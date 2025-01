CORSAIR prezentuje obudowę FRAME 4000D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z radością ogłasza wprowadzenie do sprzedaży FRAME 4000D, pierwszej obudowy z modułowym systemem FRAME. Oryginalna seria 4000 odniosła niesamowity sukces i cieszyła się ogromnym powodzeniem – sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy. Ten innowacyjny system oparty na tym dziedzictwie wyznacza nowy standard personalizacji, zapewniając niezrównaną elastyczność konstruktorom komputerów PC w zakresie tworzenia idealnych konfiguracji. FRAME 4000D umożliwia bezproblemową modyfikację i modernizację, pozwalając na wymianę komponentów, modernizację paneli i personalizację konfiguracji przy użyciu różnych opcji.







Seria FRAME 4000D ma również system montażu wentylatorów CORSAIR InfiniRail, który zapewnia niezrównaną elastyczność w konfiguracji chłodzenia, w tym obsługę wentylatorów o szerokości do 200 mm z przodu i 140 mm u góry. System ten optymalizuje wydajność chłodzenia dzięki możliwości montażu większych wentylatorów, np. iCUE LINK RX140 RGB, bez utrudniania przepływu powietrza poprzez ograniczone możliwości montażowe. Obudowa FRAME 4000D obsługuje dwa radiatory 360 mm, co zapewnia solidne chłodzenie dla systemów o wysokiej wydajności. Dzięki trzem punktom montażu radiatora — z przodu, na górze i z boku — oraz przedniemu panelowi optymalizującemu przepływ powietrza ze wzorem 3D w kształcie litery Y obudowa zapewnia wydajne chłodzenie, aby podzespoły działały płynnie nawet podczas intensywnego użytkowania.



Dołączony uchwyt karty graficznej daje bezpieczne podparcie nowoczesnym kartom graficznym, zapobiegając ich opadaniu i zapewniając prawidłowe ustawienie. Obudowa FRAME 4000D wyróżnia się zwiększoną szerokością i długością w porównaniu do oryginalnego modelu 4000D, dzięki czemu może pomieścić większość najnowszych kart graficznych i komponentów chłodzących, co czyni ją doskonałym wyborem do budowy systemów o wysokiej wydajności. Wewnętrzny panel boczny może służyć jako osłona kabli, umożliwiająca utrzymanie porządku, lub może zostać zdjęty, aby zamontować dodatkowe wentylatory. Taka dbałość o szczegóły i estetykę gwarantuje, że Twój sprzęt będzie wyglądał równie dobrze, jak działa.



Opcje przechowywania danych obejmują uniwersalne tacki na dyski, które obsługują dwa dyski twarde 3,5" lub maksymalnie cztery dyski SSD 2,5", które mogą zapewnić mnóstwo miejsca na gry i multimedia. Tacki można całkowicie wyjąć, aby uzyskać bardziej przejrzysty wygląd lub zrobić miejsce na niestandardowe układy chłodzenia cieczą. Łatwa integracja z systemem iCUE LINK jest możliwa dzięki hakom na kable, dodatkowym mocowaniom i specjalnej kieszeni montażowej na koncentrator systemu iCUE LINK. Jednocześnie przedni panel wejścia/wyjścia wyposażono w dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-A i port USB 3.2 Gen 2 Type-C, co zapewnia wszechstronną łączność. Aby uzyskać większą elastyczność, panel wejścia/wyjścia można wymienić, co pozwala na modernizację połączeń i układów, a tym samym na dostosowanie sprzętu do potrzeb przyszłości.



Obudowa FRAME 4000D, dostępna w kolorze czarnym lub białym, charakteryzuje się eleganckim wzornictwem, które pasuje do każdej konfiguracji. Opcjonalne panele przednie są dostępne w wykonaniu z róznych materiałów i w różnych stylach. Seria FRAME 4000D jest dostępna z wentylatorami lub bez, w zależności od potrzeb. Jeśli zależy Ci na wydajnym, fabrycznie zainstalowanym chłodzeniu, wybierz jeden z trzech wentylatorów RS120 PWM bez RGB lub postaw na wentylatory RS120 ARGB PWM, które zapewnią zarówno wydajne chłodzenie wlotowe, jak i konfigurowalne efekty świetlne poprzez złącze +5 V ARGB na płycie głównej.



Jesteśmy niezwykle dumni, mogąc zaprezentować FRAME 4000D i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć niesamowite konstrukcje, które stworzy nasza społeczność. FRAME 4000D to coś więcej niż zwykła obudowa komputera – to platforma dla kreatywności i innowacji. Modułowa konstrukcja pozwala na eksperymenty, ulepszenia i personalizację. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym konstruktorem komputerów, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z ich budowaniem, FRAME 4000D zapewni Ci wyjątkowe i satysfakcjonujące wrażenia podczas tej pracy. My dostarczamy ramę, a Ty tworzysz dzieło sztuki.



Obudowy CORSAIR FRAME 4000D są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR