Battlefield 6 Sezon 2 - już dostępny...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Electronic Arts oraz Battlefield Studios ogłaszają start Sezonu 2. w Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC. Nadchodzący sezon przenosi walkę do Europy, wprowadzając dwie mapy, tryby rozgrywki dostępne przez ograniczony czas oraz szereg dodatkowych nowości, udostępnianych graczom w trzech fazach. Debiutujący w Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC Sezon 2. wprowadza dwie zupełnie nowe mapy. Skażenie to wielkoskalowa lokacja osadzona w niegdyś tętniącym życiem lesie, dziś zniszczonym przez użycie eksperymentalnej broni i intensywny ostrzał. Baza Hagental to natomiast ufortyfikowany kompleks wojskowy, który w późniejszej fazie sezonu stanie się areną dynamicznych starć w zwarciu oraz rozgrywki opartej na skradaniu i taktycznym planowaniu.







Poszczególne Fazy Sezonu 2

Faza 1: Środki ekstremalne rozpoczyna się dziś wraz z debiutem mapy Skażenie oraz wprowadzeniem VL‑7 - nowego, ograniczonego czasowo trybu rozgrywki. Tryb ten wykorzystuje psychoaktywny dym, który obejmuje kluczowe obszary mapy, dezorientując graczy halucynacjami i jednocześnie zmuszając drużyny do dynamicznej adaptacji na polu bitwy.



Faza 2: Zmrok wystartuje 17 marca, przenosząc walkę w najgłębsze zakamarki obiektu wojskowego - Bazy Hagental. W ramach ograniczonego czasowo trybu mapa spowita zostanie ciemnością, a zaciemnione korytarze stworzą warunki do rozgrywki opartej na skradaniu i precyzyjnej koordynacji zespołów. Gracze uzyskają dostęp do gogli noktowizyjnych, które umożliwią poruszanie się w mroku. Tryb Zmrok pojawi się również w Battlefield REDSEC wraz z dedykowaną playlistą Wyzwanie.



Ostatnia Faza Sezonu 2, Łowca i Ofiara zadebiutuje 17 kwietnia, wprowadzającą Operację Augur – ograniczony czasowo tryb dostępny na mapach Skażenie oraz Baza Hagental. Zainspirowany trybem Operacji z Battlefield 1, oferuje najbardziej kinowe doświadczenie w historii Battlefield 6, kładąc nacisk na wielkoskalowe starcia, nieustanny pęd rozgrywki oraz ścisłą koordynację drużyn w ramach rozbudowanej, wieloetapowej kampanii.



Dodatkowe atrakcje sezonu 2, to nowe bronie, pojazdy, gadżety i opcje personalizacji udostępniane we wszystkich trzech fazach, wraz z nową przepustką bojową i zawartością sklepu.



Battlefield 6 i REDSEC są dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Wymagane mogą być konto i abonament (sprzedawany osobno) na danej platformie. Wymaga stałego połączenia z Internetem oraz konta EA.











