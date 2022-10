CORSAIR i Nanoleaf - Graj w nowym świetle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformowała dziś o nawiązaniu współpracy z pionierską firmą z branży inteligentnego oświetlenia Nanoleaf. Partnerstwo to umożliwi integrację wielu produktów Nanoleaf RGB Smarter Home z ekosystemem CORSAIR iCUE. Gracze mogą teraz rozszerzyć zaawansowaną personalizację podświetlenia RGB CORSAIR iCUE na ściany i otoczenie pokoju przy użyciu innowacyjnych urządzeń świetlnych Nanoleaf: Lines, Shapes, Canvas oraz Light Panels, aby stworzyć odpowiednią atmosferę. Dzięki płynnej synchronizacji inteligentnego oświetlenia Nanoleaf z pozostałymi urządzeniami RGB efekty podświetlenia iCUE działają inteligentniej i robią jeszcze bardziej spektakularne wrażenie.







Cenione inteligentne urządzenia oświetleniowe Nanoleaf do montażu na ścianach rozszerzają zasięg spersonalizowanych efektów podświetlenia daleko poza komputer. Konfiguracja przebiega szybko i prosto — wystarczy włączyć integrację z Nanoleaf w ustawieniach iCUE, aby zacząć programować produkty oświetleniowe Nanoleaf bezpośrednio na komputerze. Użytkownicy mogą też łatwo i intuicyjnie sterować podświetleniem z zarówno aplikacji mobilnej Nanoleaf, jak i iCUE.



Do wyboru są różne standardowe sceny podświetlenia, takie jak Rainbow Wave (tęczowa fala), Rain (deszcz) czy Watercolor (akwarela), a ponadto można tworzyć własne, by wypełnić pokój do gry całkowicie spersonalizowanymi barwami. iCUE może też wyświetlać wskazania temperatury komputera na urządzeniach Nanoleaf, alarmując czerwienią, gdy komputer się nagrzeje, lub roztaczając kojącą zieleń, gdy sprzęt pracuje stabilnie.



Za pośrednictwem iCUE można stworzyć odpowiednią atmosferę roztaczaną przez produkty Nanoleaf i uzyskać najwszechstronniejszy zestaw RGB zarówno do najwyższej klasy stanowiska do gry, jak i do efektownego studia.



























Źródło: Info Prasowe / Corsair