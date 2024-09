ASUS przedstawia serię zasilaczy ROG Strix Platinum

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała serię ROG Strix Platinum – idealnych jednostek zasilających do gamingowych systemów PC. Te wysokowydajne zasilacze, dostępne w wariantach 1200 watów, 1000 watów i 850 watów wyznaczają nowe standardy jakości dzięki niższym temperaturom połączenia, inteligentnemu dostarczaniu mocy, standardowi ATX 3.1 z testami przeprowadzonymi w laboratoriach Intel oraz długiej, 10-letniej gwarancji. Seria jednostek zasilających ROG Strix Platinum jest gotowa do zasilania każdego systemu, jaki użytkownik złoży, niezależnie od rodzaju zainstalowanej karty graficznej. Tutaj idealnie sprawdza się opatentowany inteligentny stabilizator napięcia (IVS) GPU-First. Nawet podkręcona karta graficzna zawsze będzie otrzymywała stabilny dopływ energii, jakiego potrzebuje do pracy z maksymalną wydajnością podczas intensywnych sesji grania. Zapewnia nawet o 45% bardziej stabilny dopływ energii do GPU niż w przypadku rozwiązań bez stabilizatora. Jeśli natomiast użytkownicy preferują konwencjonalny czujnik napięcia skoncentrowany na procesorze, mogą odłączyć kabel Strix Platinum IVS.







Zasilacze ROG Strix Platinum są również wyposażone w tranzystory MOSFET na bazie azotku galu (GaN), które przełamują standardy w zakresie sprawności energetycznej, redukując straty energii i zwiększając zoptymalizowane dostarczanie mocy nawet o 30% w porównaniu z rozwiązaniami poprzednich generacji. Ponadto niewielkie rozmiary GaN MOSFET pozwoliły na uproszczenie układu wewnętrznego, uzyskując więcej miejsca na lepsze odprowadzanie ciepła, zamontowanie solidnych radiatorów i zapewnienie doskonałego przepływu powietrza.



Podwójne łożyska kulkowe wentylatora jednostki zasilającej charakteryzują się żywotnością na poziomie do 80 000 godzin, co daje pewność, że zasilacz będzie działał prawidłowo bez względu na to, jak intensywnie użytkownik gra. A gdy obciążenie zasilacza wynosi 40% lub mniej przy włączonym trybie 0 dB, inteligentnie wyłącza się wentylator po osiągnięciu bezpiecznej temperatury, zapewniając najcichszą możliwą pracę komputera. Nawet gdy nie jest w trybie 0 dB, jednostka zasilająca ROG Strix 1000 W Platinum emituje hałas na poziomie poniżej 20 dB. Jest to wartość wystarczająco niska, aby możliwe było uzyskanie certyfikatu Cybenetics Lambda A+, potwierdzającego wyjątkowo niski poziom emisji hałasu.



Ta seria jednostek zasilających posiada również certyfikat 80 PLUS Platinum i została przetestowana w laboratorium firmy Intel. Certyfikat ten oznacza, że niezależnie od wielkości obciążenia użytkownicy zawsze uzyskują sprawność energetyczną na poziomie co najmniej 89%. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskich kondensatorów, które mogą pracować nawet dwa razy dłużej niż standardowe kondensatory. Ocena w klasie Platinum oznacza bardzo wysoką sprawność energetyczną i niski zakres temperatury roboczej, co przekłada się na cichą pracę i niższe rachunki za prąd. Wysokowydajne styki miedziane w ulepszonych złączach PCIe zwiększają przewodność cieplną i obniżają temperaturę złącza.



Zasilacze stworzone specjalnie dla użytkowników samodzielnie składających PC

Podejście modułowe stanowi kluczowy element, który czyni serię ROG Strix Platinum rozwiązaniami zasilania najnowszej generacji. Oprócz imponujących funkcji tych jednostek zasilających użytkownicy mogą spodziewać się łatwej instalacji i organizacji kabli dzięki elastycznym, trawionym kablom modułowym, które mogą pracować w temperaturach do 50°C poniżej bezpiecznej wartości granicznej. Kable te posiadają także certyfikat UL758 i spełniają kryteria odporności ogniowej zgodnie z normą UL1581. Osoby samodzielnie składające komputer gamingowy mają więc pewność, że Strix Platinum spełni ich potrzeby i jest rozwiązaniem bezpiecznym i trwałym.



Innowacyjny kabel zasilający procesor to kolejne korzystne rozwiązanie dla osób samodzielnie składających komputery, które firma ASUS zintegrowała w serii ROG Strix Platinum. Wyróżnia się wyjątkową kolorystyką i specjalnym klipsem, który ułatwia jego rozpoznanie. Dzięki temu użytkownicy od razu będą wiedzieć, który kabel ma być podłączony do procesora.



Każda jednostka zasilająca z serii Platinum zawiera w pakiecie również naklejki ROG Strix, dzięki którym użytkownicy mogą dodać odrobinę indywidualnego charakteru, wybierając styl, który najlepiej pasuje do ich preferowanego wzornictwa. Choć te eleganckie jednostki o kanciastym wzornictwie są już ozdobione logo ROG, które podkreśla, że użytkownicy grają z najlepszym dostępnym sprzętem, odrobina dodatkowego koloru idealnie podkreśla wyjątkowy styl.



Zasilacze ROG Strix Platinum wyznaczają nowy standard w zakresie rozwiązań zasilania do systemów dla graczy

Każdy użytkownik chce, by jego nowy, superwydajny układ CPU lub GPU dysponował niezawodnym źródłem zasilania. Ważna jest ochrona tych inwestycji poprzez zakup zasilacza, który zapewni równie wysoką jakość, jak zasilane przez niego komponenty sprzętowe. Seria jednostek zasilających ROG Strix Platinum wyróżnia się niskim poziomem emisji hałasu, wysoką sprawnością energetyczną oraz superwydajnym dostarczaniem mocy, dzięki czemu użytkownicy otrzymują wszystko, czego potrzebują w swoich systemach gamingowych najnowszej generacji.



Produkty z serii ASUS ROG Strix Platinum będą dostępne w Polsce w 4Q 2024.

































źródło: Info Prasowe - ASUS