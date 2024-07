CORSAIR- nowa generacja podkładek z hybrydowej tkaniny MM500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma CORSAIR z przyjemnością przedstawia nowy produkt w swojej linii wyczynowych podkładek pod mysz do gier: MM500 v2. Zaawansowana hybrydowa tkanina pozwalająca na wykonywanie precyzyjnych ruchów podkładki pod mysz MM500 v2 zapewnia jednolitą skuteczność odwzorowania ruchu w pełnym zakresie. Dla osób rywalizujących na najwyższym poziomie MM500 v2 to doskonały wybór. Podkładki pod mysz MM500 v2 są dostępne w rozmiarze dużym 450 mm x 400 mm (17.7" x 15.7") i w rozmiarze rozszerzonym 900 mm x 300 mm (35.4" x 11.8"), dzięki czemu zapewniają idealną powierzchnię w różnych konfiguracjach zestawów.







Dzięki MM500 v2 śledzenie i celowanie w grze staje się bajecznie przyjemne. Gęsta, hybrydowa tkanina umożliwia ultrapłynne i spójne wykonywanie ruchów zarówno w pionie, jak i w poziomie. Kiedy trzeba szarpnąć myszą albo skoncentrować się na wrogu, podkładka MM500 v2 umożliwi Ci wykonanie błyskawicznych ruchów. Pod powierzchnią z hybrydowej tkaniny znajduje się mocna baza z gumy naturalnej, które nie zawiedzie Cię nawet podczas najbardziej zaciętych potyczek. Miękka amortyzacja i grubość wynosząca aż 3 mm zapewniają komfort podczas grania przez całą noc. Te wszystkie warstwy podpierające mysz i rękę dodają pewności siebie podczas gry oraz pozwalają przestać martwić się o powierzchnię do wykonywania ruchów.



Wytrzymała konstrukcja podkładki MM500 v2 czyni ją cennym dodatkiem do zestawu komputerowego. Odporna na zalania powłoka zapewnia ochronę przed wypadkami i wilgocią. Brzeg podkładki ma trwałe niestrzępiące się obszycie, które chroni produkt przed zużywaniem się z czasem.



Dostępność

Podkładki pod mysz do gier CORSAIR MM500 v2 są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych online i dystrybutorów firmy CORSAIR. Każda podkładka pod mysz jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



MM500 v2 — duża - 159 PLN

MM500 v2 — panoramiczna - 199 PLN



















źródło: Info Prasowe - CORSAIR