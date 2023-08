CORSAIR Platform:6 - modułowe biurko komputerowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR pokazała dziś CORSAIR Platform:6 — niezwykle uniwersalne, modułowe biurko dla graczy, twórców treści i użytkowników profesjonalnych. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w opracowywaniu wysokowydajnego sprzętu komputerowego i streamingowego używanego na co dzień na biurkach, CORSAIR wraz ze spółką zależną Elgato wyjątkowo dobrze orientują się w potrzebach klientów w zakresie miejsca do gry oraz pracy i potrafią je zaspokoić. Najwyższej klasy materiały, szeroki zakres personalizacji oraz liczne funkcje ułatwiające życie, takie jak regulowana wysokość i rozwiązania do prowadzenia wielu przewodów, to cechy, dzięki którym Platform:6 wyznacza najwyższy standard wszechstronnego biurka komputerowego umożliwiającego rozbudowę.







Platform:6 to biurko dostosowane do różnych współczesnych stylów życia — zaspokaja oczekiwania zarówno zagorzałych graczy, jak i pracowników zdalnych, którzy potrzebują uporządkowanego miejsca do pracy w domu. Blat o szerokości około 180 cm, który można dodatkowo rozbudować, oferuje pod dostatkiem miejsca na najbardziej zaawansowane komputery, pełny sprzęt streamingowy oraz akcesoria. Wśród różnych konfiguracji można dobrać rozmaite cechy i funkcje, takie jak elektryczna regulacja wysokości, materiał blatu czy system szyn do rozbudowy. Dzięki temu klienci mogą zaprojektować dla siebie idealne biurko Platform:6 za pomocą konfiguratora w witrynie internetowej CORSAIR lub wybrać spośród gotowych zestawów w najkorzystniejszej cenie.



Platform:6 to biurko zaprojektowane w sposób przemyślany, pod kątem przyszłej rozbudowy, które rozwija się i dostosowuje wraz z użytkownikiem. Każde biurko Platform:6 zawiera modułowy system szyn składający się z poprzeczki z uniwersalnego, standardowego teownika aluminiowego, szyn bocznych oraz szyny górnej, który umożliwia dołączanie setek dodatków i akcesoriów dostępnych na rynku. Firma CORSAIR ceni nieograniczoną kreatywność swoich klientów, dlatego oferuje elastyczne metody montażu własnych akcesoriów z wydruku 3D, co umożliwia niezrównaną personalizację.



Osoby preferujące regulowaną wysokość mogą skorzystać z wariantu Platform:6 z dwoma silnikami elektrycznymi, które szybko i cicho ustawiają blat w żądanym położeniu przy użyciu sterownika z wyświetlaczem LCD, regulacją przyciskami i ustawieniami zapisanymi w pamięci. Sam blat jest dostępny w ekologicznej wersji z kauczukowca o ciemnym, klasycznym kolorze orzecha lub w solidnej, laminowanej wersji czarnej.



Każde biurko Platform:6 ma liczne standardowe cechy i funkcje, które ułatwiają życie. Dwa ramiona na monitory w komplecie umożliwiają stosowanie konfiguracji dwumonitorowej, a duża półka do prowadzenia przewodów CORSAIR RapidRoute mieści nawet listwy zasilające. Jeszcze więcej przewodów i drobnych przedmiotów można schować w skrytce z portami do ładowania USB Type-A i Type-C. Dzięki temu zyskuje się uporządkowaną przestrzeń, która mieści zaawansowany sprzęt gamingowy lub profesjonalny, a jednocześnie efektownie się prezentuje.



Myślą przewodnią projektantów Platform:6 była możliwość rozbudowy, a różne dodatki umożliwiają każdemu użytkownikowi stworzenie idealnego biurka dla siebie. Jeżeli 180-centymetrowa szerokość nie wystarczy, można zainstalować boczne przedłużenia po obu stronach biurka, aby zyskać dodatkowo 30 x 70 cm, z opcjonalnymi panelami do zawieszania przedmiotów. Dostępny tylko z Platform:6 górny panel Elgato Multi Frame oferuje jeszcze więcej miejsca na sprzęt i akcesoria oraz adaptery do produktów Elgato Multi-Mount i Flex Arm umożliwiające mocowanie oświetlenia Key Light, kamer lub mikrofonów bezpośrednio do systemu szyn.



Panel rozszerzający Elgato Multi Frame jest dostępny we flagowej wersji Platform:6 Creator Edition, która wyróżnia się też regulowaną wysokością i blatem z kauczukowca. Niestandardowe konfiguracje można zaprojektować i zakupić za pośrednictwem konfiguratora online, który zostanie udostępniony po oficjalnej premierze Platform:6. Aby się przekonać o tym, że wyjątkowe cechy i funkcje oraz podejście projektowe Platform:6 umożliwiają awans na lepsze stanowisko pracy lub gry, warto zaczekać na oficjalną premierę jeszcze w tym roku.



Dostępność

Biurko CORSAIR Platform:6 będzie dostępne od IV kwartału 2023 r. w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Biurko Platform:6 jest objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Aktualne informacje o cenach biurka Platform:6 można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.



























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR