Acer Chromebook Spin 514 z w nowym procesorem i kartą AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer prezentuje światu Spin 514 (CP514-1H/ CP514-HH), czyli swojego pierwszego Chromebooka z nowym procesorem AMD Ryzen 3000 C-Series Mobile i nową kartą graficzną AMD Radeon. Wyjątkowe połączenie mocy, stylu i długiej żywotności baterii sprawia, że nowy Chromebook Acer jest doskonałą propozycją dla użytkowników, którzy chcą efektywnie pracować i uczyć się w domowym zaciszu, nie rezygnując przy tym z rozrywki multimedialnej na najwyższym poziomie. Co więcej, w ofercie Acer pojawi się też Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W/ CP514-WH), napędzany procesorem AMD Ryzen 3000-C Series Mobile najnowszej generacji, zaprojektowany z myślą o użytkowniku biznesowym.







Spin 514 to pierwszy Chromebook w ofercie Acer, w którego wnętrzu znajdziemy ultrawydajny procesor AMD Ryzen Mobile najnowszej generacji. Procesory AMD Ryzen Mobile zostały zaprojektowane na bazie architektury „Zen”, gwarantują dzięki temu wysoką kulturę pracy, krótki czas uruchomienia i długi czas pracy baterii. Efektem zastosowanych rozwiązań jest niezwykle szybkie działanie komputera - niezależnie od tego, czy mowa o odtwarzaniu/streamingu treści multimedialnych, czy o korzystaniu z wielu różnych aplikacji i narzędzi jednocześnie. Nowemu Chromebookowi niestraszne także bardziej wymagające projekty, jak np. edytowanie materiałów video czy kodowanie, co z pewnością docenią zarówno użytkownicy profesjonalni, jak i uczniowie czy studenci.



Wśród podzespołów Chromebooka Spin 514 znajdziemy też najnowocześniejszą kartę graficzną AMD Radeon, która zapewni użytkownikowi niezwykłe wrażenia wizualne podczas każdej rozgrywki, każdego streamingu treści video i każdego projektu polegającego na tworzeniu treści. Modele wyposażone w czterordzeniowe procesory AMD Ryzen 7 3700C lub Ryzen 5 3500C dostępne będą z potężną kartą graficzną AMD Radeon Vega Mobile.



Energooszczędna technologia zastosowana w procesorach AMD przekłada się na wyjątkowo ergonomiczną konstrukcję Chromebooka Spin 514 oraz na długą żywotność baterii — aż do 10 godzin. To z kolei sprawia, że urządzenie jest bardzo lekkie (waży zaledwie 1.55 kg) i kompaktowe (obudowa o grubości 17.35 mm). Chromebook Spin 514 oferuje użytkownikowi także do 16 GB pamięci DDR4 DRAM oraz do 256 GB przestrzeni dyskowej.



Elegancka, smukła obudowa Chromebooka Spin 514 wykonana jest z anodowanego piaskowanego aluminium. Jej wierzch zdobi stylowy diamentowy wzór. Urządzenie nie tylko dobrze się prezentuje, jest również niezwykle wytrzymałe. Chromebook Spin 514 charakteryzuje się wytrzymałością klasy wojskowej (zgodność z amerykańskim standardem MIL-STD 810H12), a jego wzmocniona metalowa obudowa jest odporna na wgniecenia czy korozję. Oznacza to, że komputer wyjdzie bez szwanku z upadku z wysokości do 122 cm i wytrzyma nacisk wywierany przez ciężar o masie do 60 kg. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z urządzenia mając pewność, że ewentualne przypadkowe upadki czy uderzenia mu nie zaszkodzą.



14-calowy wyświetlacz dotykowy IPS Full HD[i] pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3, co gwarantuje wysoką odporność na zarysowania oraz świetną reakcję na ruchy i gesty użytkownika. Doskonałe wrażenia wizualne zapewnia nie tylko zastosowana karta graficzna, ale i rozwiązanie konstrukcyjne: dzięki wyjątkowo smukłemu obramowaniu ekranu (6.1 mm), stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 78%. Opcjonalna podświetlana klawiatura ułatwia pracę w miejscach słabiej oświetlonych, a klawiatura o wklęsłych klawiszach zapewnia jeszcze większy komfort pisania. W Chromebooku nie zabrakło również klasycznego touchpada.



W urządzeniu zastosowano ekran obracany o 360 stopni, dzięki czemu wyświetlacz sprawdzi się świetnie jako rozwiązanie do pracy zespołowej i do prezentacji, a także jako klasyczny ekran do pisania — w różnych warunkach i różnych środowiskach pracy. Chromebook oferowany jest w trzech kolorach: srebrnym (Pure Silver), szarym (Steel Gray) i zielonym (Mist Green).



W nowym Chromebooku znajdziemy dwa porty USB typu C — obydwa obsługują standard USB 3.2 1. generacji (prędkość transmisji danych do 5 Gbps), a także połączenie DisplayPort USB-C oraz funkcję ładowania przez złącze USB. Komputer jest też wyposażony w dwa porty USB 3.2 1. generacji (jeden z możliwością ładowania w trybie uśpienia/wyłączenia) oraz czytnik kart MicroSD. Wybrane modele z serii Chromebook Spin 514 wyposażone są także w złącze HDMI, dzięki któremu urządzenie można w łatwy sposób połączyć np. z projektorem.



Chromebook Spin 514 to rozwiązanie, dzięki któremu utrzymywanie zdalnego kontaktu z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z pracy lub szkoły, będzie czystą przyjemnością. Wbudowane głośniki stereo sprawdzą się świetnie jako system dźwiękowy przeznaczony do rozmów video czy rozrywki multimedialnej, a dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony gwarantują wysoką jakość komunikacji audio. Zastosowany system współpracuje też ze zintegrowaną usługą Google Assistant. Chromebook Spin 514 wyposażony został też w dwuzakresową kartę Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) z technologią 2x2 MU-MIMO. Gwarantuje ona stabilne i szybkie bezprzewodowe połączenie z Internetem, co ma kluczowe znaczenie dla jakości rozmów video — prowadzonych z wykorzystaniem wbudowanej kamery internetowej HD. Co więcej, Bluetooth 5.0 pozwala wygodnie łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami peryferyjnymi.



Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) dostępny będzie w Polsce marcu, a jego cena zaczynać będzie się od 2399 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer