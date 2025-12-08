Anker rusza z kampanią świąteczną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Black Friday minął, ale najlepsze okazje wcale nie zniknęły. Anker ogłasza świąteczne przedłużenie promocji. W ramach XMAS deals możesz ponownie skorzystać z rabatów sięgających do 40% – idealnie na ostatnie prezenty lub technologiczne uzupełnienia własnego zestawu. To nie jest kolejna fala wyprzedaży – to najważniejsze XMAS deals od Anker w zakresie najbardziej pożądanych ofert sezonu, stworzona dla tych, którzy nie zdążyli lub po prostu chcą więcej. Pierwszą propozycją jest Anker Laptop Charger (140W, 4-Port, PD 3.1) z kablem USB-C, czyli najmocniejsza i najbardziej wszechstronna ładowarka w swojej klasie. Dzięki mocy 140 W oraz obsłudze standardu USB Power Delivery 3.1, bez trudu zasili laptopa, tablet, smartfon czy słuchawki – wszystkie jednocześnie. Cena świąteczna: 248 zł (zamiast 389 zł) – 36% taniej







Anker Nano Charger (45W) z kablem USB-C do USB-C

Ultrakompaktowy, a jednocześnie zaskakująco mocny adapter o mocy 45 W. Dzięki wsparciu dla USB-C PD i PPS ładowarka inteligentnie dostosowuje moc do urządzenia, zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie smartfonów, tabletów oraz urządzeń Apple i Samsung. W zestawie znajduje się wysokiej jakości kabel USB-C, co umożliwia korzystanie z pełnego potencjału ładowarki zaraz po zakupie. Cena świąteczna: 78 PLN (zamiast 129 PLN) – 40% taniej.



Anker Nano Charger (70W, 3 porty)

Moc klasy premium w kompaktowej obudowie. Ładowarka oferuje 70 W całkowitej mocy i posiada trzy porty USB-C, z których każdy może pełnić rolę szybkiego wyjścia. Dzięki technologii GaN ładowarka jest znacznie mniejsza od tradycyjnych adapterów, a jednocześnie niezwykle wydajna. Pozwala naładować MacBooka Pro 14” od 0 do 50% w około 35 minut — idealna dla wszystkich, którzy cenią mobilność bez kompromisów. Cena świąteczna: 168 PLN (zamiast 219 PLN) – 23% taniej



Anker Nano Power Bank (10000 mAh, 45W, wbudowany zwijany kabel USB-C)

Powerbank o pojemności 10000 mAh, który dzięki mocy 45 W radzi sobie zarówno ze smartfonami, jak i mniejszymi laptopami. Wbudowany zwijany kabel USB-C sprawia, że to jedno z najbardziej wygodnych i poręcznych rozwiązań mobilnych – bez plątaniny kabli, bez dodatkowych akcesoriów. Idealny do pracy w terenie, długich podróży lub dnia pełnego spotkań. Cena świąteczna: 168 PLN (zamiast 229 PLN) – 27% taniej



Anker Nano Power Bank (5000 mAh, MagGo, Slim)

Ultrasmukły powerbank z magnetycznym systemem MagGo/Qi2, który idealnie współpracuje z iPhone’ami, zapewniając bezprzewodowe ładowanie do 15 W. Pojemność 5000 mAh wystarcza na kilka dodatkowych godzin pracy smartfona, a smukła forma nie zasłania obiektywu aparatu. To świetny prezent świąteczny dla osób, które cenią wygodę, minimalizm i niezawodność. Cena świąteczna: 158 PLN (zamiast 229 PLN) – 31% taniej



Święta z technologią, która naprawdę ma znaczenie

W tym roku Anker stawia na konkret – sprawdzone rozwiązania, które oszczędzają czas, energię i miejsce. Promocje XMAS deals to okazja, by kupić praktyczne prezenty, ulepszyć swój cyfrowy zestaw lub po prostu nadrobić okazje, które umknęły podczas Black Friday. Produkty objęte świątecznymi rabatami są dostępne w sklepie firmowym Anker, na Amazonie i Allegro od 8 do 24 grudnia. Dzięki temu można skorzystać z promocji w najbardziej dogodnym dla siebie momencie.

































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio