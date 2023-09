AURALiC Aries G2.2 oraz Auralic Vega G2.2, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na naszym rynku dostępne już są dwa najnowsze urządzenia z nowej serii G2.2 marki AURALiC. Mowa oczywiście o cyfrowym transporcie Aries G2.2 oraz o przetworniku Vega G2.2. Oba urządzenia posiadają liczne ulepszenia względem poprzedników, jeszcze bardziej podnosząc poprzeczkę konkurencji. Są dopracowane w każdym calu, będąc kulminacją ponad 10 lat projektowania oraz produkcji najwyższej klasy sprzętu audio. I oferują nie tylko – co w przypadku marki AURALiC niemalże oczywiste – znakomite brzmienie, ale także wiele innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, które wynoszą brzmienie na nowe pułapy.







Platforma Tesla G3 – autorskie rozwiązanie marki w najnowszym wydaniu

Zaprojektowana specjalnie, aby stanowić trzon cyfrowego strumieniowania audio, najnowsza platforma Tesla G3 bazuje na nowoczesnym czterordzeniowym i 64-ro bitowym procesorze. Posiada on aż 8-krotnie większą moc obliczeniową w stosunku do poprzedniej serii oraz 4GB dedykowanej pamięci, która posiada technologię DMA. Ta ostatnia, znana także jako „Direct Memory Access” pozwala na bezpośredni dostęp wszystkich wejść i wyjść audio do procesora, co z kolei zapewnia nie tylko mniejsza latencję, ale przede wszystkim znacząco – bo aż o 90% - redukuje szkodliwy jitter.



Platforma Lightning DS zaprojektowana specjalnie dla urządzeń AURALiC

To, co odróżnia streamery z serii Aries od wielu konkurencyjnych rozwiązań, to perfekcyjna integracja sprzętu z oprogramowaniem. AURALiC ponad 10 lat temu zaprezentował opracowaną przez siebie platformę Lightning DS która oferuje pełną kontrolę nad odtwarzaną muzyką, umożliwiając zarządzanie nawet ogromnymi bibliotekami w prosty i przejrzysty sposób. Umożliwia ona znakomitą integrację różnych źródeł muzyki: nasze ulubione albumy możemy odtwarzać zarówno z plików lokalnych, radia internetowego, czy serwisów strumieniujących. W zakresie tych ostatnich mamy do dyspozycji chociażby Tidal (w tym Tidal Connect), Spotify (w tym Spotify Connect) ale także Qobuz, czy HighResAudio.



Ogromne możliwości połączeniowe oraz izolacja galwaniczna

Aby uniknąć niepożądanych interferencji szkodliwe wpływających na brzmienie zastosowano specjalne, szybkie izolatory galwaniczne, które zastosowano pomiędzy kluczowymi elementami takimi, jak przetwarzanie sygnału, zegar oraz układy wejścia i wyjścia. Zapewnia to zabezpieczenie przed interferencjami typu EMI skutkując niezrównanymi poziomami czystości i przejrzystości w dźwięku.



AURALiC Aries G2.2 dostępny jest już w cenie 28500 PLN.







AURALiC Vega G2.2 – zaawansowany technologicznie DAC

Najnowszy przetwornik z serii G2.2 wprowadza aż trzy nowe, przełomowe rozwiązania: architekturę konwersji Fusion DAC, retaktowanie sygnału Direct Data Recording oraz izolację galwaniczną kluczowych sekcji.



Architektura Fusion DAC – przełomowe podejście do konwersji D/A

Przełomowa architektura Fusion DAC oznacza, iż Vega G2.2 wykorzystuje najlepsze cechy przetworników o architekturze Delta-Sigma i Multi-Bit zarazem. To innowacyjne podejście oznacza, że o ile wykorzystano najwyższej klasy układ przetwornika cyfrowo-analogowego, to pomięto w nim zdecydowaną większość jego funkcji, implementując je oddzielne poprzez autorskie rozwiązania marki AURALiC. W ten sposób zastosowano specjalny system rekonstrukcji sygnału zegara, autorskie filtry cyfrowe oraz technologie nadpróbkowania, wykorzystując jedynie precyzyjne elementy przełączające w układzie gotowego przetwornika. Pozwala to na wywindowanie jakości brzmienia na zupełnie nowe, nieznane dotąd poziomy.



Przedwzmacniacz w Klasie A z regulacją głośności

AURALiC Vega G2.2 może stać się centrum najwyższej klasy domowego systemu audio. A to dlatego, że posiada nie tylko zaawansowaną, w pełni analogową regulację głośności, ale także przedwzmacniacz z parą wejść analogowych RCA. W ten sposób możemy w prosty i elegancki sposób bezpośrednio do najnowszego przetwornika źródło analogowe takie, jak gramofon (poprzez odpowiedni przedwzmacniacz) i cieszyć się z wygodnego połączenia dwóch torów audio.



Streamer na pokładzie i cała masa istotnych ulepszeń

Nie zapominajmy o tym, że dla większej elastyczności, Vega G2.2 posiada funkcjonalność strumieniowania. A do tego wiele innych ulepszeń, jak wejście eARC. Czy też pełny zestaw złącz Lightning-Ling oraz wejście dla zegara wzorcowego LEO.



Przetwornik cyfrowo-analogowy AURALiC Vega G2.2 dostępny jest już cenie 36800 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP