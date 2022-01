Acer - ultraprzenośne laptopy w rodzinie Swift X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer ujawniła nowości w rodzinie Swift X — linii smukłych, lekkich i wydajnych laptopów z dedykowaną kartą graficzną. Ultraprzenośny, 14-calowy laptop Swift X (SFX14-51G), ważący zaledwie 1.4 kg, charakteryzujący się smukłą aluminiową obudową o grubości 17.9 mm, korzysta z potencjału procesorów Intel Core 12. generacji (max. 14 rdzeni) i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Wentylator, wlot powietrza w klawiaturze i podwójne ciepłowody rozpraszają ciepło generowane przez elementy wnętrza komputera, dzięki czemu jest w stanie pracować z najwyższą wydajnością nawet przy sporym obciążeniu. To z pewnością docenią np. twórcy treści zajmujący się projektowaniem multimediów. Urządzenie, opracowane wspólnie z firmą Intel, będzie spełniać wymagania standardu Intel Evo w zakresie szybkości pracy, natychmiastowego wybudzania, czasu pracy na baterii, szybkiego ładowania i współpracy z innymi urządzeniami.







Model 16-calowy (SFX16-52G) będzie oferowany z procesorami Intel Core 12. o maksymalnie 14 rdzeniach (6 rdzeni P i 8 rdzeni E) oraz dedykowaną kartą graficzną Intel Arc. Dodatkowe dwa cale przestrzeni zajmuje superwydajny układ chłodzący, na który składają się dwa wentylatory, podwójne miedziane ciepłowody, klawiatura z wlotem powietrza i powiększony wylot u boku.



Oba modele korzystają z systemu Windows 11 i wyposażone są w ekran IPS [1] o proporcjach 16:10 — 2240 x 1400 w przypadku modelu 14-calowego i 2560 x 1600 (WQXGA) w przypadku modelu 16-calowego — o imponująco wąskich ramkach co przekłada się na współczynnik powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 92.22%. 100% pokrycie gamy kolorów sRGB i jasność na poziomie do 400 nitów sprawiają, że Swift X zachwyca jakością wyświetlanego obrazu, co przekłada się na niesamowite wrażenia wizualne. Co więcej, zastosowana technologia Acer BluelightShield znacznie poprawia komfort obcowania z obrazem, a Acer ExaColor i Acer Color Intelligence czynią wyświetlane kolory jeszcze żywszymi.



Użytkownicy komputera Acer Swift X mogą skorzystać z nawet do 32 GB pamięci LPDDR5 i 2 TB pamięci masowej PCIe SSD [3], a technologia Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) sprawia, że łączność z sieciami jest stabilna i szybka — błyskawiczne udostępnianie plików i płynny streaming treści video w jakości 4K to żadne wyzwania. Wśród dostępnych złącz znajdują się: dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-C z obsługą standardu Thunderbolt 4 (do 40 GB), dwa porty USB 3.2 Type-A, złącze HDMI 2.0 oraz czytnik linii papilarnych ułatwiający logowanie do systemu za pomocą Windows Hello. W obydwu modelach znajdziemy przednią kamerę FHD MIPI korzystającą z rozwiązania Acer Temporal Noise Reduction (TNR), które redukuje szumy i zapewnia wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu, technologię Acer PurifiedVoice z funkcją AI Noise Reduction, która sprawia, że prowadzone rozmowy stają się wyraźniejsze, a także standard DTS.



































Źródło: Info Prasowe / Acer