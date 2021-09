CORSAIR – Premiera dwóch nowych pamięci DDR4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nowe moduły DDR4 będące rozszerzeniem słynnej serii VENGEANCE: VENGEANCE RGB RT i VENGEANCE RGB RS. Premierowe pamięci będą dostępne w zestawach o różnej pojemności i częstotliwości – do 256 GB i 4600 MHz w przypadku VENGEANCE RGB RT oraz maksymalnie do 128 GB i 3600 MHz podczas zakupu VENGEANCE RGB RS. Nowe DDR4 CORSAIR odznaczają się efektownym wyglądem z dynamicznym i panoramicznym podświetleniem RGB, które ozdabia nowoczesny radiator. Efektowny wygląd zewnętrzny idzie w parze z wysoką jakością wykonania i doskonałą wydajnością, typową dla produktów Korsarzy. Ponadto, rygorystycznie kontrolowany dobór kości pamięci pozwala uzyskać maksymalne osiągi dzięki wprowadzaniu zmian w taktowaniu oraz umożliwia udzielenie dożywotniej gwarancji przez producenta.







CORSAIR VENGEANCE RGB RT, specjalnie zoptymalizowane pod kątem płyt głównych DDR4 do procesorów AMD, nie tylko świetnie wyglądają, ale też zapewniają bardzo krótki czas reakcji i maksymalną przepustowość. Dziesięć indywidualnie adresowanych diod LED RGB znajduje się w panoramicznej listwie oświetleniowej, która daje zachwycające efekty świetlne RGB pod każdym kątem. Dwukolorowy radiator z pełnego aluminium dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych niezwykle sprawnie odprowadza ciepło z systemu. Po podłączeniu do kompatybilnej płyty głównej do procesorów AMD pamięć VENGEANCE RGB RT automatycznie dostosowuje się do maksymalnej prędkości obsługiwanej przez system, dzięki czemu przyspiesza wczytywanie, usprawnia wykonywanie wielu zadań oraz daje wiele innych korzyści bez konieczności ingerowania w ustawienia BIOS-u.



CORSAIR VENGEANCE RGB RS odznaczają się wysoką wydajnością zarówno na płytach głównych DDR4 dla procesorów Intel, jak i AMD. Sześć indywidualnie adresowanych diod LED RGB w panoramicznej listwie oświetleniowej tworzy zaawansowane efekty świetlne, które użytkownik może dopasować do iluminacji reszty podzespołów komputera. Aluminiowy radiator efektywnie rozprasza ciepło nawet przy najbardziej obciążających operacjach, więc bez problemu można maksymalnie wykorzystać możliwości pamięci. Co więcej, VENGEANCE RGB RS obsługują technologię Intel XMP 2.0, która umożliwia prostą instalację i konfigurację przy użyciu jednego ustawienia, aby w prosty sposób podwyższyć częstotliwość i zwiększyć wydajność działania zestawu.



Każdy układ scalony pamięci VENGEANCE RT i RS, wykorzystujący niestandardową płytkę drukowaną zapewniającą wysoką jakość i stabilność sygnału, przechodzi rygorystyczne testy oraz jest wybierany pod kątem wydajności i potencjału przetaktowywania. Podświetlenie RGB na każdym module można dowolnie dostosować i zsynchronizować ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi z oprogramowaniem CORSAIR iCUE. Pozwala to uzyskać zachwycające efekty świetlne w ramach całego ekosystemu iCUE.



CORSAIR VENGEANCE RGB RT i VENGEANCE RGB RS są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się w ofercie najpopularniejszych internetowych sklepów z elektroniką do końca września br. Wszystkie pamięci Korsarzy są objęte dożywotnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / CORSAIR