CES 2025 - ADATA i XPG stawiają na sztuczną inteligencję

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

"Innovate for a Better Tomorrow" - pod takim hasłem marki ADATA i XPG wezmą udział w tegorocznej edycji targów Consumer Electronics Show w Las Vegas. W dniach 7-10 stycznia zobaczyć będzie można na ich stoiskach szerokie portfolio modułów pamięci, sprzętu gamingowego oraz rozwiązań klasy korporacyjnej. W tym roku ekspozycja tajwańskiego producenta zostanie podzielona na trzy strefy wystawiennicze. Będą one poświęcono sztucznej inteligencji, rozwiązaniom z zakresu chłodzenia i transferu danych oraz sprzętowi przeznaczonemu dla graczy.







Rewolucja AI

W strefie noszącej nazwę Artificial Intelligence Computing Solutions zaprezentowane zostaną m.in. nowe pamięci XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 i XPG AICORE DDR5 R-DIMM. Pierwsze z nich osiągają prędkości do 9733 MT/s, drugie mogą się pochwalić szybkością 8000 MT/s. Moduły XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 posiadają ponadto certyfikaty zgodności firm ASUS, Gigabyte, MSI i ASRock.



W tej samej części stoiska zobaczyć będzie można również pamięci do zastosowań przemysłowych i korporacyjnych. Będą to m.in. moduły DIMM 6400 MT/s z układem CKD, poprawiającym stabilność sygnału i usprawniającym pracę generatywnych aplikacji AI. Obok nich znajdą się dyski SSD PCIe Gen4 i PCIe Gen5 obsługujące format U.2 i dwuportowe układy sterujące. Wyposażono je mechanizmy szyfrowania i technologię ochrony przed wyłączeniem zasilania, zapewniające stabilną pracę serwera oraz szybkie i wielkoskalowe przetwarzanie danych AI. Listę przemysłowych produktów ADATA zamkną dyski SSD Gen5 SM2P51E8 M.2 2280 o szybkości transferu do 11000 MB/s oraz pamięci LPDDR5X, których prędkość sięga 8533 MT/s.



W strefie AI nie zabraknie też urządzeń spod znaku XPG. Komercyjna obudowa DEFENDER SFF i zasilacz EDGECORE TFX zostały zaprojektowane z naciskiem na miniaturyzację i wysoką wydajność. Obudowa stacji roboczej DEFENDER WS XL będzie natomiast prezentowana w połączeniu z cyfrowym zasilaczem FUSION 1600W TITANIUM dla stacji roboczych.



Chłodzenie i wydajny transfer danych

Strefa Innovative Technology and Smart Mobile Lifestyle poświęcona zostanie rozwiązaniom chłodzącym i urządzeniom przenośnym. Na stoisku znajdzie się wyróżniona nagrodą CES Innovation Award pamięć XPG LANCER NEON RGB DDR5. Zapewnia ona szybkość do 8000 MT/s i dysponuje powłoką PCB, która poprawia wydajność rozpraszania ciepła o 10 proc.



W tym samym miejscu pojawią się również produkty opracowane wspólnie ze strategicznym partnerem ADATA - Silicon Motion (SMI). Dysk MARS 970 STORM wyposażono w podwójny system chłodzenia powietrzem i cieczą, zwiększający wydajność rozpraszania ciepła o 25 proc. Model MARS 970 BLADE dysponuje z kolei cienkim radiatorem, najnowszym kontrolerem SMI SM2508 i technologią TSMC 6 nm, które odpowiadają za mniejsze zużycie energii i redukcję ciepła odpadowego. Zaprezentowaną w Las Vegas ciekawostką będzie też najmniejszy w branży zewnętrzny dysk SSD USB4 - ADATA SE940. Wykorzystuje on najnowszy jednoukładowy kontroler SMI zapewniający prędkość odczytu/zapisu danych do 4000 MB/s.



Trzecią grupą produktów w strefie Innovative Technology and Smart Mobile Lifestyle będą rozwiązania zaprojektowane z myślą o szybkim przesyłaniu danych i mobilnym ładowaniu. Dysk SSD SR800 charakteryzuje się prędkością odczytu/zapisu do 2000 MB/s, maksymalną pojemnością 4 TB i pozwala na ładowanie bezprzewodowe z mocą 15W. Wraz z nim ADATA pokaże także modele SC730 - najmniejszy w branży zewnętrzny dysk SSD z podwójnym interfejsem USB-C/A oraz SC740 - posiadający wbudowany przewód USB-C i wyróżniający się certfikatem odpowrności MIL-STD 1.22M. Oba dyski obsługują iPhone’a 16 i najnowsze urządzenia mobilne z systemem Android. Jeśli chodzi o urządzenia ładujące, ADATA pochwali się z kolei w Las Vegas power bankiem E100. Posiada on wbudowaną baterię o pojemności 10 000 mAh i może jednocześnie ładować telefony komórkowe, słuchawki oraz inteligentne zegarki.



Estetyka i wydajność w grach

Ostatnią część stoiska Tajwańczyków stanowić będzie strefa Xtreme Performance Gear. Znajdą się w niej produkty XPG przeznaczone dla graczy. Będą to m.in. obudowy VALOR AIRINVADER X, STARKER AIR BTF, czy STARFIGHTER ITX. Na targach CES zadebiutuje ponadto zmodernizowana obudowa INVADER X PRO, wyróżniająca się podwójnie zakrzywionymi, bezramkowymi panelami ze szkła hartowanego i systemem montażu płyty głównej z odwróconymi złączami. Model ten jest efektem współpracy XPG z marką GGF EVENTS.



Uzupełnieniem ekspozycji będą ponadto: zestaw słuchawkowy PRECOG STUDIO, klawiatura mechaniczna SORCERER oraz ergonomiczne fotele gamingowe z serii NEXUS. W Las Vegas nie zabraknie też zasilaczy zgodnych ze standardami ATX 3.0 i ATX 3.1 oraz systemów chłodzących. Znajdzie się wśród nich nowy zasilacz SFX z serii PYMCORE oraz wentylator HURRICANE MAG 120 ARGB PWM. Goście stoiska nacieszą też oko designerskim systemem chłodzenia cieczą - CPU LEVANTE II 360 AIO.



Na żywo i online

Ekspozycję ADATA/XPG odwiedzić będzie można kierując się ku lokalizacji The Venetian Las Vegas, poziom 2, Titian # 2204. Dla wszystkich, którzy nie zdołają dotrzeć do Las Vegas osobiście, tajwański producent przygotował też prezentację produktów w wersji online. Zostanie ona udostępniona pod adresem: https://event.adata.com/CES2025.





















źródło: Info Prasowe - ADATA