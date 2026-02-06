Astell&Kern A&ultima SP4000 Copper

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern ogłasza rozszerzenie swojej flagowej linii A&ultima o limitowaną edycję SP4000 Copper. Ten wyjątkowy odtwarzacz cyfrowy (DAP) to nie tylko szczyt inżynierii audio, ale także mistrzostwo w wykorzystaniu materiałów, które bezpośrednio wpływają na jakość brzmienia. SP4000 Copper to więcej niż flagowy odtwarzacz – to ostateczny pokaz mistrzostwa Astell&Kern w obróbce materiałów, precyzyjnej inżynierii i czystej, analogowej ekspresji dźwięku. Obudowa wykonana z 99.98% czystej miedzi wykorzystuje metal znany z idealnych właściwości audio, choć notorycznie trudny w obróbce. Wymaga to wielowarstwowego procesu stabilizacji i skrupulatnej obróbki, aby osiągnąć długotrwałą trwałość i nieskazitelne wykończenie.







To bezkompromisowe rzemiosło bezpośrednio kształtuje jego charakter brzmieniowy. Naturalna przewodność i ekranowanie miedzi pomagają zachować nawet najdrobniejsze detale, co skutkuje dźwiękiem, który jest niezabarwiony, ekspresyjny i głęboko realistyczny. SP4000 Copper dostarcza głęboki, autorytatywny bas, bogatą i wyrazistą średnicę oraz wysokie tony, które zanikają z naturalną lekkością – wszystko to prezentowane jako spójna, emocjonalnie angażująca całość.



Niezrównana Technologia A&ultima SP4000

SP4000 Copper dziedziczy wszystkie przełomowe innowacje flagowej serii A&ultima SP4000, która jest wynikiem trzech lat nieustannych badań i rozwoju:

• Architektura Octa Audio 1:1: Nowa architektura obwodu audio 1:1 Octa, łącząca jeden procesor AK4191 z jednym przetwornikiem AK4499EX DAC, tworzy prawdziwy poczwórny układ DAC. Zapewnia to niższy poziom szumów, czystsze rozdzielenie kanałów i doskonałe przetwarzanie sygnału.

• Tryb Wysokiej Mocy (High Driving Mode): Nowa równoległa konfiguracja OPAMP zwiększa moc napędową bez podnoszenia poziomu szumów, dostarczając większą dynamikę i szczegółowość.

• Technologia ESA (Enhanced Signal Alignment): Opatentowana technologia minimalizuje opóźnienia grupowe, zapewniając czystszy i bardziej spójny dźwięk.

• Zaawansowany DAR (Digital Audio Remaster): Technologia ta dodaje harmoniczną rekonstrukcję i udoskonalone upsampling, co przekłada się na jeszcze bardziej naturalne i szczegółowe brzmienie.

• Pełna Integracja z Android OS: Zapewnia bit-perfect odtwarzanie nawet w aplikacjach streamingowych, dzięki ADP Astell&Kern.

• Pamięć i Łączność: 256 GB pamięci wewnętrznej z obsługą kart microSD do 1.5 TB, dwuzakresowe Wi-Fi 2.4/5Ghz, DLNA, wyjście cyfrowe USB, USB-C oraz tryb USB DAC dla komputerów Mac/Windows. Obsługa aptX Adaptive, LDAC i tryb BT Sink.



Design i Ergonomia

SP4000 Copper to nie tylko potęga technologiczna, ale także dzieło sztuki użytkowej. Obudowa z miedzi nadaje mu luksusowy wygląd i solidną konstrukcję. Odtwarzacz wyposażono w 6-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 2K (2160 x 1080) oraz skórzane etui Perlinger, wykonane z luksusowej skóry cielęcej Shrunken Calf.



Dostępność i Cena

Astell&Kern A&ultima SP4000 Copper będzie dostępny w lutym 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej 19999 PLN.





















źródło: Info Prasowe - MIP