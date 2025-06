BenQ ScreenBar Halo 2 rozjaśnia stanowisko pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma BenQ wprowadza na polski rynek ScreenBar Halo 2, montowaną na monitorze, ledową lampkę oświetlającą klawiaturę i obszar roboczy przed monitorem oraz rozjaśniającą przestrzeń za monitorem. Możliwość elastycznej regulacji jasności i temperatury barwowej oraz kąta świecenia pozwala zwiększyć komfort pracy na zwykle przyciemnionych stanowiskach pracy grafików, filmowców czy szerzej, twórców treści. creenBar Halo2 dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 179 €uro Gwarancja 24 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.







BenQ ScreenBar Halo 2 jest następcą znanego i dobrze przyjętego przez rynek oświetlenia BenQ ScreenBar Halo. Główne różnice to:

• niezależna regulacja jasności przedniej i tylne

• płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700-6500K

• ulepszona konstrukcja

• zasilane przez port USB-C i jest również zasilacz sieciowy

• bezprzewodowy kontroler parametrów wyświetla teraz liczby, ułatwiając precyzyjne ustawienie wartości np. temperatury barwowej

• zmieniona konstrukcja zacisku montażowego lepiej pasuje do różnych typów monitorów.

• w zestawie znajduje się uchwyt do kamery internetowej.





























źródło: Info Prasowe - BENQ