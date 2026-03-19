CORSAIR przedstawia obudowę 3200D Mid Tower z technologią Airflow

CORSAIR prezentuje zupełnie nową obudowę typu mid-tower 3200D przeznaczoną dla konstruktorów komputerów PC wymagających doskonałej wydajności. Model 3200D zastępuje model 3000D w serii obudów średniej wielkości CORSAIR i jest przeznaczony do wydajnych systemów z najwyższej klasy chłodzeniem. Dostępna jest w 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i nowej, z półprzezroczystym panelem przednim. Obudowa 3200D została zaprojektowana z myślą o chłodzeniu. Posiada 360-milimetrowy radiator z przodu lub na górze i nowy, kątowy mechanizm montażu wentylatora na spodzie obudowy, który kieruje chłodne powietrze w stronę karty graficznej.







Inteligentna konstrukcja, skuteczne chłodzenie

Obudowa 3200D została starannie zaprojektowana, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię, a jednocześnie zapewnić dużo miejsca na najmocniejszy dostępny sprzęt. Zapewnia aż 375 mm wolnej przestrzeni na kartę graficzną, więc nawet bardzo duże karty graficzne, takie jak NVIDIA RTX 5090, mają mnóstwo miejsca. Przestronne wnętrze pomieści 9 wentylatorów 120 mm lub 4 wentylatory 140 mm, a z przodu lub na górze obudowy można zamontować 360-milimetrowy układ chłodzenia cieczą procesora, zapewniając wydajne chłodzenie procesora. Jest również gotowa na sprzęt nowej generacji, z pełną obsługą płyt głównych z odwróconym złączem, zaprojektowanych do konfiguracji pokazowych bez widocznych kabli.



Doskonały przepływ powietrza

Przedni panel obudowy 3200D to nowa konstrukcja, w której położono nacisk na prosty wygląd i doskonały przepływ powietrza. Wentylowana konstrukcja pozwala zamontowanym fabrycznie wentylatorom RS120 na wydajne zasysanie chłodnego powietrza z zewnątrz do obudowy, co umożliwia cyrkulację świeżego powietrza w obudowie. Zapewnia to doskonałą wydajność chłodzenia i bardzo cichą pracę.



Obudowa dla konstruktorów

Model 3200D oferuje praktyczne funkcje dla osób samodzielnie składających komputery, w tym boczną osłonę kabli pozwalającą zachować porządek we wnętrzu, wbudowane ramię stabilizujące kartę graficzną, które zapobiega uginaniu się jej pod ciężarem radiatora, co chroni kartę graficzną i gniazdo PCI Express, a także obsługę 3 dysków SSD i 1 dysku twardego 3,5", co ułatwia dodawanie terabajtów szybkiej pamięci masowej. Na przednim panelu I/O znajduje się szybki port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C do przesyłania plików z prędkością 20 Gb/s oraz port USB 2.0 Type-A zapewniający szeroką kompatybilność. Boczny panel wykonany z hartowanego szkła nadaje obudowie ekskluzywny wygląd i pozwala podziwiać sprzęt, a jednocześnie jest łatwy do zdjęcia w celu montażu lub modernizacji.



Opcje personalizacji konstrukcji

3200D to zupełnie nowa konstrukcja oferująca twórcom komputerów PC wszechstronną platformę do budowy kompletnych komputerów lub wyciśnięcia dodatkowych klatek wydajności z posiadanego sprzętu. Dostępna jest w dwóch wersjach z fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami, które zapewniają efektywne chłodzenie od razu po wyjęciu z pudełka. Obudowa 3200D RS wyróżnia się eleganckim wyglądem bez oświetlenia RGB i jest wyposażona w 3 wentylatory wlotowe RS120. Miłośnicy oświetlenia RGB będą zachwyceni modelem 3200D RS ARGB, wyposażonym w 3 wentylatory wlotowe RS120 ARGB umożliwiające personalizację oświetlenia RGB. Dołączone wentylatory wlotowe RS120 wyposażone są w łożyska z kopułką magnetyczną, zapewniające cichą pracę, oraz technologię AirGuide zapewniającą precyzyjny i efektywny przepływ powietrza. Wentylatory RS120 można łączyć szeregowo i zapewniają one prostą łączność z płytą główną, umożliwiając łatwe sterowanie wentylatorami i oświetleniem za pomocą oprogramowania płyty głównej. Wentylatory RS120 są również kompatybilne z kontrolerem CORSAIR COMMANDER DUO, co pozwala na łatwą synchronizację prędkości wentylatorów i oświetlenia za pomocą zaawansowanego oprogramowania iCUE.



CORSAIR 3200D to przestronna, zapewniająca duży przepływ powietrza i elastyczna obudowa typu mid-tower, wyposażona w przydatne funkcje DIY, co czyni ją fantastyczną i korzystną cenowo obudową. Niezależnie od tego, czy chcesz złożyć swój pierwszy komputer, czy rozważasz przeniesienie obecnego sprzętu do nowej obudowy w celu uzyskania lepszego chłodzenia, 3200D spełnia potrzeby osób składających komputery o różnym poziomie umiejętności.



Dostępność, gwarancja i ceny

Obudowy CORSAIR 3200D są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w cenach 409 PLN (wersja 3200D RS ARGB) oraz 949 PLN (wersja 3200D RS). Obudowy są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.































źródło: Info Prasowe - CORSAIR