Audioengine HD5 - Nowy bohater w świecie audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Znana z bardzo dobrych i przystępnych cenowo kolumn aktywnych amerykańska marka Audioengine wprowadza na rynek nowy produkt. Jest to domowy system muzyczny Audioengine HD5, który łączy świetne brzmienie z uniwersalnością oraz znakomitą jakością wykonania. Składa się on z dwóch głośników posiadających wbudowaną obsługę transmisji w standardzie Bluetooth 5.2 oraz wyposażonych w nowoczesny, 24-ro bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy. To oczywiście nie wszystko, bo w Audioengine HD5 zastosowano także wysokiej klasy wzmacniacze pracujące w klasie AB oraz zaawansowane technologicznie przetworniki. Wszystko to składa się na świetny zestaw, który z powodzeniem połączy dobre brzmienie z wygodą codziennego użytkowania.







Obsługa standardu Bluetooth 5.2 oraz kodeka aptX-HD

Najnowsze Audioengine HD5 zapewnią nam świetną jakość dźwięku przy przesyłaniu dźwięku bezprzewodowo z urządzeń takich, jak telefon, tablet, czy też chociażby komputer. A to dzięki temu, że wspierają one strumieniowanie audio z wykorzystaniem kodeka apt-X HD zapewniającego znakomite, zbliżone do oryginału brzmienie. Zapewni nam to połączenie uniwersalności oraz wygody wynikającej z łączności bezprzewodowej ze znakomitą jakością audio, którą są w stanie zaoferować nowe kodeki do strumieniowego przesyłania muzyki.



Wzmacniacze w klasie AB oraz zaawansowane przetworniki

Najnowszy zestaw od Audioengine posiada również jeden istotny i w istotny sposób wpływający na jakość brzmienia element. Są to pracujące w klasie AB końcówki mocy, które zasilają oba głośniki. W przeciwieństwie do wszechobecnych wzmacniaczy w „cyfrowej” klasie D, amerykański producent zdecydował się tutaj na w pełni „analogowe” rozwiązanie, które jest droższe w implementacji, jednakże zapewnia znacząco lepsze, bardziej nasycone i różnicujące brzmienie. Jednocześnie, sekcja wzmacniająca w Audioengine HD5 współpracuje też z wbudowanym nowoczesnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym, co ma także niebagatelny wpływ na finalny efekt.



Niezwykła wszechstronność – także w połączeniu

Audioengine HD5 to nie tylko łączność bezprzewodowa, bo przykładowo bez problemu połączymy je kablem optycznym z telewizorem. Ponadto, oprócz wejścia optycznego TosLink, mamy też dwa wejścia analogowe. Jedno zrealizowano na gniazdach RCA, drugie zaś to wejście mini-jack 3.5mm. Dodatkowo mamy też wyjście analogowe, gdybyśmy chcieli podłączyć chociażby subwoofer. A to wszystko sprawia, że Audioengine HD5 mogą z powodzeniem stać się centrum domowej rozrywki.



Zaawansowane przetworniki i świetne wykonanie

Najnowszy Audioengine HD5 posiada również zaawansowane przetworniki: 5-cio calowy nisko-średniotonowy z membranę z włókna aramidowego, natomiast tekstylna kopułka wysokotonowa posiada specjalny falowód dookoła niej. To ostatnie rozwiązanie sprawia, że HD5 mają doskonałe charakterystyki kierunkowe, które dadzą lepsze odwzorowanie muzycznej panoramy.



Zestaw muzyczny Audioengine HD5 dostępny jest już w sprzedaży a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2999 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP