Brother ADS-1300 i ADS-1800W - dwa przenośne skanery

Firma Brother dodała do swojej oferty dwa nowe zaawansowane urządzenia do skanowania – ADS-1300 oraz ADS-1800W. Nowe modele z serii ADS to przenośne skanery dokumentów, które pozwalają na pracę w dowolnym miejscu – mogą być zasilane przy użyciu powerbanka, co gwarantuje mobilność przy pracy. Dodatkowo urządzenia wykorzystują zaawansowane oprogramowanie do edycji plików PDF i zarządzania dokumentami, co ma wpływ na usprawnienie obiegu dokumentów w organizacji. Kompaktowe, przenośne skanery dokumentów sprawdzą się zarówno pracownikom mobilnym między innymi z branży transportowej lub handlowej przy skanowaniu dokumentów biznesowych i papierowych rachunków, jak i w branży ochrony zdrowia przy tworzeniu wirtualnych kopii formularzy medycznych lub innej dokumentacji zdrowotnej.







ADS-1300

• Skanowanie z prędkością do 30 ppm, 60 ipm, skanowanie dwustronne w kolorze

• Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 20 arkuszy

• Zasilanie bezpośrednio przez gniazdo USB-C

• Dedykowane gniazdo do skanowania kart plastikowych

• Skanowanie do komputera, chmury, hosta USB

• Dołączone oprogramowanie do edycji plików PDF

• Dostępna opcjonalna taca odbiorcza



ADS-1800W

• Skanowanie do 30 stron/60 obrazów na minutę

• Duży ekran dotykowy o przekątnej 7,1 cm, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 20 arkuszy

• Zasilanie bezpośrednio przez gniazdo USB-C

• Dedykowane gniazdo do skanowania plastikowych kart

• Możliwość zdefiniowania i zapisania do 25 miejsc docelowych skanowania oraz obsługa aplikacji mobilnych

• Dołączone oprogramowanie do edycji plików PDF

• Dostępna opcjonalna taca odbiorcza

• Kompatybilność z Barcode Utility



Urządzenia z serii ADS są objęte 3-letnią gwarancją.











