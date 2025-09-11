Aplikacja PlayStation Family, już dostępna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Interactive Entertainment ogłasza premierę aplikacji PlayStation Family™, stanowiącej kolejny krok w rozwoju kontroli/nadzoru rodzinnego w ekosystemie PlayStation. W świecie, w którym dzieci mają większy niż kiedykolwiek dostęp do przestrzeni cyfrowych, zdrowe nawyki związane z graniem stają się priorytetem dla wielu rodzin, zwłaszcza tych z młodszymi graczami. Według najnowszego raportu Family Online Safety Institute rodzice częściej korzystają z kontroli rodzicielskich na tabletach i smartfonach niż na innych urządzeniach. Jednocześnie wielu z nich przyznaje, że nie zawsze łatwo jest być dobrze poinformowanym i zaangażowanym w obszar związany z grami/graniem swoich dzieci. Premiera aplikacji PlayStation Family odpowiada na te potrzeby, rozwijając dotychczasowe narzędzia dostępne na konsolach PS4 i PS5, czyniąc zabawę jeszcze bezpieczniejszą dla graczy w każdym wieku.







Aplikacja PlayStation Family jest już dostępna w App Store oraz Google Play. Jej celem jest wspieranie rodzin w budowaniu zdrowszych relacji z grami, otwieranie przestrzeni do rozmowy oraz tworzenie narzędzi, które pozwolą lepiej dostosować sposób korzystania z konsoli do potrzeb każdego dziecka. Bezpieczeństwo online to dla PlayStation nie tylko priorytet – to długoterminowe zobowiązanie wobec całej społeczności.





źródło: Info Prasowe - SONY

Zabawa ma wiele wymiarów, dlatego aplikacja rozwija funkcje kontroli rodzicielskiej znanej z konsol PlayStation i pomaga rodzinom w zarządzaniu ustawieniami. Rodzice zyskują proste i intuicyjne narzędzia, w tym dashboard aktywności - funkcję dostępną wyłącznie w aplikacji, która pokazuje tygodniowy czas gry dziecka w przejrzystej formie. Nowością jest także funkcja Playing Now, pozwalająca lepiej zrozumieć, co aktualnie jest dla dziecka ważne. To dopiero początek - aplikacja będzie systematycznie rozwijana o kolejne opcje wspierające dzieci w zdrowym rozwoju poprzez zabawę.Premiera PlayStation Family pokazuje, jak Sony Interactive Entertainment rozszerza swoje podejście do bezpieczeństwa online poza samą konsolę. Nowe rozwiązanie to okazja, by rozwijać się razem z graczami, dostarczając im narzędzi dopasowanych do indywidualnych potrzeb rodzin. Bezpieczeństwo w sieci oznacza edukowanie, jak świadomie uczestniczyć w rozwijającej się społeczności online. Dzięki narzędziom takim jak aplikacja PlayStation Family i innym rozwiązaniom wspierającym bezpieczeństwo cyfrowe, gracze mogą budować wartościowe relacje i angażować się w bezpieczną rozgrywkę.Sony Interactive Entertainment pozostaje w pełni zaangażowane w ochronę graczy i będzie nadal inwestować w rozwój narzędzi wspierających rodziny, aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z pozytywnych doświadczeń związanych z grami.