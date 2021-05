ASUS prezentuje najnowszą serię telefonów Zenfone 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS zaprezentował najnowszą serię telefonów Zenfone 8, najwydajniejszą nową generację smartfonów z innowacyjnej serii Zenfone. Wyjątkowo kompaktowy Zenfone 8 o przekątnej ekranu 5.9 cala oraz koncentrujący się na fotografii 6.67-calowy Zenfone 8 Flip zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb szerokiego grona użytkowników. Nowa seria jest napędzana najnowszą flagową platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 888 5G, a także oferuje najwyższe możliwe szybkości transmisji 5G. Baterie o pojemności – 4000 mAh w modelu Zenfone 8 oraz 5000 mAh w wariancie Zenfone 8 Flip – zapewniają wyjątkowo długi czas pracy dla osób o aktywnym stylu życia.







Oba modele, Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip, są wyposażone w świetne ekrany Samsung AMOLED z dokładnością wyświetlania kolorów Delta-E <1, oferując niewiarygodnie immersyjne efekty i wyjątkowo żywe kolory. Dodatkowo ekran smartfona Zenfone 8 charakteryzuje się ultraszybkim odświeżaniem z częstotliwością do 120 Hz. Ekrany zawierają także czujnik linii papilarnych zintegrowany bezpośrednio w wyświetlaczu, co zapewnia wygodne zabezpieczenie.



Oba modele oferują aparaty z flagowymi sensorami marki Sony oraz doskonałe możliwości fotograficzne. Zenfone 8 dysponuje systemem z dwoma aparatami głównymi, natomiast Zenfone 8 Flip posiada innowacyjny układ z trzema aparatami Flip Camera – napędzany silnikiem moduł obrotowy, który umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów o tej samej rozdzielczości przodem i tyłem telefonu.



Zenfone 8 wyróżnia się najnowszą, elegancką konstrukcją, której wymiary zostały dobrane specjalnie pod kątem kieszonkowego formatu i wygodnej obsługi jedną ręką. Panel tylny charakteryzuje się zakrzywieniem 3D i nowym wykończeniem z matowego szkła dla zapewnienia bezpieczniejszego chwytu. Ponadto Zenfone 8 zdobył w 2021 roku nagrodę Red Dot Product Design Award, przyznaną przez międzynarodowe jury w uznaniu jego wyjątkowego designu.



Wydajność flagowca

Telefony Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip dysponują najnowszą flagową platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 888 5G, która jest wytwarzana przy zastosowaniu 5-nanometrowego procesu produkcji. Procesor ten oferuje nawet o 25% wyższą wydajność CPU i o 35% szybsze renderowanie grafiki w porównaniu do układów poprzedniej generacji. Doskonały czas pracy baterii dla użytkowników o aktywnym stylu życia zapewniają baterie o pojemności – 4000 mAh w modelu Zenfone 8 i 5000 mAh w wariancie Zenfone 8 Flip. Zaawansowany system konserwacji baterii maksymalizuje żywotność akumulatora, a nowy tryb systemowy w systemie operacyjnym ZenUI 8 oferuje całą gamę różnych automatycznych trybów zarządzania energią. Użytkownicy mogą łatwo przełączać tryby zależnie od swoich aktualnych potrzeb – począwszy od zmaksymalizowania wydajności, aż po zapewnienie maksymalnego czasu pracy baterii. Możliwe jest również przeprowadzenie zaawansowanej konfiguracji ręcznej parametrów oszczędzania energii.



Odkryj wizualną doskonałość

Oba modele, Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip, są wyposażone w jasne, wyjątkowo responsywne ekrany Samsung AMOLED. Wyświetlacze zostały dostrojone we współpracy z wiodącą w branży przetwarzania obrazu firmą Pixelworks i zapewniają doskonałe wrażenia z dokładnością wyświetlania kolorów na poziomie Delta-E <1 oraz technologią przyciemniania DC. Ponadto ekrany posiadają certyfikację HDR10+, dlatego nawet najciemniejsze sceny charakteryzują się bogactwem detali. Dzięki zintegrowaniu czytnika linii papilarnych w wyświetlaczu odblokowywanie tych telefonów jest łatwe i intuicyjne.



Zenfone 8 dysponuje ekranem Samsung AMOLED 120 Hz z czasem reakcji 1 ms, który zapewnia wyjątkowo płynne przewijanie treści na ekranie i obraz pozbawiony efektów rozmycia. Pokrycie w 112% przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej sprawia, że filmy i zdjęcia wyglądają bardzo realistycznie, a jasność do 1000 nitów gwarantuje wysoką czytelność ekranu podczas użytkowania na zewnątrz. W celu jak najdłuższego zachowania doskonałego obrazu ekran jest chroniony najnowszym szkłem Corning Gorilla Glass Victus – najbardziej wytrzymałym ze wszystkich dotychczasowych wersji.





Zenfone 8 Flip został wyposażony w rozciągający się na całej powierzchni przodu i całkowicie pozbawiony notcha ekran Samsung AMOLED NanoEdge 90 Hz, wyróżniający się żywymi kolorami oraz płynną i responsywną pracą.



Fotografia klasy profesjonalnej

Fotografowie o każdym poziomie doświadczenia dysponują zainstalowanym w telefonach z serii Zenfone 8 zaawansowanym systemem kamery o klasie profesjonalnej, w którym wykorzystano wyłącznie sensory firmy Sony.

System dwóch aparatów w telefonie Zenfone 8 pozwala użytkownikowi uchwycić każdy cenny moment, wykonując zdjęcia najwyższej jakości w każdych warunkach. Aparat główny Sony IMX686 o rozdzielczości 64 megapikseli zapewnia świetną ostrość, autofokus Dual Pixel, optyczną stabilizację obrazu, a także światłoczułość na wysokim poziomie – do perfekcyjnych zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy. Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym Sony IMX363 12 MP oferuje jeszcze większą swobodę w zakresie kadrowania i można nią wykonywać niesamowite ujęcia makro z przybliżeniem detali. Z przodu znajduje się kamera Sony IMX663 12 MP zintegrowana bezpośrednio w wyświetlaczu, która wykorzystuje autofokus Dual Pixel i umożliwia wykonywanie wysokiej jakości selfie i nagrywanie filmów.



Zenfone 8 Flip jest wyposażony w rewolucyjną kamerę typu Flip, czyli napędzany silnikiem moduł obrotowy z ulepszonym systemem trzech kamer, które oferują te same możliwości fotografowania i nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości – niezależnie od tego, czy moduł jest skierowany do przodu, czy też do tyłu. Aparat główny jest szerokokątny z sensorem Sony IMX686 o wysokiej rozdzielczości 64 MP dysponujący autofokusem Dual-Pixel z detekcją fazy dla zachowania optymalnego wyostrzenia obiektu, a także technologią Quad Bayer i zwiększoną czułością na światło dla zagwarantowania zapierających dech w piersiach zdjęć – w dzień i w nocy. Drugi aparat ma obiektyw ultraszerokokątny i jest napędzany sensorem Sony IMX363, obsługując ujęcia makro z odległości do 4 cm, co pozwala na wykonywanie zdjęć w przybliżeniu o niewiarygodnym poziomie detali. Trzeci aparat dysponuje teleobiektywem, dzięki czemu dostępny jest optyczny zoom 3X, maksymalny łączny zoom 12X, a ponadto płynne przełączanie kamer podczas nagrywania filmów.



ZenUI 8

Nowy ZenUI 8 łączy w sobie płynność z wysoką szybkością, a ponadto jest nieskomplikowany i łatwy w użyciu. Jednym gestem można aktywować tryb sterowania jedną ręką, a tryb ciemny automatycznie dostosowuje aplikacje do ciemnego schematu kolorystycznego, pomagając użytkownikom zachować koncentrację, redukując zmęczenie oczu i ulepszając widoczność. Tryb systemowy oferuje kilka różnych ustawień, które pomogą użytkownikom nadać priorytet wydajności albo dłuższemu czasowi pracy baterii. Inteligentny przycisk daje użytkownikom natychmiastowy dostęp do ich ulubionych poleceń. AudioWizard umożliwia natychmiastowe dostrojenie efektów dźwiękowych do aktualnie odtwarzanej muzyki, oferując presety: Dynamiczny, Muzyka, Film oraz Gra do ulepszenia wszelkich treści dźwiękowych. Dodaliśmy do stockowej wersji systemu Android inteligentne udoskonalenia, które idealnie pasują do potrzeb każdego użytkownika.

































