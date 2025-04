Beyerdynamic - bezprzewodowe słuchawki AMIRON 100 i AMIRON 300

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Beyerdynamic, niemiecki producent audio znany z profesjonalnych słuchawek studyjnych, wprowadza na polski rynek swoje najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless AMIRON 100, AMIRON 300. To zupełnie nowe modele dla najwyższej klasy przyjemności słuchania muzyki w ruchu. Potężne przetworniki, aktywna redukcja szumów, tryb przejrzystości, Multipoint Bluetooth, obsługa asystentów głosowych, konstrukcja zapewniająca maksymalną wygodę, długi czas pracy na baterii – to tylko niektóre z funkcji jakie oferują. AMIRON 100 i AMIRON 300 to pierwsze dostępne w Polsce douszne modele TWS w ofercie konsumenckiej beyerdynamic wprowadzone w ramach obchodów stulecia firmy. Kontynuują one legendarną jakość dźwięku beyerdynamic i zapewniają najwyższej jakości redukcję szumów oraz doskonałe wrażenia muzyczne.







Bezprzewodowe słuchawki douszne AMIRON 100 i AMIRON 300 – legendarna jakość dźwięku dzięki studyjnemu DNA

AMIRON 100 i AMIRON 300 będą idealnym wyborem dla osób poszukujących najwyższej jakości dźwięku oraz nieograniczonego komfortu użytkowania. Te bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless nawiązują do wieloletniej tradycji doskonałego dźwięku, z którego słynie marka beyerdynamic, ceniona przez profesjonalnych muzyków. Dzięki zaawansowanym 10-milimetrowym przetwornikom i nowoczesnym kodekom w połączeniu z zawansowanym systemem aktywnej redukcji szumów (ANC), który skutecznie filtruje hałasy z otoczenia, gwarantują one pełne, czyste i dynamiczne brzmieniem bez kompromisów niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Tryb przejrzystości umożliwia słuchanie dźwięków otoczenia i rozmawianie bez konieczności wyjmowania słuchawek dousznych. Technologia Bluetooth 5.3 gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe i obsługę Multipoint, co pozwala na jednoczesne podłączenie do dwóch urządzeń. Automatyczna funkcja odtwarzania i wstrzymywania sprawia, że muzyka zatrzymuje się po wyjęciu słuchawek i wznawia po ich założeniu. Słuchawki współpracują też z Siri oraz Asystentem Google.



Ultralekka i ergonomiczna konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, a dzięki dołączonym pięciu silikonowym wkładkom dousznym (w rozmiarach XS-XL) z łatwością znajdziemy odpowiedni rozmiar, co zapewni pełen komfort noszenia przez długie godziny. Lekkie i dyskretne, doskonale sprawdzą się w każdej sytuacji. Sześć wysokiej jakości mikrofonów z redukcją hałasu zapewnia wyjątkową jakość rozmów, nawet w hałaśliwym otoczeniu.



- Amiron 100 oferują do 8 godzin pracy baterii (do 27 godzin z etui ładującym) i szybkie ładowanie zapewniające nawet 3 godziny pracy w ciągu zaledwie 15 minut ładowania.

- AMIRON 300 działają do 10 godzin na jednym ładowaniu, a dzięki etui ładującemu kompatybilnemu z technologią QI, możemy wydłużyć czas działania do łącznie 38 godzin. Funkcja szybkiego ładowanie pozwala na dodatkowe 2 godziny pracy po 10 minut ładowania. Słuchawki są odporne na pył i wodę ze stopniem ochrony IP54.



Personalizacja dzięki aplikacji beyerdynamic

Słuchawki AMIRON 100 i AMIRON 300 są kompatybilne z aplikacją beyerdynamic, która oferuje dodatkowe opcje dostosowywania i aktualizacje oprogramowania. Dzięki temu możemy personalizować ustawienia dźwięku, dostosowywać profile do swoich preferencji i ulubionego stylu słuchania muzyki.



Kolorystyka i cena:

• AMIRON 100: czarny, kremowy. Sugerowana cena detaliczna: 779 PLN

• AMIRON 300: czarny, kremowy. Sugerowana cena detaliczna: 1099 PLN



Oba produkty dostępne są już w sprzedaży w Polsce w ofercie wybranych sprzedawców detalicznych.





AMIRON 100 – najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless

• Rewelacyjne brzmienie beyerdynamic z ANC i trybem Transparency

• Doskonała jakość dźwięku, dzieki 10-milimetrowym przetwornikom i kodekom: SBC, AAC, LC3

• Wygoda i komfort noszenia: wkładki douszne w pięciu rozmiarach (XS, S, M, L i XL)

• Bluetooth 5.3 z LE Audio do transmisji Multipoint (do jednoczesnego połączenia się z dwoma urządzeniami ) oraz funkcjami automatycznego wstrzymywania i odtwarzania w momencie wyjęcia lub włożenia słuchawek dousznych

• Krystalicznie czysta jakość rozmów dzięki 6 wysokiej klasy mikrofonom z redukcją szumów

• Do 8 godzin pracy baterii (do 27 godzin z etui ładującym) i szybkie ładowanie zapewniające 3 godziny pracy po 15 minutach ładowania.

• Ultra lekkie – 4.15 g

• Obsługa asystentów głosowych: Asystent Google, Siri

• Szybkie parowanie Google



AMIRON 300 – najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless

• Wysokiej jakości brzmienie beyerdynamic z ANC i trybem Transparency

• Doskonała jakość dźwięku, dzieki 10-milimetrowym przetwornikom i kodekom: SBC, AAC, LDAC

• Wygoda i komfort noszenia: wkładki douszne w pięciu rozmiarach (XS, S, M, L i XL)

• Multipoint Bluetooth 5.3 do jednoczesnego połączenia się z dwoma urządzeniami i automatycznego włączania/wstrzymywania odtwarzania w momencie włożenia lub wyjęcia słuchawek dousznych

• Krystalicznie czysta jakość rozmów dzięki 6 wysokiej klasy mikrofonom z redukcją szumów

• Czas pracy na baterii do 10 godzin na jednym ładowaniu (do 38 godzin z etui ładującym), etui ładujące kompatybilne z QI do bezprzewodowego ładowania z funkcją szybkiego ładowania

• Ultra lekkie – 4.4 g

• Obsługa asystentów głosowych: Asystent Google, Siri

• Szybkie parowanie Google