Amazfit ze specjalnym zestawem dla miłośników HYROX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit, globalna marka sportowych urządzeń wearable, rozwija swoje zegarki i ekosystem w ramach partnerstwa z HYROX. Dzięki temu wybrane modele są dostosowane do specyfiki tej wielodyscyplinarnej dyscypliny. Oferują m.in. tryby treningowe (HYROX Training), ocenę poziomu sprawności (HYROX PFT) oraz funkcje rejestrujące starty w zawodach wraz z czasem spędzonym w Roxzone (HYROX Race), a także rozbudowaną analitykę umożliwiającą zarządzanie hybrydowym treningiem. Z myślą o osobach startujących w HYROX Warszawa w dniach 16–19 kwietnia Amazfit przygotował dodatkową ofertę.







Sportowe zegarki Amazfit: Active Max, Balance 2, T-Rex 3 Pro (48 mm) oraz T-Rex 3 będą oferowane w zestawie ze specjalnym paskiem HYROX Edition. Pasek został wykonany z elastycznego materiału, który zapewnia lepszą cyrkulację powietrza oraz większą swobodę ruchów podczas zmagań na takich stacjach jak Ski Erg, Sled Pull, Burpee Broad Jumps czy Wall Balls.



Promocyjny zestaw będzie dostępny na amazfitpolska.pl do 16 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.



















źródło: Info Prasowe - Zepp Health