CEntrance - amerykańskie urządzenia przenośne HiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Posiadająca znakomitą renomę pośród profesjonalnych użytkowników marka CEntrance wreszcie zagościła na polskim rynku. Firma posiada w ofercie wiele ciekawych urządzeń takich, jak przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem słuchawkowym HiFi-M8 V2, wzmacniacz słuchawkowy o dużej mocy Ampersand, czy dedykowane do szerokiego spektrum zastosowań słuchawki Cerene dB. CEntrance to nie tylko gratka dla profesjonalnych użytkowników, ale też niezwykle interesująca propozycja skierowana do wszystkich, którzy chcą mieć doskonałe brzmienie zawsze ze sobą, i to w każdych warunkach.







CEntrance HiFi-M8 V2 – przenośny DAC o ogromnych możliwościach

HiFi-M8 V2, to przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy posiadający wbudowany wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy i oferujący niespotykaną do tej pory wszechstronność. Na pokładzie znajdziemy nie tylko wejście USB obsługujące formaty wysokiej rozdzielczości, ale również łączność Bluetooth, czy precyzyjne i dobrze się prezentujące wskaźniki wysterowania. Wbudowany w HiFi-M8 V2 wzmacniacz posiada 4 wyjścia słuchawkowe i potrafi je wszystkie równocześnie zasilić. To zaś sprawia, że HiFi-M8 V2 będzie idealnym urządzeniem nie tylko do produkcji, czy słuchania muzyki, ale także świetnie się sprawdzi, jako narzędzie do porównywania brzmienia słuchawek.



W najnowszej odsłonie HiFi-M8 V2 zastosowano lepsze konwertery o wysokiej rozdzielczości, dodano łączność USB oraz poszerzono paletę gniazd słuchawkowych. Teraz możemy równocześnie korzystać z dwóch gniazd zbalansowanych i dwóch niezbalansowanych. Ponadto na górnej części obudowy znalazły się świetnie wyglądające i przydatne w zastosowaniach studyjnych wskaźniki wysterowania, co dodatkowo nadaje temu urządzeniu profesjonalnego zacięcia. HiFi-M8 V2 współpracuje z wieloma odtwarzaczami przenośnymi audio typu DAP, ale również z urządzeniami opartymi o system iOS, Android, macOS, Linux oraz Windows. Dzięki zaawansowanej konstrukcji obudowy przetwornik ten jest lekki i wytrzymały przez co sprawdzi się również w trudnych warunkach outdoorowych. Ponadto oferuje ponad 10 godzin pracy na pełnym naładowaniu akumulatora. HiFi-M8 V2 potrafi równie dobrze napędzić czułe, wysoko skuteczne słuchawki dokanałowe tzw. IEMy, jak i duże słuchawki nauszne. Posiada nawet kontrolę poziomu wzmocnienia oraz możliwość subtelnego wzmocnienia basu oraz wysokich tonów, co dodatkowo przekłada się na doskonała kompatybilność i synergizowanie się z odpowiadającymi nam słuchawkami.



Hybrydowy system zasilania oraz tryb Stamina

CEntrance HiFi-M8 V2, dzięki wbudowanemu akumulatorowi, sprawdzi się nie tylko w podróży. To także świetne urządzenie na biurko, ponieważ ma specjalnie zaprojektowany system zasilania, który uwzględnia właśnie taki tryb pracy, czyli przy stale podłączonym zasilaniu sieciowym. Wtedy wewnętrzna bateria buforuje dodatkowo zasilanie, co sprawia, że urządzenie jest niewrażliwe na szkodliwe interferencje z sieci. A przy tym, jeżeli wiemy, że przez dłuższy czas nie będziemy mieć dostępu do gniazdka sieciowego, możemy włączyć tryb Stamina i cieszyć do 15 godzin ciągłego odtwarzania muzyki w najwyższej jakości.



CEntrance HiFi-M8 V2 jest już dostępny w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3600 PLN.





CEntrance Ampersand – w pełni zbalansowany przenośny wzmacniacz słuchawkowy

CEntrance Ampersand to wzmacniacz, o którym można śmiało powiedzieć, że nie ma sobie równych. To przenośne urządzenie jest zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym, który dzięki wbudowanej baterii możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Na dodatek oferuje zaskakujące 6W mocy na wyjściach słuchawkowych. Ta cecha z kolei sprawia, że będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą zasilić dowolne, wymagające słuchawki w każdej sytuacji a przy tym uzyskać z nich nie tylko doskonałą dynamikę i bas, ale też całościowo pełne, nasycone i prawdziwe brzmienie.



