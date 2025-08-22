CORSAIR ONE a600 - ulepszone chłodzenie w kompaktowej obudowie

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

CORSAIR z dumą prezentuje komputer CORSAIR ONE a600. Bazując na fundamencie uznanej linii komputerów CORSAIR ONE, model CORSAIR ONE a600 oferuje udoskonalenia w zakresie wydajności, chłodzenia i pamięci masowej, potwierdzając tym samym stałe zaangażowanie firmy CORSAIR w udoskonalanie kompaktowych, wydajnych komputerów, które ewoluują wraz z potrzebami użytkowników.

CORSAIR ONE a600 jest wyposażony w procesor AMD Ryzen serii 9000X3D, który dzięki wielu rdzeniom zapewnia szybszą reakcję i lepszą wydajność. Dzięki technologii AMD 3D V-Cache użytkownicy mogą cieszyć się mniejszymi opóźnieniami i zwiększoną wydajnością podczas grania, tworzenia treści i rozwoju sztucznej inteligencji. W połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 5080 z 16 GB pamięci VRAM, model a600 jest przeznaczony do wymagających zadań graficznych i płynnej rozgrywki w rozdzielczości 4K. Zarówno procesor CPU, jak i karta graficzna są niezależnie chłodzone przez dedykowany 240-milimetrowy układ chłodzenia cieczą, co gwarantuje optymalną wydajność cieplną i cichą pracę.



CORSAIR ONE a600 oferuje również 64 GB pamięci DDR5 i 4 TB szybkiej pamięci masowej NVMe, co zapewnia szybki czas ładowania i bezproblemową pracę wielozadaniową w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych. Istotnym udoskonaleniem w stosunku do poprzedniego modelu jest zastosowanie radiatorów na obu gniazdach dysków SSD, co poprawia stabilność termiczną i podnosi niezawodność dysku podczas intensywnego użytkowania.



źródło: Corsair

Dalsze udoskonalenia obejmują zaktualizowane krzywe wentylatorów, dostrojone w celu optymalizacji hałasu i równowagi przepływu powietrza przy wszystkich obciążeniach. Te udoskonalenia, w połączeniu z podwójnym 240-milimetrowym układem chłodzenia cieczą i precyzyjnie zaprojektowaną konstrukcją otworów wentylacyjnych Tri-spoke zastosowaną w komputerze CORSAIR ONE a600, zapewniają jeszcze wydajniejsze i cichsze chłodzenie, gwarantując spójną wydajność bez kompromisów.CORSAIR ONE a600 wykorzystuje oprogramowanie CORSAIR Dashboard, umożliwiające intuicyjne monitorowanie i sterowanie systemem. Użytkownicy mogą wybierać spośród ustawień termicznych Quiet (Cichy), Balanced (Zrównoważony) lub Advanced (Zaawansowany). Tryb Advanced (Zaawansowany) umożliwia pełną personalizację chłodzenia, co pozwala na precyzyjne dostrojenie profili termicznych i wydajności wentylatora.Charakterystyczne detale, takie jak programowalne podświetlenie od spodu i panelu przedniego, a także dotykowo aktywowane tylne podświetlenie wejść/wyjść, zapewniają łatwość użytkowania i personalizację. Umieszczony w kompaktowej obudowie z aluminium po recyklingu, CORSAIR ONE a600 jest dostępny w wykończeniu Metal Dark i Wood Dark. Wariant Wood Dark wyróżnia się detalami z prawdziwego drewna z certyfikatem FSC, które dodadzą naturalnej elegancji każdej aranżacji.CORSAIR ONE a600 odzwierciedla stałe zaangażowanie firmy CORSAIR w ciągłe doskonalenie produktów poprzez uwzględnianie opinii społeczności i udoskonalanie konstrukcji, aby spełnić potrzeby użytkowników, którzy oczekują zarówno stylu, jak i funkcjonalności w kompaktowej obudowie. Każdy komputer CORSAIR ONE a600 objęty jest kompleksową 2-letnią gwarancją i pomocą globalnego zespołu obsługi klienta CORSAIR, aby zapewnić niezawodność i spokój ducha profesjonalistom, twórcom i graczom.Dostępność, gwarancja i cenyKomputer CORSAIR ONE a600 jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.Komputer CORSAIR ONE a600 jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.