BUGANi – przenośne audio w nowoczesnym wydaniu dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na nasz rynek wchodzi nowa i niezwykle interesująca marka, która oferuje ciekawe wzorniczo i świetnie wykonane głośniki bezprzewodowe. Od teraz dostępne będą trzy produkty: Boost Max, Brief Pro oraz Brief Plus. Wszystkie trzy to urządzenia wyróżniające się na tle sporej w tym segmencie konkurencji. Bo oferują one nie tylko ciekawy design, ale także zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne. I łączą w ten sposób świetne brzmienie z unikalnym wyglądem, który zapewne zdobędzie serca wielu użytkowników. Nowe głośniki oferują nie tylko znakomite brzmienie, ale też bardzo przyjazną, intuicyjną obsługę. A wkrótce będą wspierane przez dedykowaną autorska aplikacje.







BUGANi Boost Max – głośnik bezprzewodowy z aż 240W mocy szczytowej

BUGANi Boost Max to nowoczesny głośnik bezprzewodowy posiadający nie tylko ciekawe wzornictwo, ale także wiele interesujących rozwiązań konstrukcyjnych. Zastosowano tutaj niezwykle zaawansowane przetworniki, w tym kopułkowe głośniki wysokotonowe. A to w połączeniu z wydajnym wzmacniaczem oferującym nawet do 240W mocy szczytowej pozwoliło na uzyskanie zaskakująco pełnego i jednocześnie czystego brzmienia.



Bluetooth 5.3 oraz wodoodporność klasy IPX5

Najlepszy głośnik bezprzewodowy marki BUGANi to nie tylko świetne brzmienie, ale też i urządzenie bardzo praktyczne w użyciu na co dzień. Nowoczesny moduł Bluetooth 5.3 obsługuje transmisję w standardzie TWS i posiada bardzo dobrze zaprojektowaną część radiową, dzięki czemu uzyskano dużo zasięg, który swobodnie przekracza 15 metrów. Co więcej, wodoodporność klasy IPX5 sprawia, że śmiało możemy Boost Max stosować na zewnątrz w trudniejszych warunkach, ciesząc się świetnym brzmieniem gdziekolwiek jesteśmy.



Wiele trybów pracy i długi czas działania na baterii

BUGANi Boost Max posiada dedykowane tryby pracy do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. A to z kolei sprawia, że możemy uzyskać z tych uroczych głośników najlepsze brzmienie niezależnie od tego, w jakich będą one grać warunkach. Mamy także wiele wejść, ponieważ do dyspozycji są wejścia AUX IN, USB, a nawet dedykowane gniazdo do podłączenia mikrofonu. Ponadto na jednym ładowaniu głośnik może pracować aż 16 godzin, co także sprawia, że będziemy mogli cieszyć się naszą ulubioną muzyką tak długo, jak tylko będziemy chcieli.

Głośnik bezprzewodowy BUGANi Boost Max będzie można kupić jeszcze w listopadzie przed grudniowym szałem zakupowym w sieciach HiFiPRO/MP3Store, Media Expert, RTV-Euro-AGD, oraz X-kom, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 699 PLN.







BUGANi Brief Pro – przenośny głośnik z nowoczesnymi przetwornikami

Brief Pro to nieco mniejsza propozycja od modelu Boost Max, lecz jednocześnie wcale nie mniej interesująca. Zacznijmy od tego, że także i tutaj zastosowano nowoczesne przetworniki, włącznie z tekstylnymi głośnikami wysokotonowymi. Dzięki temu uzyskano niezwykle dynamiczne i klarowne brzmienie, niespotykane niemalże do tej pory w tej klasie głośników Bluetooth. Przetworniki te zasilane są ze specjalnie zaprojektowanego wzmacniacza, który zapewnia odpowiednią barwę dźwięku i jest przy tym niezwykle energooszczędny.



Wsparcie dla Bluetooth 5.3 oraz połączenia TWS

Także i ten model wspiera najnowszy standard Bluetooth a także możliwość parowania dwóch głośników przez połączenie typu True Wireless zapewniając pełne i bogate odwzorowanie panoramy stereo. Całości dopełnia odporność na warunki atmosferyczne w klasie IPX5 oraz aż 12 godzin pracy na baterii.



Głośnik bezprzewodowy BUGANi Brief Pro będzie można kupić jeszcze w listopadzie przed grudniowym szałem zakupowym w sieciach HiFiPRO/MP3Store, Media Expert, RTV-Euro-AGD, oraz X-kom, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 599 PLN.







BUGANi Brief Plus – mały głośnik o dużych możliwościach

Brief Plus to nieco mniejszy głośnik od modelu PRO, niczym torebka damska, jednakże podstawowa różnica – oprócz oczywiście nieco mniejszych wymiarów - polega tutaj na zastosowaniu nie dwóch, a jednego dedykowanego przetwornika nisko-średniotonowego. Jednocześnie wciąż mamy dwa dedykowane specjalnie dla tego akurat projektu głośniki wysokotonowe. No i zaawansowaną, skrupulatnie zaprojektowaną i przemyślaną elektronikę, która zapewni nam doskonałe brzmienie.



Niezwykłe wzornictwo – jak w każdym produkcie marki BUGANi

Warto też podkreślić, że Brief Plus podobnie, jak Brief Pro i Boost Max posiada swoje niepowtarzalne i eleganckie zarazem wzornictwo. Dzięki czemu odnajdzie się w każdym otoczeniu. Także i tutaj mamy także odporność na warunki atmosferyczne według normy IPX 5 oraz aż do 12 godzin słuchania naszej ulubionej muzyki na jednym ładowaniu baterii.



Głośnik bezprzewodowy BUGANi Brief Plus będzie można kupić jeszcze w listopadzie przed grudniowym szałem zakupowym w sieciach HiFiPRO/MP3Store, Media Expert, RTV-Euro-AGD, oraz X-kom, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 499 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP