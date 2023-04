Bosch opracuje nowoczesną linię utylizacji akumulatorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Magdeburgu powstanie pierwszy w Europie w pełni zautomatyzowany zakład recyklingu akumulatorów, wykorzystujący technologię Bosch Rexroth. Opracowany przez firmę Bosch zautomatyzowany system rozładowywania nie tylko upraszcza recykling, ale także zwiększa wydajność i bezpieczeństwo. Rozładowanie ośmiu akumulatorów litowo-jonowych z samochodów elektrycznych zajmie mniej niż 15 minut. Rozwiązanie Bosch znacznie zwiększy zatem szybkość recyklingu: przy obecnie stosowanym procesie ręcznym głębokie rozładowanie akumulatora trwa nawet 24 godziny.







Eksperci przewidują, że do 2030 r. Europa będzie potrzebować możliwości recyklingu do 420 000 ton metrycznych materiałów akumulatorowych rocznie. Według Instytutu Badań nad Systemami i Innowacjami Fraunhofera, opracowanie systemów technicznych niezbędnych do recyklingu akumulatorów będzie wymagało inwestycji rzędu ponad 6 mld euro do 2040 roku w samej Europie. Recykling będzie jednak opłacalny: w wariancie optymalnym pozwala odzyskać do 95% pierwiastków chemicznych ze zużytego akumulatora i ponownie wykorzystać je w procesie produkcji nowego.











Źródło: Info Prasowe / Bosch