BIOSTAR - nowa seria płyt głównych Intel 500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR ogłosił dzisiaj wypuszczenie na rynek nowych płyt głównych serii 500, zaprojektowanych do obsługi procesorów Intel Rocket Lake-S 11-tej generacji. Aby dobrze rozpocząć nowy rok 2021, BIOSTAR przedstawił pierwszy zestaw płyt głównych, który wyjedzie z fabryk. Zaprojektowane do obsługi najnowszych procesorów 11-tej generacji, linia płyt głównych BIOSTAR serii 500 składa za się 6-ściu nowych modeli, stworzonych dla zaspokojenia najróżniejszych potrzeb użytkowników. Prezentowana nowa linia produktów VALKYRIE, platformy Z590 VALKYRIE (ATX) oraz Z590I VALKYRIE (Mini-ITX), pokazują nowy flagowy standard płyt głównych BIOSTAR.







Z nowymi kolorami złota i różu, zaakcentowanymi na matowo czarnym laminacie PCB w nowym, pancernym stylu, płyty główne Z590 VALKYRIE to naprawdę wspaniały widok. Odprowadzanie ciepła jest kolejną mocną stroną płyt głównych VALKYRIE, stworzonych tak, by pracować w niskich temperaturach we wszystkich warunkach dzięki pełnemu, miedzianemu radiatorowi na spodzie obydwu platform, zapewniającemu doskonałą zdolność pasywnego chłodzenia, dodatkowo zwiększając aktywną wydajność chłodzenia całego systemu.



Dostępne w dwóch formatach, ATX i Mini-ATX, płyty Z590 VALKYRIE są gotowe do gamingu dzięki złączu PCIe 4.0, które obsługuje najnowsze i najpotężniejsze karty graficzne oraz wielu innym funkcjonalnościom, wspartym przez niesamowitą technologię 22-fazowego zasilania BIOSTAR.





Seria płyt głównych BIOSTAR RACING zyskuje w tym roku nowy, świeży wygląd dzięki całkowicie nowemu designowi. Zaprojektowane, by świetnie wyglądać i doskonale odprowadzać ciepło, uzbrojone w chłodzenia z czystej miedzi, platformy RACING są gotowe zapewniać najwydajniejsze chłodzenie.



Płyty główne RACING Z590GTA (ATX) oraz RACING B560GTQ (Micro-ATX) oparte są na czarnym laminacie PCB z szarymi oraz niebieskimi akcentami, które nadają niepowtarzalnego charakteru popularnej serii płyt głównych BIOSTAR RACING.



Ulubione funkcje fanów, takie jak VIVID LED DJ, BIOSTAR RGB SYNC i LED ROCK ZONE są dalej dostępne w kolejnej generacji płyt głównych serii RACING. Nowe platformy posiadają zwiększoną stabilność pracy dzięki technologii 14-fazowego zasilania BIOSTAR. Gracze i twórcy treści wyczekują nowej, jednej z najlepszych w swojej klasie, serii płyt głównych RACING 500.





H510MH/E 2.0 (Micro-ATX) i H510MX/E 2.0 (Micro-ATX) to dwie ostatnie płyty główne z nowej serii produktów Intel 500 firmy BIOSTAR. Zaprojektowane z myślą o zwykłych konsumentach i użytkownikach biurowych, płyty główne H510MH/E 2.0 i H510MX/E 2.0 to najnowsza odsłona pożądanej linii płyt głównych klasy biznesowej BIOSTAR serii-H. BIOSTAR uznawany jest przez wielu profesjonalistów z branży za niezawodną i opłacalną markę i nowe płyty główne nie są wyjątkiem. Platformy H510MH/E 2.0 i H510MX/E 2.0 należą do najczęściej wybieranych modeli do biurowych stacji roboczych, zestawów HTPC oraz SI, oferując wiele użytkownikom szukającym solidnej platformy do obsługi procesorów najnowszej, 11-tej generacji Intel.

























Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR