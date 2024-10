Allegro wchodzi na Węgry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ulubiona platforma zakupowa Polaków kolejny raz potwierdza potencjał rozwoju na innych rynkach europejskich. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Allegro zaprezentowało swój marketplace w Czechach i Słowacji, co powiększyło grono potencjalnych klientów platformy o blisko 16 milionów. Kolejny etap międzynarodowej ekspansji Allegro rozpoczął się 1 października wraz ze startem węgierskiej domeny allegro.hu. 25 lat doświadczenia na polskim rynku pozwala Allegro już na starcie zaoferować węgierskiemu klientowi ponad 150 milionów ofert spośród wielu kategorii, a także lubiane funkcje i usługi, w tym ochronę kupujących w ramach Allegro Protect, Gwarancję Najniższej Ceny czy nielimitowane dostawy i darmowe zwroty z pakietem Allegro Smart!







Start węgierskiej odsłony Allegro to także korzyści dla sprzedających. Wejście na węgierski rynek to powiększenie grupy potencjalnych klientów o kolejne 10 milionów. Dzięki podejściu “Wystaw raz, sprzedawaj wszędzie” polscy sprzedający mogą z łatwością rozpocząć sprzedaż na rynku węgierskim, czeskim czy słowackim. Nie muszą zakładać nowego konta, aby zyskać dostęp do międzynarodowego grona kupujących - wszystko ustawią z poziomu jednego konta firmowego na allegro.pl.



Ponadto Allegro pomaga tłumaczyć oferty, przeliczać ceny i, co najważniejsze, budować popyt na lokalnych rynkach. Firma zapewnia również gotową ofertę logistyczną w ramach narzędzia “Wysyłam z Allegro”, realizującego zagraniczne dostawy za pośrednictwem popularnych firm kurierskich. Dodatkowo na specjalnej stronie dla sprzedających Allegro dzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi sprzedaży na różnych rynkach, uwzględniając regionalne różnice w preferencjach konsumentów.













źródło: Info Prasowe - Allegro