Szerokie możliwości połączeniowe

Ampersand posiada nie tylko wejście zbalansowane (4.4 mm Pentaconn) i niezbalansowane (mini-jack 3.5mm), ale też trzy wyjścia słuchawkowe. Jedno z tych wyjść to standardowe gniazdo typu „duży-jack” i jest niezbalansowane, dwa pozostałe to zbalansowane gniazda – 4.4mm oraz XLR 4-pinowe, które zazwyczaj spotykane jest tylko w dużych, stacjonarnych wzmacniaczach słuchawkowych. Oczywiście możemy tutaj używać każdego wejścia z każdym wyjściem, czyli korzystać ze zbalansowanego źródła i niezbalansowanych słuchawek, co jest wyjątkową rzadkością. Ampersand daje nam możliwość wyboru i dostosowuje się do każdej sytuacji.



Ogromna moc pod kontrolą

Nie bez powodu Ampersand często łączony jest z tak wymagającymi słuchawkami, jak chociażby HEDD Audio HEDDphone One. Amerykański wzmacniacz potrafi realnie poprawić brzmienie trudnych do wysterowania “nauszników”, ponieważ oferuje nie tylko sumarycznie 6W mocy, ale – co równie istotne – w każdym jej zakresie posiada doskonałe brzmienie połączone z pełną kontrolą bez słyszalnych zniekształceń. Jego w pełni analogowy tor audio, pracujący w dużej części w Klasie A oferuje nie tylko nasycenie, ale też potrzebną w zastosowaniach profesjonalnych neutralność oraz transparentność przekazu. To z kolei sprawia, że sprawdzi się w wielu zastosowaniach i zabrzmi świetnie w różnych torach, z szerokim wachlarzem źródeł i słuchawek.



Długowieczna bateria i specjalny system ładowania

Ponieważ CEntrance ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji sprzętu wykorzystywanego w terenie – inżynierowie firmy doskonale wiedzą, jak zrobić dobre zasilanie bateryjne. We wzmacniaczu Ampersand zastosowano wysokiej klasy, trwały akumulator litowo-polimerowy, który współpracuje ze specjalnie zaprojektowanym systemem ładowania. System ten sprawdza co sekundę stan baterii i włącza ładowanie tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. To zaś sprawia, że możemy trzymać ten wzmacniacz podłączony cały czas do sieci bez jakichkolwiek obaw o zużycie baterii.



CEntrance Ampersand dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3600 PLN.





CEntrance Cerene dB – słuchawki zamknięte o transparentnym brzmieniu

Centrance Cerene dB to długo wyczekiwane, pierwsze słuchawki marki, które są kulminacją 10 lat prac nad stworzeniem słuchawek ustanawiających nowy punkt odniesienia w swojej klasie. Firma CEntrance przy tworzeniu Cerene dB konsultowała się z wieloma swoimi klientami, pośród których byli zarówno zawodowi muzycy, jak i audiofile. W ten sposób uwzględniono wszystkie cechy, których tak naprawdę oczekują od słuchawek ich odbiorcy. To nie tylko jakość dźwięku i wygoda, ale też izolacja, czy wreszcie rozsądna cena. W ten sposób uzyskano produkt, który można określić mianem „przystępnej cenowo doskonałości”, jak to ma w zwyczaju określać produkty CEntrance renomowany magazyn Stereophile.



Wygoda połączona ze znakomitą izolacją

Cerene dB to zamknięte słuchawki wokółuszne oferujące bardzo dobrą izolację od szumów otoczenia. Jednocześnie wysokiej jakości pady z syntetycznej skóry oraz wygodny, także pokryty skórą, pałąk zapewnią odpowiednią wygodę w trakcie dłuższych sesji. Słuchawki te posiadają trwały, specjalnie zaprojektowany system składania, który umożliwia obrót muszli o 180 stopni. To wszystko sprawia, że będą nie tylko praktycznym narzędziem w studio, ale także świetnie sprawdzą się w podróży.



Zaawansowane przetworniki dynamiczne o świetnych parametrach

CEntrance doskonale rozumie, że słuchawki zaoferowały odpowiednią transparentność przekazu, muszą być oparte o bardzo dobre podzespoły. Dlatego w Cerene dB zastosowano duże, dynamiczne przetworniki o średnicy aż 45mm umieszczone w specjalnie zaprojektowanej komorze. Jednocześnie posiadają one nie tylko optymalną, bo wynoszącą 40 Ohm impedancję, ale mają też jeszcze inną istotną cechę: dużą skuteczność i dużą moc. Oba przetworniki Cerene dB są w stanie zaakceptować aż 900 mW na kanał, co przy skuteczności 96 dB sprawia, że w każdej sytuacji będziemy mieli ogromny zapas nie tylko całościowej głośności, ale i dynamiki.



Uniwersalna sygnatura brzmienia

Serene dB to słuchawki, które w takim samym stopniu zyskają uznanie profesjonalistów, jak i urzekną melomanów. Mamy tutaj pełno pasmowe brzmienie, z nisko schodzącym basem i wysokimi tonami, które są obecne aż do najwyższych oktaw. Co więcej, kluczowy zakres średnich tonów to nie tylko neutralność oraz precyzja, ale także naturalna barwa i świetne oddane ludzkich głosów i wokali.



CEntrance Cerene dB są już do kupienia oraz odsłuchu w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 869 PLN.

















































Źródło: Info Prasowe / MIP