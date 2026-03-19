Acer odświeża serię Predator Helios Neo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer odświeżył linię laptopów gamingowych Predator Helios Neo, prezentując trzy nowe modele: Predator Helios Neo 16S AI, Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI. Laptopy łączą najnowsze procesory Intel Core Ultra 200HX Plus z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop GPU, oferując wysoką wydajność, funkcje AI i ekrany przygotowane do szybkiej, dynamicznej rozgrywki. Nowe jednostki Intel Core Ultra 200HX Plus mają zapewniać wyraźny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji, przekładając się na szybką reakcję systemu, stabilną liczbę klatek na sekundę i lepsze wykorzystanie możliwości współczesnych gier i aplikacji. Z kolei układy NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop GPU, oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, wprowadzają obsługę zaawansowanych funkcji AI oraz technologii NVIDIA DLSS 4.5, odpowiadającej za wyższą wydajność i jeszcze lepszą jakość obrazu.







Predator Helios Neo 16S AI – smukła konstrukcja dla graczy w ruchu

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) to najcieńszy model w nowej rodzinie. Smukła obudowa o grubości do 18,9 mm i wadze 2,3 kg sprawia, że laptop łączy wysoką wydajność z większą mobilnością. Urządzenie może zostać wyposażone w procesor do Intel Core Ultra 9 290HX Plus oraz kartę graficzną do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU z 16 GB pamięci GDDR7. Do dyspozycji użytkownika oddano także do 64 GB pamięci DDR5 6400 MT/s oraz do 2 TB przestrzeni na dane w dwóch slotach PCIe Gen 4 NVMe SSD. W laptopie zastosowano 16-calowy ekran OLED HDR o proporcjach 16:10 i rozdzielczości WQXGA (2560 × 1600), z odświeżaniem 240 Hz, czasem reakcji 1 ms, 100-procentowym pokryciem palety DCI-P3, certyfikacją Calman Verified oraz obsługą NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC. Za utrzymanie odpowiednich temperatur odpowiada układ chłodzenia z wentylatorem 5. generacji Predator AeroBlade 3D Fan oraz ciekłym metalem. Całość uzupełniają rozwiązania komunikacyjne i multimedialne, które obejmują: Intel Killer Ethernet E3100, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.4 (lub nowszy), baterię 92 Wh, kamerę FHD IR z technologią PurifiedView, dwa głośniki z DTS:X Ultra, a także zestaw portów z Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, czytnikiem microSD, RJ-45 i złączem audio 3.5 mm.



Predator Helios Neo 16 AI – wydajność klasy desktop w 16-calowym formacie

Dla graczy, którzy oczekują wydajności klasy desktop w bardziej klasycznej, gamingowej formie przygotowano Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71). Laptop to 16-calowa propozycja oferująca konfiguracje z procesorem do Intel Core Ultra 9 290HX Plus i kartą graficzną do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU z 16 GB pamięci GDDR7. Producent przewidział również do 64 GB pamięci DDR5 6400 MT/s oraz do 2 TB pamięci masowej w dwóch slotach PCIe Gen 4 NVMe SSD. Urządzenie posiada 16-calowy wyświetlacz OLED HDR 16:10 o rozdzielczości WQXGA (2560 × 1600), czasie reakcji 1 ms i odświeżaniu do 165 Hz. Panel oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3, certyfikat Calman Verified, a także wsparcie dla NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC. Za chłodzenie odpowiadają wentylator 5. generacji Predator AeroBlade 3D Fan, ciekły metal oraz wektorowy ciepłowód. W codziennym użytkowaniu i podczas grania znaczenie mają także rozbudowane opcje łączności. Laptop oferuje Intel Killer Ethernet E3100, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.4 lub nowszy, baterię 92 Wh, kamerę FHD IR z PurifiedView, dwa głośniki DTS:X Ultra oraz zestaw portów obejmujący Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB-A, HDMI 2.1, microSD, RJ-45 i złącze audio 3,5 mm. Konstrukcja mierzy 356.78 × 275.5 × 13.47–26,75 mm i waży 2.7 kg.



Predator Helios Neo 18 AI – większy ekran i lepsza czytelność obrazu

Największym modelem w odświeżonej serii jest Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71). Został on przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy stawiają na większy ekran i bardziej stacjonarne doświadczenie grania. Laptop może zostać skonfigurowany z procesorem do Intel Core Ultra 9 290HX Plus oraz kartą graficzną do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU z 16 GB pamięci GDDR7. Na pokładzie znalazło się również do 64 GB pamięci DDR5 6400 MT/s i do 2 TB pamięci masowej w dwóch slotach PCIe Gen 4 NVMe SSD. Model wyposażono w 18-calowy ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości do WQXGA (2560 × 1600), z odświeżaniem do 240 Hz, 100-procentowym pokryciem palety DCI-P3, obsługą NVIDIA Advanced Optimus oraz NVIDIA G-SYNC. Dodatkowo Acer zastosował warstwę Ambient Contrast Ratio (ACR), która ogranicza refleksy i poprawia kontrast, zwiększając czytelność obrazu także w jaśniejszym otoczeniu.

Za chłodzenie odpowiada zestaw obejmujący wentylator 5. generacji Predator AeroBlade 3D Fan, ciekły metal i wektorowy ciepłowód. Laptop oferuje również Intel Killer Ethernet E3100, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.4 lub nowszy, baterię 92 Wh, kamerę FHD IR z PurifiedView, dwa głośniki DTS:X Ultra oraz bogaty zestaw złączy, w tym Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, microSD, RJ-45 i audio jack 3.5 mm. Obudowa ma wymiary 400.96 × 307.9 × 14.9–28 mm, a całość waży 3.4 kg.



Funkcje AI i rozwiązania dla graczy

Wszystkie trzy nowe laptopy z serii Predator Helios Neo otrzymały zestaw funkcji AI, które mają wspierać zarówno codzienną obsługę, jak i samą rozgrywkę. Aplikacja PredatorSense pozwala m.in. kontrolować tryby wydajności i prędkości wentylatorów, a także personalizować wygląd urządzenia dzięki 4-strefowemu podświetleniu RGB klawiatury i podświetlanemu logo na pokrywie. Do wideorozmów, streamingu i grania zespołowego przewidziano technologie Acer PurifiedVoice i PurifiedView, wykorzystujące AI do redukcji szumów tła i poprawy jakości obrazu z kamery. Z kolei Acer Intelligence Space integruje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Game Assistant do wsparcia celowania w grach FPS czy ProCam, które automatycznie rejestruje najważniejsze momenty rozgrywki.



Cena i dostępność

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71), będzie dostępny w regionie EMEA od czerwca 2026 r.

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71), będzie dostępny w regionie EMEA od czerwca 2026 r.

Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71), będzie dostępny w regionie EMEA od czerwca 2026 r.





















źródło: Info Prasowe - ACER