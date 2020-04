BIOSTAR prezentuje płyty główne serii INTEL 400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR ogłosił dziś nową linię płyt głównych - serię 400 obsługującą procesory Intel najnowszej, 10-tej generacji. Flagowa linia płyt głównych BIOSTAR RACING Z490 wzbogaciła się o 3 nowe modele: RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA oraz RACING Z490GTN. Seria BIOSTAR RACING to topowa linia flagowych płyt głównych. Seria 400 wyróżnia się jakością, sportowym designem oraz high-endowym wyposażeniem w najnowsze technologie. Płyty główne RACING Z490GTA EVO oraz RACING Z490GTA oparte są o chipset Intel Z490 obsługujący procesory Intel 10-tej generacji. Z unikalnym designem RACING oraz z wspaniałymi efektami podświetlenia, te dwie płyty główne są gotowe na wpasowanie się do każdego nowoczesnego buildu PC, z stylem i gracją wyjątkowymi dla BIOSTAR’a.







Platformy Z490GTA EVO oraz RACING Z490GTA posiadają najlepsze wyposażenie, takie jak obsługę aż do 128GB pamięci RAM oraz złącze PCIe M.2 (32Gb/s) dla obsługi pamięci Intel® Optane™. Płyta RACING Z490GTA EVO posiada również 16-fazowy design PWM dostarczający niezwykle wydajną regulację zasilania dla wydłużenia żywotności komponentów.



W linii Z490 znajdziemy również nową platformę RACING Z490GTN, siostrę płyt RACING Z490GTA EVO oraz RACING Z490GTA w rozmiarze mini ITX, posiadającą najnowsze i bogate wyposażenie w malutkim formacie. Jest to bez wątpienia najlepszy wybór dla użytkowników szukających niewielkich komputerów o najwyższej wydajności i niezawodności.



Co więcej, seria Z490 posiada nowy interfejs BIOS z trybem EZ, dzięki któremu można łatwo i intuicyjnie dostosować ustawienia oraz dokonać overclockingu modułów pamięci aż do prędkości 4400+.



W swojej ofercie BIOSTAR posiada również płyty serii B460, RACING B460GTA oraz RACING B460GTQ, dla klientów szukających niezawodnych platform ze średniej półki. Płyty B460 są doskonałym wyborem dla graczy i twórców treści, którzy pragną niesamowitych buildów pełnych najnowszych technologii.



W linii płyt BIOSTAR H410 znajdziemy dwa nowe modele, H410MHG oraz H410MH, zaprojektowane dla biur i biznesów, z naciskiem na wysoką wydajność pracy, niezawodność oraz bezpieczeństwo danych. Platformy H410MHG oraz H410MH posiadają najlepszy stosunek ceny do jakości i są najpewniejszym wyborem w roku 2020, dzięki swoim osiągom oraz niezawodności.



Wszystkie nowe płyty główne BIOSTAR Serii 400 są dostępne w Pre-Orderze od 6-tego MAJA 2020 na stronie przedsprzedaży. Pierwsi klienci składający zamówienie na nowe platformy Intel 400-series zdobędą szanse zdobycia niesamowitych nagród od BIOSTAR. Promocja jest dostępna globalnie i opublikujemy więcej szczegółów wkrótce na naszych oficjalnych kanałach BIOSTAR. Co więcej, nowe produkty można zarejestrować na nowej stronie wsparcia konsumenckiego BIOSTAR VIP CARE, gdzie można śledzić status gwarancji oraz usług serwisowych.











































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR