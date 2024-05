CORSAIR MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 M.2 - nowe wyżyny wydajności SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka CORSAIR przedstawia dysk SSD MP700 PRO SE PCIe 5.0 SSD osiągający prędkość odczytu sekwencyjnego do 14000 MB/s i zapisu sekwencyjnego do 12000 MB/s. Te imponujące osiągi są prawie dwa razy lepsze od osiągów najlepszych dysków SSD PCIe 4.0 i do 25 razy lepsze od osiągów zwykłych dysków SSD SATA. Dysk MP700 PRO SE jest dostępny w wersjach o pojemności 2 TB i 4 TB. Oprócz fenomenalnej szybkości odczytu i zapisu sekwencyjnego dysk MP700 PRO SE charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych interfejsu, kontrolera i technologii NAND, co pozwala mu osiągać wyjątkową wydajność odczytu i zapisu losowego, które mają kluczowe znaczenie przy przenoszeniu mniejszych plików i wykorzystywaniu jako podstawowy napęd systemu operacyjnego.







Postaw na krótsze czasy ładowania systemu Windows, aplikacji i gier, podczas gdy przenoszenie dużych plików staje się błahostką. Dysk MP700 PRO SE obsługuje technologię Microsoft DirectStorage, dzięki czemu może dawać przewagę w grach nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Dysk MP700 PRO SE pokazuje pełnię swoich możliwości we współpracy z najnowszymi platformami, takimi jak procesory Intel 14. generacji i AMD Ryzen 7000 oraz płyty główne obsługujące PCIe 5.0. Ponadto utrzymuje zgodność wsteczną z płytami głównymi PCIe 4.0, co ułatwia modernizację i zapewnia żywotność przez wiele lat.



Dysk MP700 PRO SE ma standardowy współczynnik kształtu M.2 2280, dzięki czemu jest zgodny z wieloma systemami i platformami oraz jest łatwy do instalacji. Mimo że napęd ten wymaga chłodzenia, aby osiągnąć optymalną wydajność, zintegrowane chłodzenie M.2 obecne na większości płyt głównych w zupełności wystarcza. Dodatkowo dysk MP700 PRO SE jest dostępny ze stylowych aktywnym układem chłodzenia, który pozwala mu na płynną pracę bez ograniczeń.



Dysk MP700 PRO SE, idealny dla najbardziej wymagających graczy, twórców treści cyfrowych i specjalistów, jest dostępny także w wersji z blokiem wodnym Hydro X Series, który można bezproblemowo połączyć z niestandardowym układem chłodzenia. Ta wyposażona w standardowe złączki 1/4" opcja doskonale sprawdzi się w systemach pracujących pod ekstremalnym obciążeniem, w których wymagana jest maksymalna wydajność dysku. Bez względu na Twoje potrzeby w zakresie chłodzenia, CORSAIR ma odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.



Dysk MP700 PRO SE współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox umożliwiającym korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware bezpośrednio z pulpitu. Dysk MP700 PRO SE wykorzystuje pełny potencjał technologii PCIe 5.0, by wyznaczać nowy standard wydajności interfejsu M.2, a pięcioletnia gwarancja daje poczucie pewności, że ta pamięć masowa pozostanie jeszcze długo szybka i niezawodna.



Dostępność, gwarancja i ceny

Dyski SSD CORSAIR MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 o pojemności 2 TB i 4 TB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Dysk MP700 PRO SE z układem chłodzenia powietrzem trafi do sprzedaży w czerwcu. Dysk jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR