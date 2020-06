Audictus: Conqueror – premiera bezprzewodowych słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Audictus Conqueror to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne. Z urządzeniami komunikują się poprzez interfejs Bluetooth 5.0. Można również skorzystać z dołączonego kabla USB-C do mini-jack 3.5 mm, aczkolwiek będzie to raczej opcja awaryjna. Producent deklaruje bowiem, że na pojedynczym ładowaniu słuchawki są w stanie pracować przez ponad 30 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że model Audictus Conqueror posiada aktywną redukcję hałasu, wynik ten może robić wrażenie. Dla osób, które nie chcą rozstawać się z ulubioną muzyką, przewidziano tryb Sound Passthrough. Pozwala on na selektywne tłumienie odgłosów otoczenia, dzięki czemu możliwe ma być usłyszenie wybranych dźwięków np. komunikatów głosowych na dworcach czy lotniskach.







Słuchawki Audictus Conqueror wyposażono w funkcję szybkiego ładowania. Producent skorzystał tu ze standardu USB Power Delivery. Uzupełnianie energii odbywa się za pomocą gniazda USB typu C i już pięć minut pod ładowarką ma przekładać się na kolejne pięć godzin słuchania muzyki. W zestawie jest dołączony kabel USB-C do USB-A. Znalezienie źródła prądu nie powinno więc być wyzwaniem.



Słuchawki bezprzewodowe Audictus Conqueror otrzymały dość grube nauszniki. Producent podkreśla w materiałach, że pokryto je wysokiej jakości ekoskórą. Powinny one zatem zapewnić wysoki komfort użytkowania i dodatkową, pasywną izolację od otoczenia. Wnętrza muszli skrywają przetworniki HiFi o średnicy czterdziestu milimetrów i paśmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz.



Z kolei na zewnątrz nauszników znalazły się przyciski sterujące. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć tłumienie hałasu (NC), odebrać połączenie, wyregulować głośność czy zatrzymać lub wznowić odtwarzanie. Jest też osobny przycisk do szybkiego przełączania pomiędzy sparowanymi urządzeniami, np. telefonem i komputerem. Producent zadbał również o możliwość bezpiecznego przechowywania i transportu słuchawek. Sprzęt jest dostarczany w eleganckim, usztywnionym etui z wydzielonymi przegrodami na urządzenie i towarzyszące przewody.



Rynkowy debiut słuchawek Audictus Conqueror ma odbyć się 29. czerwca. Zainteresowani będą mogli je nabyć w cenie około 399 PLN.





Dane techniczne:

• Typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• Średnica przetworników: 40 mm

• Impedancja: 32 Ohm

• Dynamika: 100 dB

• Redukcja szumów otoczenia: tak

- tryb ANC (aktywna redukcja szumów)

- tryb Sound Passhthrough (selektywne tłumienie - komunikaty głosowe z otoczenia nie są filtrowane)

• Sterowanie muzyką: tak, głośność i odtwarzanie

• Wbudowany mikrofon: tak, x2

- pasmo przenoszenia mikrofonu (1): 100 Hz - 10 kHz

- pasmo przenoszenia mikrofonu (2): 50 Hz - 10 kHz

• Interfejs:

- bezprzewodowy - Bluetooth 5.0

- przewodowy - mini jack 3,5 mm (za pomocą kabla USB-C do mini-jack 3,5 mm)

• Czas pracy: do 30 godzin na jednym ładowaniu

- szybkie ładowanie - 5 minut ładowania wystarcza na 5 godzin użytkowania

- zgodność ze standardem USB Power Delivery (PD)

• Zawartość zestawu:

- słuchawki

- instrukcja obsługi

- przewód zasilający USB-C -> USB-A

- przewód audio USB-C -> mini-jack 3.5 mm





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia