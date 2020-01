ASUS przedstawia kartę graficzną Dual GeForce RTX 2070 MINI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS prezentuje nową kartę graficzną Dual GeForce RTX 2070 MINI. Nowa karta została zaprojektowana z myślą o zestawach komputerowych Intel NUC 9 Extreme Kit i Intel NUC 9 Pro Kit, jak również innych rozwiązaniach o niewielkich rozmiarach (SFF). W ścisłej współpracy ze spółką Intel firma ASUS stworzyła kompaktową kartę dopasowaną idealnie do zestawów Intel NUC 9 Extreme Kit i Intel NUC 9 Pro Kit. Aby utrzymać temperaturę pod kontrolą, osłonę i radiator zaprojektowano w taki sposób, aby w pełni wykorzystać panel boczny obudowy. Ponadto dwa wentylatory Axial-tech zapewniają wysokie ciśnienie statyczne, co dodatkowo podwyższa jakość chłodzenia.







Pierwotnie zaprojektowane dla najwyższej klasy kart graficznych ROG, wentylatory Axial-tech mają mniejszy rozmiar osłony, co pozwoliło na zastosowanie dłuższych łopatek oraz dodanie pierścienia blokującego, zapewniając skuteczne przechodzenie powietrza przez cały układ radiatora. Rozwiązanie chłodzące jest tak skuteczne, że temperatury procesora graficznego są niższe niż w przypadku wielu większych kart.



Technologia Auto-Extreme to zautomatyzowany proces produkcyjny, który ustanawia nowe standardy w branży poprzez przeprowadzenie całego procesu lutowania za jednym razem. Zmniejsza to obciążenie termiczne elementów i pozwala uniknąć stosowania silnych, chemicznych środków czyszczących, co redukuje wpływ na środowisko oraz obniża zużycie energii podczas produkcji, w wyniku czego powstaje bardziej niezawodny produkt.



Karty graficzne ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI są dostępne na całym świecie od 8 stycznia 2020 r.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS