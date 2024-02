Acer prezentuje dwie nowości z rodziny laptopów Swift

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer prezentuje dziś dwa nowe i potężne modele laptopów: Swift Edge 16 oraz Swift Go 14. Te ultrasmukłe urządzenia nie tylko imponują designem, ale także wbudowaną potęgą sztucznej inteligencji. Nowe modele, napędzane zaawansowanymi procesorami AMD Ryzen z serii 8040, to prawdziwe połączenie siły i elegancji. Grafika AMD Radeon 780M i jednostki przetwarzania neuronowego Ryzen AI (NPU) to jedynie wierzchołek góry lodowej. Rozbudowane funkcje AI, takie jak Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView oraz nowość - Acer LiveArt, sprawiają, że te laptopy stają się nie tylko narzędziem pracy, ale także centrum kreatywności.







Laptopy Acer Swift nie tylko zaskakują mocą sztucznej inteligencji, ale także fascynują swoim wyglądem. Dzięki wyświetlaczom OLED, użytkownicy mogą cieszyć się wyraźnym obrazem i bogatymi kolorami podczas pracy czy przesyłania strumieniowego. A dodatkowo, technologia Microsoft Pluton wbudowana w urządzenia, chroni dane osobowe i zabezpiecza klucze szyfrowania, dodając warstwę bezpieczeństwa, na poziomie którego wcześniej nie doświadczyliśmy.



Acer Swift Edge 16: Wydajność, którą możesz schować do plecaka

Acer Swift Edge 16 to niezwykle smukły laptop, który łączy potężną wydajność z mobilnością. Opatrzony ultracienką obudową ze stopu aluminium, ważącą zaledwie 1.2 kg i mierzącą zaledwie 12,95 mm, ten elegancki model harmonijnie łączy styl z funkcjonalnością, pomimo swoich niewielkich rozmiarów pomieścić potężne podzespoły, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom związanym z sztuczną inteligencją.



Nowy Swift Edge 16 zasilany jest przez ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 8840U, zintegrowaną grafikę AMD Radeon 780M i AMD Ryzen AI, oraz wyposażony w pamięć RAM LPDDR5 do 32 GB i dysk SSD PCIe 4.0 do 2 TB. Jest on gotowy do obsługi codziennych zadań oraz do zapewnienia użytkownikom doskonałych doświadczeń związanych z AI. Dodatkowo jego 16-calowy panel OLED o rozdzielczości 3.2K, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i pełną obsługą gamy kolorów DCI-P3, zapewnia niesamowitą jakość obrazu, podkreśloną przez wąskie ramki, czas reakcji poniżej 0.2 ms i certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500.



W kwestii łączności i bezpieczeństwa, laptop oferuje kompatybilność z Wi-Fi 7, zapewniającą szybką prędkość sieci do 5.8 Gb/s oraz niskie opóźnienia poniżej 2 ms, a także zabezpieczony rdzeń komputera z Microsoft Pluton, chroniący urządzenie przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Dla dodatkowej wygody Swift Edge 16 posiada wszystkie niezbędne porty: HDMI 2.1, dwa porty USB typu C, dwa porty USB typu A oraz gniazdo kart MicroSD.





Acer Swift Go 14: Wydajność i elegancja w jednym

Acer Swift Go 14 to prawdziwy gigant w świecie mobilnej wydajności, gotowy sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Zasilany przez ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 8945HS, wspierany przez układ graficzny AMD Radeon 780M i inteligencję sztuczną Ryzen AI. Laptop obsługuje do 32 GB pamięci LPDDR5X i do 2 TB PCIe Gen 4 SSD, co w połączeniu z własną technologią AI firmy Acer sprawia, że korzystanie z urządzenia jest niezwykle płynne i przyjemne. Co więcej, procesory są zintegrowane z procesorem bezpieczeństwa Microsoft Pluton, co dodatkowo wzmacnia ochronę wrażliwych danych i informacji w komputerze z systemem Windows 11.



14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2.8K i częstotliwości odświeżania 90 Hz zapewnia użytkownikom niesamowicie wyrazisty i atrakcyjny obraz. Opcjonalnie dostępny ekran dotykowy na panelu IPS LCD (1920 x 1200) daje dodatkową swobodę interakcji dla tych, którzy preferują dotyk. Subtelna, lekka aluminiowa obudowa dodaje elegancji, pasując do dynamicznego stylu życia. Acer Swift Go 14 posiada możliwość otworzenia nawet do 180°, a dzięki touchpadowi OceanGlass otrzymujemy aż o 44% większą przestrzeń ułatwiają pracę.



Swift Go 14 może pochwalić się kamerą internetową w jakości QHD 1440p, baterią 100 W z szybkim ładowaniem, obsługą Wi-Fi 6E oraz niezbędnymi portami, w tym dwoma portami USB typu C, portem HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 i czytnikiem kart MicroSD. To prawdziwie wszechstronny laptop, gotowy na każde wyzwanie.



Cena i dostępność

Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) oraz Acer Swift Go 14 (SFG14-63) dostępne będą w regionie EMEA w lutym, w cenach od około 5400 i 4100 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - ACER