Blackview MP20 - Serwer domowy za mniej niż 1000 PLN?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Komputer, który pobiera zaledwie około 7 W energii i potrafi przejąć rolę domowego serwera, skutecznie zastępując część usług chmurowych? Blackview MP20 bez problemu obsługuje dziesiątki aplikacji działających w tle, pozostając przy tym cichy, energooszczędny i niemal niezauważalny w codziennym użytkowaniu. MP20 może być nie tylko miniaturowym komputerem, ale sercem domowej mini-serwerowni pracującej przez całą dobę. Przyjrzyjmy się bliżej Blackview MP20 - urządzeniu, które można kupić za niespełna tysiąc złotych. W podstawowej konfiguracji oferuje procesor Intel N150, 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz 256 GB dysku SATA III. Na pierwszy rzut oka specyfikacja może wydawać się skromna jak na „serwer”, jednak w przypadku zastosowań domowych okazuje się w pełni wystarczająca.







Możliwość wymiany dysku na bardziej pojemny i szybszy rozwiązuje kwestię przestrzeni na dane i aktualizacje - i to bez podnoszenia miesięcznych kosztów, bo mówimy o jednorazowej inwestycji. 8 GB RAM bez problemu wystarcza do obsługi kilkunastu aplikacji działających w tle, a w razie potrzeby pamięć można rozszerzyć do 16 GB. Dostępne są również warianty z wydajniejszym procesorem dla bardziej wymagających użytkowników.



Krótkoterminowy projekt, długoterminowa satysfakcja

Własny serwer domowy może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem, zwłaszcza dla osób bez technicznego doświadczenia. W praktyce jednak proces konfiguracji jest znacznie prostszy, niż się wydaje, a w sieci dostępnych jest wiele poradników prowadzących krok po kroku przez cały proces. Szybko i przy minimalnych kosztach. Często rozwiązanie opiera się na instalacji darmowego systemu, takiego jak Ubuntu Server, w połączeniu z Dockerem, co pozwala obsługiwać wiele aplikacji, usług i urządzeń smart home jednocześnie. To podejście jest lekkie, stabilne i dobrze sprawdza się nawet na komputerach o ograniczonej mocy obliczeniowej.



Urządzenia pokroju Blackview MP20 nie wymagają też dużo miejsca ani nie generują wysokiego zużycia energii. Obudowa o wymiarach zaledwie 3,52 x 10 x 10 cm (wys. x szer. x gł.) zmieści się praktycznie wszędzie - wystarczy dostęp do zasilania i najlepiej sieci Ethernet. Sprzęt pracuje niemal bezgłośnie, a pobór mocy na poziomie około 7 W sprawia, że może działać 24/7 bez zauważalnego wpływu na rachunki. Po zakończeniu konfiguracji zyskujemy urządzenie, które było jednorazową inwestycją, a w zamian oferuje prywatną „chmurę” na własnych zasadach oraz centralny hub dla domowych urządzeń smart home. To niewielkie pudełko może stać się jednym z najważniejszych elementów cyfrowej infrastruktury domu.



Jeśli zainteresował Was zakup Blackview MP20, Mini PC jest dostępny w sieciach elektromarketów Media Expert, Avans, Electro, x-kom, Sferis w cenie 995.99 PLN.

















źródło: Info Prasowe - Blackview