Arylic Multiroom + Streaming dla każdego

Arylic to marka należąca do grupy Rakoit skupiającej ekspertów z różnych dziedzin audio oraz technologii sieciowych. Rakoit specjalizuje się w strumieniowych systemach audio. Firma samodzielnie zajmuje się projektowaniem sprzętu i oprogramowani oraz integracją i produkcją usług strumieniowego przesyłania dźwięku. Ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu wysokiej jakości rozwiązań dla renomowanych światowych producentów zaowocowała stworzeniem linii produktów pod nazwą Arylic. Łączy ona w sobie wartość w rozsądnej cenie, możliwość rozbudowy i wszechstronność dla entuzjastów technologii domowych, którzy oczekują więcej.







Produkty Arylic mogą być wykorzystane do streamingu z wielu różnych źródeł, jak:

• Serwisy Muzyczne Online

• Urządzenia mobilne Android & iOS

• NAS Storage

• Mac & PC

• USB Disk Drive



Posiadają funkcję Multiroom dzięki czemu można je łączyć w grupy i streamować dźwięk w pełnej synchronizacji lub przesyłać do każdego urządzenia całkowicie inny materiał muzyczny w jakości 24 bit 192khz. Użytkownik ma dodatkowo możliwość zmiany ustawień EQ w tym kontrolę bezpośrednią tonów wysokich i niskich.



W urządzeniach wykorzystano rozwiązanie do sterowania głosowego, które opierają się na współpracy z Asystentem Google i Siri. Łącząc telefon przez Bluetooth, możesz wydawać polecenia głosowe, aby odtwarzać muzykę, słuchać wiadomości i sterować urządzeniami inteligentnego domu.

Produkty Arylic mogą być również zintegrowane z wieloma systemami typu smart home czy control home. Dla każdego, kto chce programować i łączyć systemy, dostępny jest przewodnik po komendach HTTP API, który umożliwi pełną integrację . Dla każdego, kto nie ma pomysłu, zespół Arylic lub też społeczność wokół marki projektuje oprogramowanie do kontrolerów dla wszystkich rodzajów marek. Oferowane są gotowe sterowanie do Fibaro, Elan, Home Assistant, Control4 i wiele innych.



System strumieniowania różni się trochę od tradycyjnych systemów audio, kluczowe jest oprogramowanie a dopiero później sprzęt. Oprogramowanie musi sprostać oczekiwaniom, które niosą nowe rozwiązania, przez co cały czas musi być rozwijane a niewiele firm, które produkuje hardware jest w stanie za tym nadążyć. Arylic ma doświadczenie zarówno w sprzęcie, jak i programowaniu, a co ważniejsze, dba o użytkowników, słuchając ich i podążając za ich potrzebami.



Aktualizacja oprogramowania zapewnia użytkownikom utrzymanie swoich urządzeń zgodnych z najnowszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku jak również rozszerzenie ich funkcjonalności bez potrzeby zakupu nowych urządzeń.



Podstawowy model w ofercie - Arylic S10 to streamer z przetwornikiem USB, który możemy podłączyć jako cyfrowe źródło dźwięku do Naszego systemu audio czy też głośników aktywnych. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej na systemy Android oraz IOS. Oprócz komunikacji WiFi mamy również Bluetooth. Cena sugerowana Arylic S10 wynosi 339 PLN brutto.

























