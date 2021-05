Acer Swift X z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Laptop Acer Swift X (SFX14-41G) reprezentuje nowy segment w gamie Swift. Jako pierwsze urządzenie z tej serii dysponuje samodzielną kartą graficzną - NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti i zachowuje przy tym wagę 1.39 kg. W połączeniu z procesorem mobilnym AMD Ryzen 7 5800U i nawet 16 GB pamięci RAM, komputer zapewnia zapas mocy, który sprosta potrzebom np. montażystów wideo czy fotografów. Potencjał Acer Swift X zwiększają dodatkowo: dysk SSD o pojemności do 2 TB i bateria 59 W z funkcją szybkiego ładowania, która umożliwia nawet 17 godzin pracy. Wszystko to zamknięto w metalowej obudowie o grubości 17.9 mm.







Laptop Swift X wyposażono w 14-calowy wyświetlacz FHD IPS ze smukłymi ramkami. Ekran cechuje się jasnością 300 nitów i 100% pokryciem palety barw sRGB. Technologia BlueLightShield firmy Acer chroni natomiast oczy użytkownika przed nadmiernym zmęczeniem podczas długotrwałej pracy. Transfer danych, streaming wideo i ładowanie baterii umożliwia port USB-C, a szybką łączność bezprzewodową zapewnia moduł Wi-Fi 6. Laptopa wyposażono także w czytnik linii papilarnych, pozwalający na bezpieczne logowanie za pomocą Windows Hello oraz w funkcję eliminacji hałasu, która dzięki rozwiązaniom AI zapewnia lepszą jakość rozmów wideo.



Za chłodzenie laptopa odpowiada wentylator zbudowany z 59 łopatek o grubości 0,3 mm. Nachylony, podwójny pierścień umieszczony na jego szczycie poprawia przepływ powietrza o 5-10%. Wydajność termiczną urządzenia poprawiają też dwie miedziane rurki odprowadzające ciepło, a także klawiatura wyposażona we wloty powietrza. Dzięki tym ostatnim komputer jest w stanie odprowadzić na zewnątrz 8-10% ciepła więcej.



Acer Swift X dostępny będzie w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2021 r. w cenie od 3999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer