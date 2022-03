Bądź bezpieczny z czujnikami dymu Woox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czujniki dymu WOOX skutecznie wykrywają zagrożenie pożarem, emitując głośny sygnał alarmowy o sile dźwięku ≥ 85dB. Dzięki aplikacji WOOX użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfon lub tablet o niebezpieczeństwie, nawet gdy przebywa daleko poza miejscem instalacji czujników. Czujniki dymu można połączyć również z innymi produktami WOOX oraz z syreną alarmową WOOX, tworząc swój własny system ostrzegawczy. Czujniki wykrywania dymu WOOX należą do rodziny produktów WOOX Zigbee. Aby korzystać z czujników za pomocą smartfona czy tabletu wymagane jest urządzenie zwane bramką Zigbee. W zestawie WOOX R7074 obok dwóch czujników dymu WOOX R7049 znajduje się również bramka WOOX Zigbee R7070.







Dzięki temu użytkownik otrzymuje gotowe rozwiązanie, które dodatkowo może łatwo i samodzielnie rozbudować o kolejne produkty z rodziny WOOX Zigbee, tworząc od podstaw swój własny system Smarthome. Dzięki bezpłatnej aplikacji WOOX Home (na iOS lub Android) użytkownik otrzyma powiadomienie o wykryciu dymu na swój telefon lub tablet. Do aplikacji można podłączyć również inne urządzenia Smarthome od WOOXa a takżesyrenę alarmową, po to by powiadomić otoczenie swojego domu czy mieszkania w momencie wykrycia niebezpieczeństwa.



Do tej pory WOOX dostarczał wyłącznie urządzenia WiFi 2,4 GHz, które łączą się bezpośrednio z routerem WiFi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na urządzenia zabezpieczające takie jak czujniki ruchu, czujniki wycieku wody, czujniki otwarcia lub zamki do drzwi, firma WOOX opracowała własną ofertę urządzeń Zigbee. Urządzenia te nadal mogą działać, komunikować się i łączyć poprzez aplikację WOOX Home wraz z już istniejącymi urządzeniami WiFi. Jedyną różnicą jest to, że urządzenia z serii Zigbee potrzebują do komunikacji specjalnej bramki WOOX Zigbee. Urządzenia WOOX Zigbee zapewniają pracę w osobistej sieci Zigbee, która zapewnia szybkość, stabilność i bezpieczeństwo.















Źródło: Info Prasowe / Woox