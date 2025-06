Amazfit Active 2 w nowej sportowo-lifestylowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit uzupełnia swoją ofertę o nowy model Amazfit Active 2 Square. Ekran AMOLED o przekątnej 1.75” został zamknięty w prostokątnej kopercie z delikatnie zaokrąglonymi rogami i krawędziami nadając zegarkowi lifestylowy charakter. Smartwatch skierowany jest do osób, które trenują regularnie, przy czym sport traktują jako sposób na dobre samopoczucie i ważną część zdrowego stylu życia. Active 2 Square powinien sprawdzić się w trakcie treningów na siłowni, jak i na świeżym powietrzu. Smartwatch obsługuje ponad 160 trybów sportowych, w tym HYROX, fitness, bieganie, grę w padla. Przed porysowaniami ekran zegarka chroni szafirowe szkło. Podczas ćwiczeń w słońcu komfort zapewnia wysoka jasność ekranu (2000 nitów). Amazfit Active 2 Square oferuje także bezpłatne mapy offline z powrotną nawigacją.







Najważniejsze parametry zdrowotne, sportowe i regeneracyjne monitorowane są przez sensor optyczny BioTracker 6.0 PPG. Sensor zapewnia dokładniejszy i stabilniejszy pomiar, a także wyższą wydajność zegarka. Mimo relatywnie niskiej pojemności baterii, Active 2 Square może pracować na jednym ładowaniu do 10 dni. Smartwatch jest bardzo lekki. Waży zaledwie 31 gram.



Dane treningowe monitorowane przez Active 2 Square dostępne są w Zepp App. Aplikacja oferuje również usługi AI: Zepp Aura, Zepp Coach oraz Food Logging do analizowania wartości odżywczych posiłków. Za zgodą użytkownika dane treningowe mogą być udostępniane na zewnętrznych platformach: Apple Health, Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava i TrainingPeaks.



Active 2 Square oferowany jest z dwoma paskami: czarnym skórzanym i czerwonym sportowym. Rekomendowana cena wynosi 649 PLN. Smartwatch będzie oferowany w następujących kanałach sprzedaży: amazfitpolska.pl , allegro.pl (oficjalny sklep Amazfit), Euro RTV, Fitness Home, Max Electro, Media Expert, X-kom.





























źródło: Info Prasowe - Zepp Health