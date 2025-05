Beyerdynamic rozszerza linię słuchawek PRO o model DT 770 PRO X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z premierą słuchawek DT 770 PRO X, beyerdynamic na stałe powiększa swoją ofertę profesjonalnych produktów audio. Model ten został pierwotnie opracowany jako limitowana edycja specjalna z okazji 100-lecia istnienia firmy, ale ze względu na duże zainteresowanie wchodzi na stałe do portfolio serii PRO. DT 770 PRO X łączy kultowe brzmienie i charakterystyczny design modelu DT 770 PRO ze współczesnymi rozwiązaniami, dostosowanymi do wymagań dzisiejszych procesów produkcyjnych. Od ponad 40 lat DT 770 PRO są uznawane za wzorzec w dziedzinie nagrań i odsłuchu. Ich zrównoważone brzmienie, solidna konstrukcja i wyjątkowy komfort noszenia zdobyły uznanie w niezliczonych studiach oraz wśród profesjonalnych użytkowników – od realizatorów dźwięku i producentów po artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, takich jak Paul McCartney, Sting, Ed Sheeran czy Taylor Swift.







Wraz z postępującą cyfryzacją produkcji audio – na przykład poprzez workflow oparty o oprogramowanie, hybrydowe konfiguracje studiów nagraniowych czy mobilne nagrywanie w domowych warunkach – wymagania wobec słuchawek studyjnych znacząco ewoluowały. DT 770 PRO X zostały konsekwentnie dostosowane do tych nowych potrzeb: są elastyczne w zastosowaniu, kompatybilne z wieloma urządzeniami i zaprojektowane z myślą o precyzji pracy profesjonalistów.

Rozwój techniczny dostosowany do współczesnych procesów produkcji



DT 770 PRO X oparto na sprawdzonej koncepcji modelu DT 770 PRO, jednocześnie wprowadzając istotne ulepszenia. System przetworników STELLAR.45 zapewnia wysokiej jakości reprodukcję dźwięku o szerokim zakresie częstotliwości. Impedancja na poziomie 48 Ω umożliwia używanie słuchawek zarówno z profesjonalnymi interfejsami audio, jak i z urządzeniami mobilnymi – bez uszczerbku na jakości dźwięku. Odłączany, 3-metrowy kabel z wtykiem mini-XLR pozwala na wygodną zmianę otoczenia pracy.



„Dzięki DT 770 PRO X udało nam się przenieść nasz studyjny klasyk w realia współczesnej produkcji – bez kompromisów w kwestii brzmienia, komfortu czy jakości wykonania” – mówi Kevin Nietsch, Product Manager PRO Audio w firmie beyerdynamic.



Ergonomia i komfort zorientowane na użytkownika dla codziennej pracy studyjnej

Z myślą o wielogodzinnych sesjach DT 770 PRO X zostały wyposażone w wymienny, miękko wyściełany pałąk z ergonomicznym wgłębieniem oraz aksamitne nauszniki, zapewniające komfort noszenia nawet podczas wielogodzinnej pracy. Solidna konstrukcja ze sprężystej stali gwarantuje odpowiedni docisk i wysoką trwałość podczas codziennego użytkowania.



Made in Germany – jakość dla profesjonalistów

Podobnie jak pozostałe modele z serii PRO, słuchawki DT 770 PRO X produkowane są w Niemczech. Priorytetem jest trwałość, możliwość naprawy oraz niezawodność brzmienia – cechy, które od dziesięcioleci doceniają profesjonalni realizatorzy dźwięku na całym świecie. DT 770 PRO X to ewolucja klasyki, przystosowana do współczesnych realiów produkcyjnych.



Dostępność i cena

Słuchawki DT 770 PRO X są już dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 199 EURO (z VAT) w sklepie internetowym beyerdynamic.com, na platformie Amazon oraz u autoryzowanych sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic