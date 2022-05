Audictus Aurora PRO - głośnik z podświetleniem RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska firma Audictus ma już w swojej ofercie dwa efektowne, bezprzewodowe głośniki Aurora i Aurora mini, które cieszą się dobrymi opiniami użytkowników. Teraz seria tych urządzeń doczekała się nowego wariantu PRO, którego moc znamionowa wynosi aż 20 W. Audictus Aurora PRO to głośnik bezprzewodowy, który na pierwszy rzut oka prezentuje się podobnie do Aurory czy Aurory mini, jednak jego najważniejszą cechą jest moc RMS równa 20 W. Urządzenie wyróżnia się pasmem przenoszenia 30 – 20 kHz i dynamiką przetworników na poziomie 72 dB. Głośnik można połączyć bezprzewodowo z komputerem lub smartfonem za pomocą standardu Bluetooth 5.0, który ma zapewnić stabilne połączenie i szybki transfer danych. Na uwagę zasługuje efektowne, żywe podświetlenie RGB, które można dopasować do każdego rodzaju imprezy.







Głośnik Audictus Aurora PRO posiada wbudowany mikrofon, port AUX, a także slot na kartę microSD. Na pokładzie znalazła się również bateria, która powinna zapewnić 13 godzin pracy bez ładowania. Warto dodać, że głośniki mają wodoodporną konstrukcję potwierdzoną certyfikatem IP6X, a to oznacza, że nie trzeba się obawiać ekstremalnych warunków pogodowych podczas plenerowych spotkań. W zestawie z głośnikiem znajduje się przewód zasilający USB-C, przewód AUX oraz instrukcja obsługi.



Głośnik Audictus Aurora PRO został wyceniony przez producenta na 249 PLN.





Specyfikacja głośnika Audictus Aurora PRO:

• Moc (RMS): 20 W

• Pasmo przenoszenia: 30 – 20k Hz

• Dynamika przetworników: 72 dB

• Impedancja: 4 Ω

• Mikrofon: wbudowany

• Komunikacja: Bluetooth 5.0

• Bateria: do 13 godzin działania

• Złącza: AUX, USB-C (ładowanie), microSD



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia