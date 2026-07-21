CIRQA Smart Band - opaska bez wyświetlacza do monitorowania zdrowia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dziś CIRQA Smart Band, pierwszą w swojej ofercie opaskę bez wyświetlacza z zaawansowanymi funkcjami do monitorowania zdrowia i kondycji — bez konieczności kupowania subskrypcji. Opaska została zaprojektowana z myślą o wsparciu użytkowników w prowadzeniu zdrowego stylu życia i działa do 10 dni na jednym ładowaniu baterii. Urządzenie przez całą dobę rejestruje parametry zdrowia i aktywności oraz przesyła je do aplikacji Garmin Connect. Opaska CIRQA Smart Band, noszona w dzień i w nocy, pomaga uzyskać pełniejszy obraz ogólnego stanu zdrowia.







Użytkownicy mogą monitorować parametry, takie jak m.in. tętno, poziom energii Body Battery, pomiar saturacji, poziom stresu czy temperaturę skóry, a następnie natychmiast przeglądać te dane w aplikacji Garmin Connect. Kobiety mogą rejestrować swój cykl menstruacyjny i ciążę. Dokładniejsze prognozy dotyczące menstruacji oraz szacowanego terminu owulacji obliczone są na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych oraz monitorowania temperatury skóry podczas snu. Dane te można zsynchronizować także z aplikacją Natural Cycles do kontroli płodności (wymagana subskrypcja Natural Cycles).



Wygoda bez kompromisów

CIRQA Smart Band pomaga użytkownikom zadbać o lepszy sen i zrozumieć, jak przebiegła nocna regeneracja. Ta inteligentna opaska zapewnia kompleksowe dane dotyczące snu, w tym szczegółowy podział na fazy snu, ocenę jakości snu, wskazówki dotyczące optymalnego czasu trwania snu, zmienność rytmu serca (HRV), oddechu oraz wykrywanie drzemek — wszystko to jest łatwo dostępne w aplikacji Garmin Connect.



Monitorowanie kondycji

Oprócz monitorowania liczby kroków, spalonych kalorii i innych parametrów związanych z codziennością, urządzenie CIRQA Smart Band zapewnia dostęp do popularnych funkcji fitness, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać swoje treningi.

• Ręczne monitorowanie aktywności: możliwość monitorowania ponad 80 różnych aktywności — m.in. biegania, chodzenia czy jogi. Swoją ulubioną aktywność łatwo włączyć, naciskając przycisk boczny.

• Zaawansowane pomiary treningowe: funkcje związane z wydajnością, takie jak gotowość treningowa, pomagają dowiedzieć się, czy to dobry dzień na intensywny trening, czy raczej na odpoczynek. Monitorowanie postępów i efektywności treningu jest łatwiejsze dzięki wskaźnikom HRV, pułap tlenowy czy stan wytrenowania.

• Korzyści z treningu i czas regeneracji: funkcje do analizy treningów pomagają dowiedzieć się jaki wpływ na organizm ma każda jednostka treningowa i ile czasu potrzebne jest na regenerację.

• Połącz z GPS: po połączeniu z modułem GPS kompatybilnego smartfona iPhone lub AndroidTM urządzenie może jeszcze dokładniej rejestrować aktywności na świeżym powietrzu, takie jak spacery, jazda na rowerze i bieganie.

• Udostępnianie lokalizacji LiveTrack: po połączeniu z telefonem z aplikacją Garmin Connect, bliscy mogą na bieżąco śledzić trasę aktywności użytkownika.



Opaska CIRQA Smart Band będzie dostępna w sprzedaży na stronie garmin.com od 24 lipca 2026 r. Sugerowana cena detaliczna wynosi 859 PLN.





Wygoda bez rozpraszania uwagi

• Dyskretna konstrukcja pomaga zminimalizować rozpraszające powiadomienia, bez rezygnowania z monitorowania parametrów zdrowia i wydajności.

• Automatycznie wykrywa i rejestruje różnorodne aktywności, nawet bez ekranu. Aktywności można później przeglądać i edytować w aplikacji Garmin Connect, a w miarę ich potwierdzania lub edycji opaska uczy się, aby w przyszłości klasyfikować je z większą precyzją.

• Materiałowa opaska zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia przez cały dzień i jest dostępna w wyrazistych oraz neutralnych kolorach, takich jak Citron grey, Mauve, French grey, Dark olive, Captain blue, French blue oraz Black.

• Urządzenie można nosić na nadgarstku lub na ramieniu, w zależności od aktywności lub preferencji dotyczących snu.

































źródło: Info Prasowe - Garmin