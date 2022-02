Acer pokaże nowego Predatora Oriona 7000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Katowicach ruszył właśnie Intel Extreme Masters. Okrągła, 10. edycja to okazja do świętowania. Jak zawsze pojawi się też sporo nowego sprzętu, który producenci przygotowali specjalnie z myślą o graczach. Acer postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zdradził jakich nowinek można się spodziewać przy okazji tego wydarzenia. Zapowiedziany kilka miesięcy temu najnowszy komputer stacjonarny ze stajni Acera miał jeden cel: być najlepszym. Aby tego dokonać do środka trafiło wszystko co aktualnie najmocniejsze i najszybsze. Mowa przede wszystkim o najnowszej, 12. już generacji procesorów.







W premierowym Orionie 7000 będą odpowiednio wyposażone zestawy w odblokowane procesory Intel Core i7 oraz i9. Aby sprostać najwyższym wymaganiom graczy Acer postawił też na kartę NVIDIA GeForce RTX z serii 30. W przygotowanych przy okazji IEM modelach będzie można także znaleźć 32 lub 64 GB RAMu. Dodatkowo dzięki dyskom SSD M.2 PCIe o pojemności do 2 TB oraz HDD o maksymalnej pojemności 2 x 3TB użytkownicy otrzymują mnóstwo miejsca i niesamowitą szybkość.



Niesamowity, nowy wygląd, który został zaprojektowany z myślą o tym, co gracze lubią najbardziej – porywający design. Zbudowana z przezroczystego szkła, tworzywa sztucznego, metalu i siatki obudowa komputera w kolorze czerni mieni się pięknem olśniewających świateł ARGB.































Źródło: Info Prasowe / Acer