikat zgodności z normą wojskową MIL-STD-810H potwierdza wytrzymałość laptopa. ProArt GoPro Edition to kontynuacja linii ProArt, która łączy mobilność, wsparcie AI i profesjonalną wydajność w kompaktowej obudowie, gotowej do pracy w każdych warunkach.



Wzornictwo inspirowane GoPro i kolekcjonerskie opakowanie

ProArt GoPro Edition to efekt świadomego dialogu dwóch światów - surowej, outdoorowej estetyki GoPro oraz inżynieryjnej precyzji ASUS ProArt. Laptop wyróżnia się ekskluzywnym wykończeniem Black Metal, subtelnymi detalami inspirowanymi stylistyką GoPro oraz dopasowanym, spersonalizowanym etui ochronnym. Całość tworzy spójny, mobilny zestaw zaprojektowany z myślą o twórcach pracujących w wymagających warunkach - od górskich szlaków po miejskie plenery. Konwertowalna konstrukcja z zawiasem 360° umożliwia pracę w dowolnym trybie - laptopa, tabletu czy namiotu - zapewniając pełną swobodę działania w terenie. To sprzęt, który dotrzymuje kroku twórcom poza studiem, nie rezygnując z profesjonalnego charakteru. Spójny język stylistyczny obudowy i etui dodatkowo podkreśla mobilną tożsamość urządzenia, gwarantując jednocześnie realną ochronę sprzętu. Wyjątkowym elementem zestawu jest kolekcjonerskie opakowanie zaprojektowane we współpracy z zespołem GoPro. Jego wnętrze wypełnia amortyzująca pianka w formie modułowych kostek, które użytkownik może samodzielnie dopasować do swojego sprzętu. Wystarczy zaznaczyć obrys kamery lub akcesoriów, usunąć wybrane elementy i przekształcić opakowanie w funkcjonalne, wielokrotnego użytku pudełko transportowe. Zarówno konstrukcja laptopa, jak i projekt opakowania wykraczają poza czysto estetyczny zabieg. To przemyślane rozszerzenie ekosystemu GoPro - zintegrowany zestaw, który realnie wspiera mobilny workflow twórców i odpowiada na ich codzienne potrzeby produkcyjne.



Płynny workflow GoPro z integracją wideo 360°

ProArt GoPro Edition wprowadza pierwszą w systemie Windows aplikację, która integruje zarówno materiały z GoPro Cloud, jak i wideo 360°. To rozwiązanie realnie skraca dystans między rejestracją materiału a jego edycją. Kluczową rolę odgrywa dedykowany przycisk GoPro Hotkey, który jednym naciśnięciem uruchamia GoPro Player - środowisko zoptymalizowane pod kątem pracy z materiałami 360° i szybkiej synchronizacji kamery z laptopem. Centralnym elementem ekosystemu jest aplikacja StoryCube z pełną integracją GoPro Cloud. Po połączeniu z kontem użytkownika automatycznie pobiera pliki, rozpoznaje typy treści, porządkuje je i nadaje odpowiednie metadane. Wykorzystując technologie AI, system samodzielnie sortuje i taguje materiały, eliminując powtarzalne czynności związane z ręcznym importem, zmianą nazw czy kategoryzacją plików - procesami, które zazwyczaj spowalniają postprodukcję.



Ścisła integracja sprzętowego skrótu GoPro Hotkey z inteligentnym zarządzaniem multimediami w StoryCube odzwierciedla wspólne podejście ASUS i GoPro do upraszczania pracy między urządzeniami. To połączenie AI i dedykowanych rozwiązań sprzętowych sprawia, że twórcy mogą skupić się na właściwej produkcji - zamiast tracić czas na organizację materiałów. Dla mobilnych twórców realizujących wiele sesji w ciągu dnia ProArt GoPro Edition staje się centralnym hubem zarządzania treściami. Automatycznie porządkuje materiały wizualne z urządzeń GoPro, tworząc spójne i uporządkowane środowisko pracy niezależnie od miejsca realizacji projektu. Dodatkowo laptop objęty jest ekskluzywną ofertą 12-miesięcznej subskrypcji GoPro Premium+, zapewniającej dostęp do nielimitowanej przestrzeni w GoPro Cloud. Dzięki temu cały proces - od rejestracji materiału, przez archiwizację, po edycję - przebiega w sposób płynny i w pełni zintegrowany.



Moc AI dla generatywnej kreacji treści

Sercem ProArt GoPro Edition jest procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 z jednostką NPU o mocy 50 TOPS, zaprojektowaną do obsługi zaawansowanych zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję. To właśnie ona odpowiada za płynną wielozadaniowość, edycję w czasie rzeczywistym oraz akcelerację operacji AI bez opóźnień i spadków responsywności. Zastosowana architektura pozwala sprawnie realizować złożone operacje wizualne, takie jak inteligentne skalowanie obrazu, redukcja szumów, poprawa jakości nagrań czy przetwarzanie efektów generatywnych - wszystko lokalnie i bez konieczności polegania na chmurze. Dzięki temu twórcy zachowują pełną kontrolę nad materiałem i stabilną wydajność nawet podczas pracy w terenie. ProArt GoPro Edition może zostać wyposażony w nawet 128 GB zunifikowanej, ultraszybkiej pamięci LPDDR5X o taktowaniu 8000 MHz, co zapewnia ogromny zapas mocy przy pracy z wymagającymi projektami. Montaż wysokorozdzielczych materiałów akcji, wsadowa obróbka zdjęć czy równoległe działanie wielu aplikacji kreatywnych odbywa się płynnie i bez kompromisów. Lokalne przetwarzanie AI nie tylko przyspiesza workflow, ale również zwiększa niezależność podczas mobilnych produkcji. Zintegrowane, oparte na AI zarządzanie energią dynamicznie optymalizuje wydajność, dbając o stabilność działania i efektywne wykorzystanie baterii podczas długich sesji twórczych. Łącząc zaawansowaną architekturę procesora z dedykowaną akceleracją AI, ProArt GoPro Edition reprezentuje nową generację laptopów kreatywnych - inteligentnie dostosowujących się do obciążenia, zapewniających wysoką responsywność i gotowych na najbardziej wymagające scenariusze produkcyjne.



Wytrzymały i konwertowalny - gotowy do pracy w każdym środowisku

13-calowa, konwertowalna konstrukcja 360° ProArt GoPro Edition została zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności pracy. Obsługuje tryb laptopa, tabletu oraz namiotu, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego monitora podglądowego w terenie, cyfrowego szkicownika do tworzenia koncepcji lub klasycznego narzędzia do precyzyjnej edycji materiału. Przy smukłym profilu 15.8 mm i wadze zaledwie 1.39 kg urządzenie idealnie wpisuje się w potrzeby twórców pracujących w ruchu. Dopasowane etui ochronne zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu, pozwalając swobodnie przemieszczać się między planem zdjęciowym a stanowiskiem postprodukcyjnym. Nowo zaprojektowany zawias gwarantuje stabilność w każdym trybie pracy oraz odporność na intensywne, długotrwałe użytkowanie. Obudowa została przetestowana zgodnie z militarnym standardem wytrzymałości, co potwierdza jej gotowość do działania w środowiskach narażonych na wibracje, kurz czy zmienne temperatury. ProArt GoPro Edition odpowiada na potrzeby nowej generacji hybrydowych twórców, którzy płynnie łączą pracę w terenie z zaawansowaną postprodukcją. Połączenie mobilności, wytrzymałości i wszechstronności sprawia, że laptop staje się niezawodnym narzędziem - gotowym do działania niezależnie od miejsca i warunków realizacji projektu.



Precyzyjny obraz i kreatywna kontrola z DialPad

13.3-calowy dotykowy ekran 3K ASUS Lumina OLED stanowi zaawansowaną przestrzeń roboczą do profesjonalnej pracy z obrazem i wideo. Proporcje 16:10 zapewniają większą powierzchnię w pionie, co ułatwia montaż na osi czasu, korekcję kolorystyczną oraz pracę nad kompozycją materiału. Panel OLED oferuje głęboki kontrast, wierne odwzorowanie barw i prawdziwą czerń, spełniając wymagania twórców pracujących przy projektach o wysokiej precyzji wizualnej. Ekran współpracuje z rysikiem zgodnym ze standardem MPP 2.6, takim jak ASUS Pen 3.0, a także z kontrolerem ASUS DialPad. To połączenie umożliwia bezpośrednią, intuicyjną interakcję z oprogramowaniem kreatywnym. Regulacja ekspozycji, zmiana rozmiaru pędzla, precyzyjne kadrowanie czy nawigacja po osi czasu mogą odbywać się za pomocą naturalnych gestów i dotykowych skrótów, bez odrywania uwagi od projektu.



Fabryczna kalibracja panelu OLED gwarantuje spójność kolorystyczną już od pierwszego uruchomienia, co ma kluczowe znaczenie przy dokładnej pracy nad barwą i światłem. W efekcie wyświetlacz, rysik i DialPad tworzą zintegrowane środowisko edycyjne, które łączy mobilność z kontrolą znaną ze stacjonarnych stanowisk postprodukcyjnych. ProArt GoPro Edition nie tylko wyświetla obraz - daje twórcom narzędzia do jego precyzyjnego kształtowania, w sposób naturalny i dopasowany do ich workflow.



Dostępność i cena

ProArt GoPro Edition jest dostępny w sprzedaży od dziś w cenie od 13999 PLN. Urządzenie objęte jest standardową gwarancją producenta, a po rejestracji dodatkowo roczną ochroną w ramach programu ASUS Perfect Warranty, który zapewnia wsparcie w przypadku przypadkowych uszkodzeń.

































źródło: Info Prasowe - ASUS