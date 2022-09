Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern SP3000 A&Ultima to nowy flagowiec, na którego fani marki południowokoreańskiego producenta musieli czekać 2 lata. Wyposażony w przeprojektowany interfejs użytkownika, A&ultima SP3000 jest pierwszym na świecie przenośnym odtwarzaczem z obudową ze stali nierdzewnej 904L i najnowszymi, wysokowydajnymi obwodami audio. A&ultima SP3000 wykorzystuje najnowsze technologie audio, aby zapewnić wysublimowaną wydajność muzyczną. To pierwszy na świecie cyfrowy odtwarzacz audio z niezależnym podwójnym obwodem audio – to całkowite oddzielenie zbalansowanego i niezbalansowanego wyjścia pozwala na najczystszą możliwą reprodukcję dźwięku. SP3000 jest również pierwszym, który używa nowego flagowego układu DAC AK4499EX firmy AKM (Asahi Kasei Microdevices Corporation), zastosowanego w innowacyjnej strukturze HEXA – Audio Circuitry, która oddziela przetwarzanie sygnału cyfrowego i analogowego.







Inne zalety to potężny procesor Qualcomm Snapdragon 6125 Octa-Core i obsługa bezprzewodowego przesyłania strumieniowego w wysokiej rozdzielczości aptX-HD i LDAC. SP3000 może odtwarzać prawie wszystko, z obsługą wszystkich kluczowych formatów (w tym MQA, natywny DSD 512) oraz usługą przesyłania strumieniowego z serwisów online. Odtwarzacz jest również kompatybilny i przystosowany do współpracy z ROON. Technologia ReplayGain zapewnia słuchanie na wybranym przez Ciebie poziomie głośności, bez irytujących skoków lub spadków głośności podczas poruszania się po utworach.



Radość z używania i słuchania

SP3000 sprawia przyjemność w użytkowaniu, a sterowanie pokrętłem w stylu zegarka łączy się z nowym wyświetlaczem o pełnej rozdzielczości 5,46 cala i interfejsem ekranowym nowej generacji - dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek można znaleźć i cieszyć się ulubioną muzyką włączając w to usługi przesyłania strumieniowego.



Astell&Kern jest mistrzem w wybieraniu najlepszych komponentów audio i sprawianiu, by działały w urządzeniu przenośnym. Usłyszysz szczegóły i emocje w muzyce, o której istnieniu nie wiedziałeś – a ta niesamowita wydajność jest dostępna wszędzie, gdzie podróżujesz, a nie ogranicza się do Twojego salonu (chociaż SP3000 stanowi także znakomite centrum przesyłania strumieniowego dla głównego systemu hi-fi)



Luksusowa stal nierdzewna do zegarków

SP3000 jest dostępny w różnych wykończeniach kolorystycznych: czarnym i srebrnym, a jego korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej 904L. Po raz pierwszy ten wysokiej jakości, fachowo wykonany metal został użyty w przenośnym odtwarzaczu. Niezwykle trwała i odporna na korozję, błyszcząca stal nierdzewna 904L jest metalem wybieranym przez luksusowe szwajcarskie marki zegarków.



Unikalna technologia zapewniająca bardziej autentyczny dźwięk

Unikalna technologia TERATON ALPHA firmy Astell&Kern została jeszcze bardziej udoskonalona dla SP3000. Zaprojektowana, aby odtwarzać dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginalnego dźwięku. Łączy w sobie skuteczne usuwanie szumów, wydajne zarządzanie energią i niezachwiane wzmocnienie oraz w pełni przekonwertowany interfejs wyjściowy audio. Struktura HEXA DAC i niezależny podwójny obwód audio, zaimplementowane po raz pierwszy w SP3000, są połączone z rozwiązaniem dźwiękowym TERATON ALPHA, aby stworzyć niesamowicie autentyczny dźwięk.



Skórzane etui rzemieślnicze

SP3000 jest dostarczany z wysokiej jakości skórzanym etui, które chroni i podkreśla piękno korpusu ze stali nierdzewnej 904L. Etui jest produkowane przez firmę ALRAN, która od 1903 r. zajmuje się rzemiosłem skórzanym w Tarn we Francji i zaopatruje wiele wiodących i luksusowych marek. Pokrowiec SP3000 został opracowany przy użyciu unikalnej technologii Hand-Boarding ALRAN, która przetwarza skórę poprzez pocieranie jej w różnych kierunkach za pomocą drewnianych desek, dzięki czemu można wyczuć teksturę powierzchni.



Astell&Kern A&ultima SP3000 trafi na rynek Polski w październiku 2022, cena sugerowana wynosi 20500 PLN brutto. Sprzęt będzie można już w najbliższym czasie przetestować i zamówić w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store, a także w wybranych specjalistycznych sklepach audio.































Źródło: Info Prasowe / MIP