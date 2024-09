CORSAIR aktualizuje zasilacze o niskim poziomie hałasu z serii RMx

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosił dziś aktualizację swojej wielokrotnie nagradzanej serii cichych zasilaczy RMx, wprowadzając zgodność ze standardem ATX 3.1, natywne złącze ATX 12 V-2x6, ręczne pokrętło regulacji prędkości wentylatora i inne ulepszenia. Nowa seria RMx, posiadająca złoty certyfikat wydajności (do 91%) i ocenę hałasów Cybenetics „A+”, obejmuje w pełni modularne, ultraelastyczne kable z wytłaczanym deseniem, które upraszczają prowadzenie kabla nawet w najbardziej wymagających konstrukcjach PC. Seria RMx, chłodzona przez wentylator 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym z magnetyczną kopułą i ręcznym pokrętłem sterowania wentylatorem, pozostaje jednym z najcichszych i najbardziej niezawodnych zasilaczy dostępnych na rynku.







Dostępne w wersjach o mocy 750 W, 850 W i 1000 W, zasilacze z serii RMx są w pełni zgodne ze standardem ATX 3.1 i zawierają natywne złącze 12 V-2x6 do obsługi zarówno obecnych, jak i przyszłych procesorów graficznych wysokiej klasy. Wentylator FDB 140 mm jest sterowany za pomocą PWM i posiada półkopułową strukturę, która zmniejsza tarcie powierzchniowe, co skutkuje mniejszym hałasem i dłuższą żywotnością. Specjalnie obliczona krzywa wentylatora zapewnia działanie z wyłączonymi wentylatorami przy niskim obciążeniu i minimalny hałas podczas zwiększania mocy. Użytkownicy, którzy chcą to zmienić, mogą to zrobić szybko i łatwo za pomocą dołączonego pokrętła z tyłu urządzenia.



Seria RMx charakteryzuje się w pełni modułowymi kablami z wytłaczanym deseniem, które są eleganckie i ultraelastyczne, dzięki czemu można je ciasno zginać podczas podłączania do prawie każdego urządzenia w obudowie, co pozwala na ich łatwe ukrycie. Kabel 12 V-2x6 jest wyposażony w grzebienie o niskim profilu, zapewniające minimalistyczny wygląd, który uzupełnia kartę graficzną, a nie zasłania jej. Obudowa zasilacza RMx jest zupełnie nowa, wyposażona w wytłoczoną kratkę wentylatora o małym oporze przepływu i ulepszony układ złączy z wyraźniejszymi oznaczeniami. Z myślą o użytkownikach, którzy chcą odrobiny koloru, seria RMx jest kompatybilna z przewodami do zasilaczy CORSAIR Premium typu 4 z indywidualnymi osłonami i naszymi listwami kablowymi ARGB, sprzedawanymi oddzielnie. Seria RMx obejmuje zasilacze o wymiarach 150 mm x 86 mm x 160 mm oraz szeroką gamę kabli i złączy, które różnią się w zależności od zakupionego modelu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.corsair.com.



Zasilacze z serii CORSAIR RMx są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Urządzenia z serii RMx są objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR