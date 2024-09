Archer TBE550E, TBE400E i TXE72E – nowe karty sieciowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na rynek trzy nowe karty sieciowe dla osób, które cenią niezawodne i wydajne połączenie z siecią bezprzewodową. Archer TBE550E i TBE400E w standardzie WiFi 7, a także Archer TXE72E w standardzie WiFi 6E to karty przeznaczone do komputerów stacjonarnych ze złączem PCI Express. Nowe karty sieciowe od TP-Link umożliwiają doposażenie sprzętu komputerowego do obsługi szybkiej i wydajnej sieci, wykorzystującej najnowsze standardy łączności bezprzewodowej. Archer TBE550E to karta dedykowana najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy oczekują najwyższej prędkości i stabilności połączenia. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7 i prędkościom dochodzącym do 9330 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, karta jest idealna dla graczy, osób korzystających z technologii VR czy tych, którzy często przesyłają duże pliki. Archer TBE550E to także karta Bluetooth w standardzie 5.4, zapewniającym szeroki zasięg i niskie zużycie energii przy podłączaniu urządzeń, takich jak słuchawki, myszki czy klawiatury.







Z kolei Archer TBE400E oferuje pełną implementację standardu WiFi 7 przy zachowaniu korzystnej ceny. Karta pracuje z prędkościami dochodzącymi do 6450 Mb/s w trzech pasmach transmisji: 6 GHz (do 2882 Mb/s), 5 GHz (do 2880 Mb/s), 2.4 GHz (do 688 Mb/s). Archer TBE400E jest idealny dla osób pracujących zdalnie, uczestniczących w wideokonferencjach lub oglądających filmy w wysokiej rozdzielczości. Moduł Bluetooth 5.4 umożliwia szybkie i stabilne połączenie z urządzeniami peryferyjnymi.



Archer TXE72E to karta stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego połączenia Wi-Fi 6E w codziennych zadaniach, takich jak przeglądanie Internetu, przesyłanie danych czy strumieniowanie wideo. Prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 2402 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, oraz Bluetooth 5.3 sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla osób szukających solidnej karty w przystępnej cenie, która spełnia wymagania domowych sieci bezprzewodowych i pozwoli zmodernizować sprzęt komputerowy.



Karty sieciowe Archer TBE550E, TBE400E i TXE72E to zaawansowane urządzenia, które zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci bezprzewodowych. Dzięki technologiom wspierającym WiFi, OFDMA i MU-MIMO, wszystkie karty gwarantują wydajne korzystanie z Internetu, nawet w środowisku z wieloma urządzeniami, przy jednoczesnym wysyłaniu i odbieraniu wielu plików jednocześnie. W ten sposób redukowane są opóźnienia, dzięki czemu można cieszyć się grami w czasie rzeczywistym lub wciągającymi wrażeniami VR nawet w zatłoczonych sieciach. Dodatkowo, każda z kart oferuje nowoczesne zabezpieczenia w postaci WPA3, co gwarantuje bezpieczeństwo transmisji.



Karty sieciowe Archer TBE550E, TBE400E i TXE72E dostarczane są z dwoma wielokierunkowymi antenami, zapewniającymi lepszy odbiór sygnału, magnetyczną podstawką na anteny oraz uchwytami standardowym i tzw. low-profile, który umożliwia montaż w mniejszych obudowach komputerowych (tzw. mini towery). Dodatkowo, wszystkie modele są kompatybilne z systemem Windows 11 (64-bit), co gwarantuje ich pełną funkcjonalność na najnowszym systemie operacyjnym i łatwą konfigurację – wystarczy podpiąć je do komputera, aby system operacyjny zainstalował odpowiednie sterowniki.



Karty sieciowe są już dostępne w sprzedaży w cenach: Archer TBE550E – około 450 PLN, Archer TBE400E – ok. 250 PLN oraz Archer TXE72E za ok. 140 PLN. Urządzenia posiadają 3-letnią gwarancję producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link