BIOSTAR A10N-8800E V6.1 z nowym chłodzeniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR z dumą prezentuje wersję 6.1 doskonale przyjętej płyty głównej SoC Mini-ITX A10N-8800E. Platforma BIOSTAR A10N-8800E, zaprezentowana rok temu, wyposażona w procesor quad-core AMD FX-8800P oferuje błyskawiczny transfer danych oraz dużą moc obliczeniową w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań typu cloud. Nowa wersja V6.1 jest jeszcze szybsza oraz posiada udoskonalone chłodzenie dla efektywniejszego odprowadzania ciepła. Kolekcja nagród, którą zdobyła płyta BIOSTAR A10N-8800E dowodzi, że jest to doskonała platforma dla domu, biura oraz gamingu on-line oferująca wysoką efektywność, osiągi oraz przystępność cenową w malutkim rozmiarze.







Dzięki lepszemu radiatorowi oraz większemu wentylatorowi, płyta A10N-8800E V6.1 gwarantuje wzrost osiągów. Udoskonalone chłodzenie procesora AMD FX-8800P zapewnia jego ponadprzeciętne osiągi w swojej klasie przy utrzymaniu temperatury pracy poniżej 70°C.



Dzięki architekturze AMD FX-8800P oraz zintegrowanej grafice AMD Radeon R7, płyta A10N-8800E oferuje idealne osiągi, grafikę oraz efektywność dla domowego komputera. Platforma A10N-8800E obsługuje aż do 32GB pamięci DDR4 o prędkości do 2133MHz i wyposażona jest w port M.2, o przepustowości 16Gbps dla dysków PCIe NVMe M.2 SSD.



Platforma BIOSTAR A10N-8800E V6.1 posiada porty: 1 x PS/2 Klawiatura,1 x PS/2 Mysz, 2 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x GbE LAN oraz 3 x Złącza Audio.

































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR